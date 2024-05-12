GAZZE, İNSANLARIN VİCDANINI UYANDIRDI

İsrail saldırılarına hedef olan Gazzeliler Teknolojileri, silahları, maddî zenginlikleri olmamasına rağmen dünyanın yarısında vicdanların uyanmasına vesile oldular.

YENİ ASYA - ŞANLIURFA

ONLAR ŞEHİT OLURKEN

Geçtiğimiz haftalarda Gazze’de sağlık hizmeti veren Opr. Dr. Taner Kamacı: “Gazze’de şehit olan on binler kadar dünyada binlerce Müslüman olan insan var. Orada şehadete ulaşanlar vesilesiyle binlerce kişi İslamı tanıyıp anlamaya çalışıyor ve kabul ediyor.”

İNSANLIK SORGULUYOR

“İnsanlık yaşananları sorguluyor. Gazze sadece İsrail’le değil, destekçileriyle de savaşıyor. Türkiye İsrail’le ticareti baştan kesmeliydi diyorlar. İsrail senin din kardeşlerini aç bırakırken sen ona meyve-sebze gönderiyorsun, bunu anlamakta zorlanıyorlar.”

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İslam ülkeleri birlik olsa, İsrail geri adım atar

GAZZE’DE DOKTOR OLARAK GÖREV YAPAN OPR. DR. TANER KAMACI, HARRAN ÜNİVERSİTESİNDE DÜZENLENEN PROGRAMDA YAPTIĞI KONUŞMADA, “MÜSLÜMAN ÜLKELERİN BİRLİK OLMAMASI İSRAİL’İ DAHA DA CESARETLENDİRİYOR. İSLAM ÜLKELERİ BİRLİK İÇERİSİNDE OLSALAR, İSRAİL KESİNLİKLE BU KADAR HUKUK TANIMADAN ADIM ATAMAZ” DİYE KONUŞTU.

Harran Üniversitesi, İlahiyat Fakültesi’nde öğrenci temsilciliğinin organize ettiği “Gazze’de Neler Yaşadım?” konulu bir sohbet düzenlendi. Sohbete geçtiğimiz haftalarda Gazze’de doktor olarak görev yapan Opr. Dr. Taner Kamacı katıldı.

Öğrenci temsilciğinin organize ettiği sohbette, Kamacı; “Gazze’de beni en çok etkileyen Gazzeli insanlar oldu. Gazzeliler Kur’an’ı hayatlarında yaşıyorlar. Kazanacağız demiyorlar kazandık diyorlar. Gazze’deki insanlar hangi işi yapıyor olurlarsa olsunlar mesut bir hayatları var. Mutlular. Yüzleri hep gülüyor. Orada insanlarda en çok duyduğunuz söz “elhamdülillah, hasbünellah”dır. İmanları çok güçlü” dedi.

Devlet değil, Terörist

Dr. Kamacı, “Gazze’nin Türkiye’den beklentileri nasıl?” şeklindeki bir soruya, “Yani Gazze insanı, kendilerine hayat hakkı tanımayan, devlet denilemeyecek bir terörist unsura karşı, Türkiye’den hiç değilse ticari ilişkileri baştan kesmeleri gerekirdi diye ifade ediyorlar. Yani senin din kardeşlerine hayat hakkı tanınmıyor, aç bırakıyorlar ve sen halen onlara meyve-sebze gönderiyorsun. Bunu anlamakta zorlanıyorlardı. Son zamanlarda İsrail ile ticaretin kesilmesi hiç değilse biraz olsun o insanları rahatlattı.” dedi. “Müslüman ülkelerin birlik ve beraberlik içerisinde olmamaları, İsrail’i daha da cesaretlendiriyor” diyen Dr. Kamacı, “İsraillilerin anladığı tek şey, güçtür, tepkidir. İslam ülkeleri birlik ve beraberlik içerisinde olsalar, İsrail kesinlikle bu kadar hak ve hukuk tanımadan adım atamaz” dedi.

VİCDANLAR UYANIYOR

Dr. Kamacı, Avrupa ülkelerindeki halkların Filistin destek eylemleri ve Amerika ve Avrupa üniversitelerindeki öğrenci hareketleri kendisine hatırlatıldığında, “Aslında her insanın yapabileceği bir şeyler var. Gazze’ye gidemeyebilirsin, ama o ülkeyi destekleyen firmalar ile alışveriş yapmazsın veya onlara destek sunan ülkenin telefonunu kullanmazsın veya gündeminde Gazze olur ve Filistin’de yaşananları duymayanlara duyurursun” dedi. “Gazze insanlık vicdanını uyandırdı” şeklindeki bir soruyu da Kamacı, “Evet, Gazze’deki şehit olan on binler kadar dünyada yüz binlerce Müslüman olan insanlar var. Yani oradaki şehadete ulaşanlar vesilesiyle binlerce kişi İslam’ı tanımaya, anlamaya ve kabule dönüşüyor. İnsanlık yaşananları sorguluyor. Gazze sadece İsrail ile savaşmıyor, onların destekleyicileriyle de savaşıyor. Teknolojileri, silahları, maddi zenginlikleri olmamasına rağmen dünyanın yarısında vicdanların uyanmasına vesile oldular” dedi. Hekimlik hatıralarından da bahseden Kamacı, “Yaralı insanlar geliyor. Bu insanlar öyle bağırarak, çağırarak bir halet içerisine girmiyorlar. Oldukça sakin ve tedavi olmayı sürdürüyorlar. Bizim Türkiye’den geldiğimizi öğrenince kucaklıyorlar” dedi.

Yüksek İmanları var

Doktor Kamacı, öğrencilere ve hocalara yaptığı konuşmada, “Gazze insanlarında yüksek iman var. Bu millet mücadele etmeyi öğrenmişler. Okuma yazma bilmeyen, Kur’an okumayı bilmeyen ve anlamayan insan yok. Buradaki insanlar korkmamayı öğrenmişler. Gazzelilerin iddiaları çok büyük, öyle olunca da büyük imtihan oluyorlar ve kazanıyorlar. Gazzeli doktor arkadaşlar, hastaların ve yaralıların gelmediği bir zaman diliminde, can sıkıntısından aralarında şöyle bir eğlence gelişiyor. Bir doktor Kur’an’dan bir ayet okuyor, mesele Nisa Suresi, 20. Ayeti okuyor, sonraki 21. Ayeti okuyor, sonraki 22 gibi en son kişiye gelinceye kadar ilerliyor. Bilemeyen eleniyor. Düşünün eğlenceleri böyle. Kur’an hayatın orta yerinde yaşanıyor. Mesela şu an Gazze’de bir, iki hastane var hizmet veren. Koridorlar insan dolu. Şurası bir gerçek ki, bizden daha mutlular.” dedi.

İSLAM ÜLKELERİ TEPKİSİZ

Sohbetinde Gazze’nin nasıl bir yerleşim yeri olduğuna da değinen Kamacı, “Gazze ilginç bir yer, bir tarafı deniz, bir tarafı da Mısır. Her yer kapalı. Ama orayı terk etmiyorlar. İsrail girdiği yerlerde hiçbir şey bırakmıyor. Yıkıyor, bombalıyor. Ama o insanlar orayı terk etmiyorlar. Dünyanın gözleri önünde bir soykırım yaşanıyor. Müslüman ülkeler tepkisiz. Bu durum İsrail’i cesaretlendiriyor” dedi.

Harran Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Celil Abuzer, programı düzenleyen öğrencilere ve konuşmacı Dr. Kamacı’ya teşekkür etti ve Kamacı’ya plaket verdi. Ayrıca öğrenci temsilciliği bir “Filistin Köşesi” düzenleyerek, Gazze’de yaşananlara fotoğraflarla dikkatleri çektiler.