ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Diplomaside güçlünün hâkimiyetine dönüşler

Dr. Aytekin COŞKUN
12 Ocak 2026, Pazartesi
Trump’ın Venezuela devlet başkanını askeri operasyonla der-dest etmesi, ülkesine kadar girip başkanlık sarayının yatak odasından başkanı ve eşini alıp Amerika’ya kaçırması en sıcak haber.

Narko terörizm, yıkıcı silahlar bulundurma, ABD ye karşı bu silahları kullanmak için komplo kurma suçlamaları ile ABD yasalarına göre yargılanacakmış. ABD’nin Bush zamanında Irak’a girmek için uydurduğu “kimyasal silahlar” yalanı benzeri aynı şekilde Maduro'nun üzerine atılan yalanlarla yargılayacaklar. 

Dünya çapında veya özellikle Avrupa ülkeleri bu gelişmelerden hayli korktular. Bunun yanında dolar zengini Suudi, BAE, Ürdün Mısır, Katar da nasibini alacak devletlerin başında geliyor. Özellikle Arap devletleri çok daha korku içinde olacaklar. Kısaca Trump, birçok ülke liderlerine eğer “benimle işbirliği içinde olmazsanız size de aynısını yaparım” mesajını verdi. 

Yeni Dünya düzeninde artık hiçbir ulus devlet kendi dünyası içinde olamayacağını, zaman içinde askeri gücü yüksek olan bir başka devlete boyun eğmek zorunda kalacağının bilincindeler.

Trump, başkanı der-dest ederken Maduro yalnız kaldı, dostları vefasız oldu ve kendi Generalleri de olaya çanak tuttular. Çin ve Rusya ise sessizliğini korudu. Trump “Çin’le anlaştık, petrol almaya devam edecekler” kısacası el koydukları petrolü, Çine ucuz olarak satacaklar.  

İstedikleri birini iktidarın başına getirerek, ülkeyi kendilerinin bizzat yöneteceklerini deklere ettiler. Açıkça dünyaya bunu çekinmeden söylüyorlar. Amerika yarın öbür gün canı sıkılırsa ve Türkiye’yi ben yöneteceğim dese ne yapabiliriz, dolayısıyla bu tarz haksız ve hukuksuz girişimleri karşı koymamız gerekiyor.

BM ve NATO bu konuda çaresiz, özellikle AB Ülkelerinde, Rusya bize saldıracak algısı varken şimdide Trump’ın her an gelebiliriz algısı eklenince stresli bir yaşam mücadelesi verecekler. 

ABD Çin’in gerisinde kalmasının acısını bu tarz değişimlerle kotarmak istiyor. Kısa yoldan ve sessizce. Çin’in yakında Tayvan’ı alması beklenen bir hadise, Trump, Putin ve Şi anlaşmış olabilirler. ABD; Venezuela, Çin; Tayvan, Rusya; Ukrayna, İsrail; Gazze-Suriye(Golan Tepeleri) Emperyal güçlerin hepsi memnun. 

Asıl korku NTE, LNG, Petrol, sahibi ülkeler, güçlü olan benim derse bu ülkeler ne yapacak. Bu yüzden bundan sonra hiçbir devlet ve başkanı güvende değil. Umarım Ankara bunu iyi tahlil eder. 

Maduro neden bu hale geldi, Netenyahu tutuklama kararı aldı, 21. Yüzyılın Hitleridir dedi,  İsrail’i kara listeye aldı, Gazze’yi ve Filistin’i tanıdı vs. Irak’ın parçalanmasını sağlayan Amerika’yı hatırlayın, BM‘den Irak’ta kimyasal silahların kullanıldığına dair BMGK kararı çıkarttılar, Amerika’nın saldırısı meşrulaştırıldı. ABD, Irak’a girdi, yer altı zenginliklerini ve  MB’daki altınlarına çöktüler. Irak’ı parçalayarak, geride bölünmüş ve aynı zamanda gelirlerine el konulmuş Irak kaldı. 

Venezuela’ya el koyma şekline baktığımızda ise Amerika level atlamış durumda, BMGK kararını beklemeden, gözüne kestirdikleri ülkenin başkanına bazı yaftalar atarak, askeri operasyonu meşru gösteriyorlar. Bu tarz çok daha masrafsız ama ticari açıdan çok daha büyük kazançların elverişli bir şekilde ele alınmasını imkan sağlıyor.

Asıl çekincemiz, Türkiye’yede BOP kapsamında SDG bahane edilerek bir Kürt devletinin kurulmasına ön ayak olup, Türkiye üzerinde farklı güçlerle operasyon planlamaları. Olup olmayacağını bilemiyoruz ama çok daha güçlü bir halde olmamız gerektiğini biliyoruz.

