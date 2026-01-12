"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
12 OCAK 2026 PAZARTESİ - YIL: 56

Mersin nurla kaplandı

Mehmet KOVANCI
12 Ocak 2026, Pazartesi
ŞİİR

Mersin’de yapılmıştır okuma programı,

Katılanlar içinse çok önemli bir anı,

Nurlarla dopdoluydu programın her yanı,

Nurlarla yıkanmıştı hem ruhu, hem de canı.

 

Çetin kış şartlarında geldiler akın akın,

Nurlara hizmet aşkı, uzağı etti yakın,

İman-Kur’ân hizmeti, şaha kalkmıştı bakın,

Biz diyenler Mersin’de eneyi havza atın.

 

Müzakereli dersler, yepyeni ufuk açtı,

Dide-i huffaş olan Mersin’den hemen kaçtı,

Bu nurlu programlar başlarda birer taçtı,

Mersin’de kış ortası nurdan çiçekler açtı.

 

Kar, bora, fırtınalar, engel olamaz Nura,

Gönüllerde zulmeti, her dem çevirir Nura,

Kıl u kâle gerek yok, dalalım daim Nura,

Nurlarla meşguliyet narı çevirir Nura.

 

Kışımız artık bitti, Mersin’e geldi bahar,

Müstakim Tullab-ün Nur, kâr üstüne etti kâr,

Nurun müştaklarına Allah yardımcı ve yâr,

Nurlara hizmet için bir araya geliş var.

 

Nurun müştaklarıyla Nurla nurlandı Mersin,

Her bir Nur talebesi Nurlara ayinesin,

Şevkle Nura hizmet et, ülfet son bulup bitsin,

Zahmette rahmet vardır, daima hizmettesin.

 

Bu zemherir ayında kışımız yaza döndü,

Fitne ateşi ise; inşaallah hep söndü,

Mersin’deki okuma, unutulmaz üç gündü,

Kalplerin ittihadı, sağlandı yüzler güldü.

 

Mersin’in sıddıkları tebrike şayandırlar,

Bin bir türlü zorluğa, sebatla dayandılar,

Aşk, şevkleri sönmesin, dimdik ayaktadırlar,

Tavizsiziz istikrarın hattından sapmadılar.

Mehmet Kovancı 
[email protected]

