Mersin’deki programın ardından

Her sene Ocak ayının ilk günlerinde Mersin’de yapılan 3-4 günlük okuma programının müsbet manadaki etkileri de, yankıları da devam ediyor.

Bizi Bolu’dan, Antep’ten, Gölcük’ten gelen ağabeylerle birlikte orada birkaç gün daha misafir ettiler.

Ayrıca, o mahaldeki istişare toplantısına da katılarak program hakkında yapılan genel değerlenmelere katkıda bulunmaya çalıştık. Umumî kanaatin gayet iyi, sevindirici ve memnuniyet verici olduğuna şahit olduk.

İaşesiyle, ibatesiyle ve ihtiyaç duyulan her hizmetin eksiksiz bir şekilde yerine getirilmesiyle yetmiş-seksen kişiyi günlerce misafir etmek kolay değil; yapan bilir, hakikaten zor bir iş.

Ne var ki, Mersin’deki muhabbet fedâileri bu zor işe talip oldular ve bunu bihakkın yerine getirmeye de muvaffak oldular. Dahası şu ki: Onlar üç-dört gün boyunca misafiri yedirip içirerek karınları doyurdular; lâkin, misafire doymadılar. Bunu bilmüşahade gördük, yaşadık. Yani, kalabilecek olanların mümkünse birkaç gün daha kalmasını istediler. Haliyle biz de kaldık. Oradan ayrıldığımız sekizinci güne kadar da hiç boş bırakılmadık. Hem gündüz, hem geceleri daimî bir sohbet ve muhabbet hali içinde geçirdik. Zaman zaman sayıları otuzu bulan ihvanlarımızla saatler süren musahabelerde bulunduk.

Aynı muhabbet meclislerinde yapılan feyizli derslere iştirak ettik, şevk ve heyecan verici hatıraları paylaştık, geleceğe yönelik hizmetlerimiz hakkında fikir teatisinde bulunduk.

Mersin, aynen Adana, Ankara, Antalya, Bursa, İzmir, İstanbul gibi dışarıdan çok göç alan bir şehrimiz. Türkiye’nin hemen her yerinden gelip buraya yerleşen ve burada maişetini temin eden insanlarımız var.

Aynı durum, bizim okuyucularımız ve arkadaşlarımız için de geçerli. Her bölgeden gelip Mersin’de ikamet eden arkadaşlarımız var. Bizi onlar misafir ettiler. Onların misafirperverlikleri cidden takdire şâyândır. Bir haslet ve meziyet olarak, onlarda bir sahabe mesleği olan “isar hasleti”nin tezâhürünü gördük. Gelen misafirlerin ve kardeşlerin nefislerini kendi nefislerine tercih ettiklerine şahit olduk. Meselâ, siz daha sormadan ve talep etmeden, onlar muhtemel ihtiyaçları tek tek sayıp bunları karşılamaya hazır olduklarını söylüyorlar.

Hani şöyle bir genel kanaat var: Batıdaki vatandaşlar daha az, Doğudaki vatandaşlar daha çok misafirperverdir diye. Hiç abartısız ifade edelim ki: Her bölgeden gelen kalabalık sayıdaki misafirleri günlerce hem evlerinde, hem hizmet merkezinde misafir eden Mersinli muhabbet fedâileri, o ezberi bozacak, o kanaati tashih edecek bir cömertlik hasletini fiilen ortaya koymuş oldular. Hem de üçüncü sene itibariyle yapılan organizasyonu biraz daha tekâmül ettirerek.

Mevsim itibariyle bakıldığında, Aralık sonu veya Ocak ayı başlarında en rahat, en ideal ve en uygun yer olarak Mersin öncelikli bir şehir konumunda.

Orada bulunduğumuz günlerde, ülkenin bir yarısında kar yağışının etkili olduğu görünüyordu. Şiddetli soğuklar sebebiyle birçok vilâyette sıcaklık −11 dereceyken, Mersin’de hava sıcaklığı +11 derece olarak kaydedildi. Aradaki fark 22 derece. Misafir ağırlamada şüphesiz bu da önemli bir faktör.

Velhasıl, meseleye hangi açıdan bakarsak bakalım, Mersin’de üç yıldır uygulanan ve istikbâl vâdeden çok hayırlı bir hizmetin ifâ ve icrâsı kendini bâriz şekilde gösteriyor.

Tebrik, takdir ve dualarımızla…