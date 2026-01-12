Yazarımız İbrahim Günaydın dualarla uğurlandı

Önceki gün Hakkın rahmetine kavuşan Yeni Asya yazarlarından ilâhiyatçı öğretmen İbrahim Günyadın, Cumartesi günü (10 Ocak 026) memleketi Bolu Gerede’nin Kalaç Köyünde dualarla uğurlandı.

İbrahim Günaydın’ın cenaze namazına ve naaşının toprağa tevdiine kalabalık bir cemaat iştirak etti. Yakınları, dostları, Ankara, Gerede ve çevresinden dava arkadaşları, kendisi gibi ilâhiyatçı olan öğretmen ağabeyi Tahir Günaydın’a ve ailesine taziyelerini ilettiler. Hayatını ilim ve eğitime adayan İbrahim Günaydın, yazıları, araştırmaları ve bilhassa gençlere yönelik iman ve Kur’ân hizmetindeki gayretlerinden dolayı cenazeye katılanlarca rahmet ve mağfiret duasıyla anıldı. Sedat Serdar - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 117

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.