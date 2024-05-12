Büro Memur-Sen, Ticaret Bakanlığı’nın sakal bırakılmasını yasaklayan, bıyık ve favori boyu belirleyen yasakçı kılık kıyafet yönetmeliğine dava açtı.

Dava, 27 Nisan 2024 tarihinde Resmi Gazete’de yayınlanan ‘Ticaret Bakanlığı Taşra Teşkilatı Personeli Kılık ve Kıyafet Yönetmeliği’nin bazı bölümlerinin tedbiren yürütmesinin durdurulması ve akabinde iptal edilmesi istemiyle açıldı. Konuyla ilgili olarak bir açıklama yapan Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, dava açtıkları maddelerden personelin kolye ve küpe takmaması, resmi kıyafetlerin üzerine sivil palto, pardösü ve benzeri kıyafetlerin giyilmesinin yasaklanması, saç ve favori uzunluğu, bıyık boyu, günlük sakal tıraşı mecburiyeti ve sakal bırakılmasının yasaklanması gibi maddeler olduğunu söyleyerek “Türkiye’yi özgürleştirmeye çalışırken, halen kılık kıyafete, kolyeye, küpeye, bıyık boyuna, sakala takılmayı anlamakta zorlanıyoruz” dedi. İstanbul - Seyhan Şentürk

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