"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

“Hiç utanmadınız mı?”

Mehmet KARA
12 Ocak 2026, Pazartesi
TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda yapılan konuşmalar büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor.

Sanal kumar ve uyuşturucu, ülkenin en önemli gündem maddeleri hâline gelmiş durumda. Komisyonda, çocuk suçluluğunun temelinde fakirlik ve açlığın yattığının vurgulanması, hem açlığın, hem de uyuşturucu ve sanal kumarın geldiği noktayı özetliyor.

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, fakirlik yerini yokluğa bıraktı. Açlık sınırının 30 bin lirayı geçtiği bir dönemde asgarî ücretin 28.075 lira olarak açıklanması, en düşük SSK emekliği aylığının 20 bin lira civarında olması; buna karşılık iğneden ipliğe her gün zam gelmesi vatandaşı kara kara düşündürüyor. Siyasetçilerin bunu görmezden gelmesi ise öfkeyi büyütüyor.

Millet zamlar karşısında ne yapacağını şaşırmışken, bir de “açlık” tartışması yaşanıyor.

***

KİLO İLE AÇLIK İLİŞKİSİ

Maltepe Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Yusuf Özgün’ün, meclis toplantısında “Açlık diyorsunuz, Şükrü bey nerede. Boyu 1.60 sanırım. Kilosunun, 1.60’a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı” demesi gündem oldu. 

Sataşmalar olunca, oturumu yöneten başkanvekilinin, “Konuşmanız bitti, başka bir şey bulamadığınız için de arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz” demesi; Özgün’ün, gülerek konuşmasına sürdürmeye çalışması da ibretlikti.

***

VİCDANIN SESİ

Buna rağmen Bolu Belediyesi’nin MHP’li üyesi, aynı zamanda Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın fizik hocası F. Zafer Bekler’in emeklilerle ilgili yaptığı konuşması adeta vicdanın sesi oldu. 

Bekler’in, “Bu ülkede 5.5 kişi 18.900 lira ile geçimini sağlayacak. Bunlar emekliler içinde en alt grup, yazıktır, günahtır, Allah’tan korkun, kuldan korkun. Siz bunu nasıl verdiniz ya? Hiç mi utanmadınız? 18.900 lira maaş alan elektrik parasını başka ödüyor da, 150 bin lira alan başka mı ödüyor? Ekmeği, benzini başka fiyata mı alıyor? Bunu kalkıp biriniz savunsun” sözleri açlık çeken emekli ve asgari ücretlinin sesi oldu. (Not: Bu konuşma yapıldığında en düşük emekli maaşı 18.900 lira olarak açıklanmıştı.)

***

KURU EKMEK AÇLIK İLİŞKİSİ

Bu konuşmaları duyunca, açlık konusunda Meclis Genel Kurulu’nda yapılan tartışmalar akıllara geldi.

2020 yılı sonlarında Meclis’te CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ekonominin kötü gidişini anlatırken, “Millet aç’ deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” diye konuşmuş, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin ise oturduğu yerden  “O zaman aç değil demek” diyerek sataşmada bulunmuştu.  

Altay’ın, “Kuru ekmek… Bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin” sözlerine Tin, “Sen kendin dedin ‘Midesine ekmek giriyor’ dedin” diye karşılık vermişti. Altay da, “Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, Beyefendi diyor ki: ‘O zaman aç değiller” demişti. 

***

SORUNUN CEVABI VERİLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor, vicdansızlık yapma ne aç kalması. Aç kalan filan yok, yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol” demesi de hatırlandı.

Erdoğan’ın yıllar önce o gün iktidarına sorduğu soruları bugün vatandaş soruyor:

 “Bu ücretle evin kirasını kim ödeyecek? Faturaları kim ödeyecek? Çocukların giderlerini kim ödeyecek? Bu ücretle çarşıya pazara nasıl çıkılacak? Soruyorum size… Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi lâyık görmüyor…”

Yıllar önce bunu söyleyenlerin bugün bu sorulara cevap vermesi gerekiyor. 

Yapılan araştırmalar da milletin aç olduğunu gösteriyorsa, ülkeye yönetenlere düşen, bu meselelere çözüm bulmaktır.

Okunma Sayısı: 315
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi

    THY, AJet ve Pegasus bazı seferlerini iptal etti

    ABD İran’a saldırı planı yapıyor

    AB’den Suriye’de siyasî diyalog çağrısı

    Tahliye uzlaşması

    MÜSİAD: Faiz büyümeyi boğuyor

    Enflasyon rakamlarının sahte olduğu doğrulandı: EPDK TÜİK’i yalanladı

    Basın kartı vermediği gazetecilerin bayramını tebrik etti

    Şanlıurfa'da tüp patlaması sonucu yangın çıktı: 3 kişi öldü

    Eğitimci Mehmet Emin vefat etti

    Yeni Asya Neşriyat Çukurova Kitap Fuarı'nda

    Fenerbahçe, Süper Kupa'yı kaldırdı - Galatasaray, üst üste ikinci kez Süper Kupa'da kaybetti

    İran'daki gösterilerde ölenlerin sayısı 65'e yükseldi

    Medvedev: Ukrayna'da Avrupa'nın ve NATO'nun konuşlandırılmasına izin vermeyeceğiz

    Gazze sürekli saldırı altında! - İsrail, ateşkes anlaşmasını ihlal etmeye devam ediyor!

    Ankara'ya kuvvetli rüzgar ve fırtına uyarısı: Çatı uçmalarına, ağaç devrilmelerine dikkat!

    Suriye ordusu: Halep’te terör örgütü YPG/SDG işgalindeki son mahalle de kurtarıldı - Ürdün ve ABD: Destekliyoruz

    Galatasaray ile Fenerbahçe 405. kez karşı karşıya geliyor

    İstanbul'a sağanak ve kuvvetli fırtına uyarısı!

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    İstanbul'da eğitime 1 gün ara verildi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    Kocaeli’de okuma programı buluşması: Okumak şifadır
    Genel

    Yazarımız İbrahim Günaydın dualarla uğurlandı
    Genel

    Fuara gençlerin ilgisi yoğun

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.