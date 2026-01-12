"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Mersin’deki programın ardından

M. Latif SALİHOĞLU
12 Ocak 2026, Pazartesi
Her sene Ocak ayının ilk günlerinde Mersin’de yapılan 3-4 günlük okuma programının müsbet manadaki etkileri de, yankıları da devam ediyor.

Bizi Bolu’dan, Antep’ten, Gölcük’ten gelen ağabeylerle birlikte orada birkaç gün daha misafir ettiler. 

Ayrıca, o mahaldeki istişare toplantısına da katılarak program hakkında yapılan genel değerlenmelere katkıda bulunmaya çalıştık. Umumî kanaatin gayet iyi, sevindirici ve memnuniyet verici olduğuna şahit olduk.

«

İaşesiyle, ibatesiyle ve ihtiyaç duyulan her hizmetin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle yetmiş-seksen kişiyi günlerce misafir etmek kolay değil; yapan bilir, hakikaten zor bir iş.

Ne var ki, Mersin’deki muhabbet fedâileri bu zor işe talip oldular ve bunu bihakkın yerine getirmeye de muvaffak oldular. Dahası şu ki: Onlar üç-dört gün boyunca misafiri yedirip içirerek karınları doyurdular; lâkin, misafire doymadılar. Bunu bilmüşahade gördük, yaşadık. Yani, kalabilecek olanların mümkünse birkaç gün daha kalmasını istediler. Haliyle biz de kaldık. Oradan ayrıldığımız sekizinci güne kadar da hiç boş bırakılmadık. Hem gündüz, hem geceleri daimî bir sohbet ve muhabbet hali içinde geçirdik. Zaman zaman sayıları otuzu bulan ihvanlarımızla saatler süren musahabelerde bulunduk. 

Aynı muhabbet meclislerinde yapılan feyizli derslere iştirak ettik, şevk ve heyecan verici hatıraları paylaştık, geleceğe yönelik hizmetlerimiz hakkında fikir teatisinde bulunduk.

«

Mersin, aynen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul gibi dışarıdan çok göç alan bir şehrimiz. Türkiye’nin hemen her yerinden gelip buraya yerleşen ve burada maişetini temin eden insanlarımız var. 

Aynı durum, bizim okuyucularımız ve arkadaşlarımız için de geçerli. Her bölgeden gelip Mersin’de ikamet eden arkadaşlarımız var. Bizi onlar misafir ettiler. Onların misafirperverlikleri cidden takdire şâyândır. Bir haslet ve meziyet olarak, onlarda bir sahabe mesleği olan “isar hasleti”nin tezâhürünü gördük. Gelen misafirlerin ve kardeşlerin nefislerini kendi nefislerine tercih ettiklerine şahit olduk. Meselâ, siz daha sormadan ve talep etmeden, onlar muhtemel ihtiyaçları tek tek sayıp bunları karşılamaya hazır olduklarını söylüyorlar.

Hani şöyle bir genel kanaat var: Batıdaki vatandaşlar daha az, Doğudaki vatandaşlar daha çok misafirperverdir diye. Hiç abartısız ifade edelim ki: Her bölgeden gelen kalabalık sayıdaki misafirleri günlerce hem evlerinde, hem hizmet merkezinde misafir eden Mersinli muhabbet fedâileri, o ezberi bozacak, o kanaati tashih edecek bir cömertlik hasletini fiilen ortaya koymuş oldular. Hem de üçüncü sene itibariyle yapılan organizasyonu biraz daha tekâmül ettirerek.

«

Mevsim itibariyle bakıldığında, Aralık sonu veya Ocak ayı başlarında en rahat, en ideal ve en uygun yer olarak Mersin öncelikli bir şehir konumunda. 

Orada bulunduğumuz günlerde, ülkenin bir yarısında kar yağışının etkili olduğu görünüyordu. Şiddetli soğuklar sebebiyle birçok vilâyette sıcaklık −11 dereceyken, Mersin’de hava sıcaklığı +11 derece olarak kaydedildi. Aradaki fark 22 derece. Misafir ağırlamada şüphesiz bu da önemli bir faktör.

Velhasıl, meseleye hangi açıdan bakarsak bakalım, Mersin’de üç yıldır uygulanan ve istikbâl vâdeden çok hayırlı bir hizmetin ifâ ve icrâsı kendini bâriz şekilde gösteriyor. 

Tebrik, takdir ve dualarımızla…

Okunma Sayısı: 245
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

    THY, AJet ve Pegasus bazı seferlerini iptal etti

    ABD İran’a saldırı planı yapıyor

    AB’den Suriye’de siyasî diyalog çağrısı

    Tahliye uzlaşması

    MÜSİAD: Faiz büyümeyi boğuyor

    Enflasyon rakamlarının sahte olduğu doğrulandı: EPDK TÜİK’i yalanladı

    Basın kartı vermediği gazetecilerin bayramını tebrik etti

    Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü

    Eğitimci Mehmet Emin vefat etti

    Yeni Asya Neşriyat Çukurova Kitap Fuarı'nda

    Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kaldırdı - Galatasaray, üst üste ikinci kez Süper Kupa'da kaybetti

    İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

    Medvedev: Ukrayna'da Avrupa'nın ve NATO'nun konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

    Gazze sürekli saldırı altında! - İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor!

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat!

    Suriye ordusu: Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı - Ürdün ve ABD: Destekliyoruz

    Galatasaray ile Fenerbahçe 405. kez karşı karşıya geliyor

    İstanbul'a sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kocaeli’de okuma programı buluşması: Okumak şifadır
    Genel

    Yazarımız İbrahim Günaydın dualarla uğurlandı
    Genel

    Fuara gençlerin ilgisi yoğun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.