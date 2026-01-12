Mersin nurla kaplandı

ŞİİR

Mersin’de yapılmıştır okuma programı, Katılanlar içinse çok önemli bir anı, Nurlarla dopdoluydu programın her yanı, Nurlarla yıkanmıştı hem ruhu, hem de canı. Çetin kış şartlarında geldiler akın akın, Nurlara hizmet aşkı, uzağı etti yakın, İman-Kur’ân hizmeti, şaha kalkmıştı bakın, Biz diyenler Mersin’de eneyi havza atın. Müzakereli dersler, yepyeni ufuk açtı, Dide-i huffaş olan Mersin’den hemen kaçtı, Bu nurlu programlar başlarda birer taçtı, Mersin’de kış ortası nurdan çiçekler açtı. Kar, bora, fırtınalar, engel olamaz Nura, Gönüllerde zulmeti, her dem çevirir Nura, Kıl u kâle gerek yok, dalalım daim Nura, Nurlarla meşguliyet narı çevirir Nura. Kışımız artık bitti, Mersin’e geldi bahar, Müstakim Tullab-ün Nur, kâr üstüne etti kâr, Nurun müştaklarına Allah yardımcı ve yâr, Nurlara hizmet için bir araya geliş var. Nurun müştaklarıyla Nurla nurlandı Mersin, Her bir Nur talebesi Nurlara ayinesin, Şevkle Nura hizmet et, ülfet son bulup bitsin, Zahmette rahmet vardır, daima hizmettesin. Bu zemherir ayında kışımız yaza döndü, Fitne ateşi ise; inşaallah hep söndü, Mersin’deki okuma, unutulmaz üç gündü, Kalplerin ittihadı, sağlandı yüzler güldü. Mersin’in sıddıkları tebrike şayandırlar, Bin bir türlü zorluğa, sebatla dayandılar, Aşk, şevkleri sönmesin, dimdik ayaktadırlar, Tavizsiziz istikrarın hattından sapmadılar. Mehmet Kovancı

[email protected]

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.