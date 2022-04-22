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22 NİSAN 2022 CUMA - YIL: 53

Yanlış teşhisle tedavi olur mu?

Faruk ÇAKIR
22 Nisan 2022, Cuma
TÜSİAD’ın 29 Mart 2022 tarihinde düzenlenen Genel Kurul toplantısında TÜSİAD Yönetim Kurulu Başkanlığına seçilen Orhan Turan, ‘ayağının tozuyla’ içinde bulunduğumuz ekonomik krizi yorumlamış. Esasında TÜSİAD Başkanı Turan’ın tespiti de çoğu uzmanın dile getirdiği görüşleri destekliyor ve tamamlıyor: Krize konulan ‘teşhis’ yanlış!

Türkiye’nin üretim potansiyeline dikkat çekerek, “Geleceğimizden çok umutluyum” diyen Turan, bugünkü hal ve gidişi yorumlarken ise şöyle konuşmuş: “Ekonomimizin çok yüklü döviz ihtiyacı var. Sadece cari açık değil dış borç ödemelerimiz de yüksek. Döviz kaynağımız az. Son dönemde uyguladığımız programla beraber ülke risk primimiz de arttı ve bu kanalla da dış borç bulma maliyetimiz yükseldi. 

“Enflasyonla yeterince mücadele edebildiğimizi düşünmüyorum. Örneğin doğru para politikası uygulayamıyoruz ya da tarım gıda gibi konularda gerekli yapısal adımları atamıyoruz. Olası global şoklara ekonomiyi hazırlayamıyoruz. 

“Enflasyon tarafında sadece bu yıl değil son 5-6 yıldır doğru mücadele edemiyoruz. Yıllar içinde fiyatlama davranışı bozuldu, atalet devreye girdi. Sanıldığının aksine, konu sadece arz yanlı değil iç talep de enflasyonist. Kur baskısına zaten hiç değinmiyorum. Bütün bu gerçekleri bir kenara bırakıp enflasyonun tamamen globalden kaynaklandığına kani olursanız, teşhis yanlış olur. O yüzden kısa vadede enflasyonun daha da yükselmesi olası. ÜFE’deki hızlı yükselişin henüz durmamış olması da enflasyonun artmaya devam edeceğini gösteriyor.” (Konuşan: Handan Sema Ceylan, www.dunya.com, 18 Nisan 2022)

Beyin göçünü engelleyecek adımlar konusunda da açıklamalar yapan TÜSİAD Başkanı Turan’ın ‘hukukun üstünlüğü’ne dikkat çekmesi de önemli. Şöyle demiş: “Türkiye’den göçün nedenleri üzerine yapılan araştırmalar var. Ekonomik koşullar, siyasi iklim, iş olanaklarının yetersizliği ve eğitim sisteminden duyulan memnuniyetsizlik göçe karar vermede önemli etkenler olarak çıkıyor. Ülkemizin geleceğini belirleyecek gençlerimizi kaybetmemek ve beyin göçünü tersine çevirmek için ekonomik alanda yapılacak reformların yanında özgürlükler, hukukun üstünlüğü, (...) gibi pek çok önemli konuda taviz vermeksizin ilerleme kaydetmeliyiz. Gençlere hayallerini bu ülkede gerçekleştirmelerini sağlayacak bir Türkiye’yi inşa etmek hepimizin sorumluluğu.”

Mesele burada düğümleniyor. 

Ekonomi de konuşulsa, siyaset de konuşulsa meselelerin gelip düğümlendiği nokta belli: “Yapılacak reformların yanında özgürlükler, hukukun üstünlüğü, (...) gibi pek çok önemli konuda taviz vermeksizin ilerleme kaydetmeliyiz.”

Türkiye’yi idare edenler mevcut sıkıntıları doğru okuyup isabetli ‘teşhis’lerde bulunmuş olsa, krizler çok daha kolay ve çok da az maliyetle aşılmaz mıydı? Maalesef idarecilerimiz yanlış teşhis koyan hekim gibi ülkemizin sıkıntıları arttırmış durumdalar. 

Yanlış teşhis konulan hastanın tedavi edildiği nerede görülmüştür ki!

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