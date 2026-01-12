“Hiç utanmadınız mı?”

TBMM Suça Sürüklenen Çocuklara İlişkin Araştırma Komisyonu’nda yapılan konuşmalar büyük bir tehlikeye dikkat çekiyor.

Sanal kumar ve uyuşturucu, ülkenin en önemli gündem maddeleri hâline gelmiş durumda. Komisyonda, çocuk suçluluğunun temelinde fakirlik ve açlığın yattığının vurgulanması, hem açlığın, hem de uyuşturucu ve sanal kumarın geldiği noktayı özetliyor.

Hayat pahalılığı her geçen gün artarken, fakirlik yerini yokluğa bıraktı. Açlık sınırının 30 bin lirayı geçtiği bir dönemde asgarî ücretin 28.075 lira olarak açıklanması, en düşük SSK emekliği aylığının 20 bin lira civarında olması; buna karşılık iğneden ipliğe her gün zam gelmesi vatandaşı kara kara düşündürüyor. Siyasetçilerin bunu görmezden gelmesi ise öfkeyi büyütüyor.

Millet zamlar karşısında ne yapacağını şaşırmışken, bir de “açlık” tartışması yaşanıyor.

***

KİLO İLE AÇLIK İLİŞKİSİ

Maltepe Belediye Meclisi’nin AKP’li üyesi Yusuf Özgün’ün, meclis toplantısında “Açlık diyorsunuz, Şükrü bey nerede. Boyu 1.60 sanırım. Kilosunun, 1.60’a göre diyelim bir 10 kilogram fazlalığı var. Bu ülkede açlık olsaydı boyuna göre fazlalığı olmazdı” demesi gündem oldu.

Sataşmalar olunca, oturumu yöneten başkanvekilinin, “Konuşmanız bitti, başka bir şey bulamadığınız için de arkadaşlarımıza sataşıyorsunuz” demesi; Özgün’ün, gülerek konuşmasına sürdürmeye çalışması da ibretlikti.

***

VİCDANIN SESİ

Buna rağmen Bolu Belediyesi’nin MHP’li üyesi, aynı zamanda Belediye Başkanı Tanju Özcan’ın fizik hocası F. Zafer Bekler’in emeklilerle ilgili yaptığı konuşması adeta vicdanın sesi oldu.

Bekler’in, “Bu ülkede 5.5 kişi 18.900 lira ile geçimini sağlayacak. Bunlar emekliler içinde en alt grup, yazıktır, günahtır, Allah’tan korkun, kuldan korkun. Siz bunu nasıl verdiniz ya? Hiç mi utanmadınız? 18.900 lira maaş alan elektrik parasını başka ödüyor da, 150 bin lira alan başka mı ödüyor? Ekmeği, benzini başka fiyata mı alıyor? Bunu kalkıp biriniz savunsun” sözleri açlık çeken emekli ve asgari ücretlinin sesi oldu. (Not: Bu konuşma yapıldığında en düşük emekli maaşı 18.900 lira olarak açıklanmıştı.)

***

KURU EKMEK AÇLIK İLİŞKİSİ

Bu konuşmaları duyunca, açlık konusunda Meclis Genel Kurulu’nda yapılan tartışmalar akıllara geldi.

2020 yılı sonlarında Meclis’te CHP Grup Başkanvekili Engin Altay, ekonominin kötü gidişini anlatırken, “Millet aç’ deyince hoplamayın arkadaşlar, millet aç, perişan. Evet, herkesin midesine bir şey giriyor, kuru ekmek giriyor” diye konuşmuş, AKP Denizli Milletvekili Şahin Tin ise oturduğu yerden “O zaman aç değil demek” diyerek sataşmada bulunmuştu.

Altay’ın, “Kuru ekmek… Bu tutanağı alacağım, bak, göreceksin, milletten özür dileyeceksin” sözlerine Tin, “Sen kendin dedin ‘Midesine ekmek giriyor’ dedin” diye karşılık vermişti. Altay da, “Milletin midesine kuru ekmek giriyor sadece diyorum, Beyefendi diyor ki: ‘O zaman aç değiller” demişti.

***

SORUNUN CEVABI VERİLMELİ

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın “Birileri çıkıp ‘aç kaldık’ diyor, vicdansızlık yapma ne aç kalması. Aç kalan filan yok, yeter ki bu noktada dürüst ol, samimi ol” demesi de hatırlandı.

Erdoğan’ın yıllar önce o gün iktidarına sorduğu soruları bugün vatandaş soruyor:

“Bu ücretle evin kirasını kim ödeyecek? Faturaları kim ödeyecek? Çocukların giderlerini kim ödeyecek? Bu ücretle çarşıya pazara nasıl çıkılacak? Soruyorum size… Bu zalim yönetim bu aziz millete bir bardak çayla bir simidi lâyık görmüyor…”

Yıllar önce bunu söyleyenlerin bugün bu sorulara cevap vermesi gerekiyor.

Yapılan araştırmalar da milletin aç olduğunu gösteriyorsa, ülkeye yönetenlere düşen, bu meselelere çözüm bulmaktır.

