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1 HAZİRAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

İnsan fizyolojisinde marifetullah pencereleri - 5

Feyzullah ERGÜN
01 Haziran 2024, Cumartesi
ALTINCI PENCERE

Ahsen-i takvim seviyesinde yaratılan insan organizmasının, tehlikeli ve sıkıntılı uyaranlara karşı, koruyucu bir alarm sistemi görevi ile donatılan ağrı mekanizmasıyla desteklenmiştir. Organizmayı içeriden veya dışarıdan rahatsız eden bir uyarana karşılık olarak gösterilen reaksiyon mekanizması, bir saniyede beyindeki ağrı merkezine de, sessiz alarm sinyallerini ulaştırmasıyla, gerekli acil müdahalenin yapılabilmesine ve sağlık elemanlarının davet edilmesine vesile olmaktadır. Ağrıyı duyma hissinin zayıflaması veya ortadan kalkması hayatın devam ettirilmesini zorlaştırmaktadır. Ağrı hissi, organizmanın derinliklerinde olağanüstü programlarla donatılarak, ultra-elektronik korunma mekanizması işleyişinde tanzim edilmiştir.

Fonksiyonlarını harika bir şekilde aralıksız sürdüren, en küçük bir ağrı uyaranını anında algılayıp değerlendiren ağrı sistemi “Duyu sinirleri adı verilen sinir liflerinden dizayn edilmiş, çok duyarlı bir sistemdir. Vücudumuzun her tarafından yola çıkan bu sinirler, beyin dokusu etrafında dağılarak, merkezî ağrı istasyonlarına ulaşmak için, omurilik boyunca bir araya gelir ve ilerler. Bu merkezî istasyonlar, ağrı sinyalini bilince ulaştırırlar. Bilinç olmadan ağrı duyulmaz. Kesinlikle hayat kurtaran bir mekanizmadır.” (1)

YEDİNCİ PENCERE

İnsan organizmasının hayatî faaliyetleri, ayine-i Samed olarak göğüs boşluğuna yerleştirilen ve hayat suyu olan kanın, vücudun her yerine hücrelere kadar pompalanmasını sağlayan mucizevî bir organ olan kalp, vücudun dinamik faaliyetine ve diğer sistemlere aralıksız kumanda etmektedir. Dakikada 80, günde 115 bin atışla insan hayatı bu organın düzenli çalışmasına bağlanmıştır. Hayal edilemeyecek yüksek teknoloji ile, canlı bir makine olarak yaratılan kalp, emme-basma tulumbası mekanizmasında çalışmaktadır. Durmadan çalıştığından, çalışırken dinlenebilme kabiliyeti verilmiştir.

“Kalp aslında iki pompadan oluşur: Akciğerlere kan pompalayan sağ kalp ve çevre organlara kan pompalayan sol kalp, bu kalplerin her biri, bir ATRİYUM (kulakçık) ve bir VENTRİKÜL (karıncık) den oluşan iki bölmeli bir atım pompasıdır. Atriyum, ventrikül için zayıf bir hazırlayıcı pompa (ön pompa) işlevi görür, başlıca görevi kanın ventriküllere taşınmasına yardımcı olmaktır. Ventrikül ise, kanı pulmoner (akciğer) ya da periferik (çevre) dolaşıma gönderen ana pompalama kuvvetini sağlar. Kalpteki özel mekanizmalar, hareket potansiyellerini kalp kasının her yerine ileterek kalbin ritmik atımlarını, kalp kasılmalarının düzenli ve sürekli olarak tekrarlaması anlamına gelen, kalbin ritmikliğini sağlar.” (2)

Yumruk büyüklüğünde, kas kütlesinden yapılmış olan kalbin, anatomik yapısı incelendiğinde “Ahsene külle şey’in halakahu” (Allah, yarattığı her şeyi en güzel şekilde yapandır.) Secde:7 ayetinin hakikatini müşahede edebileceği mucize ile karşılaşacaktır. Öyle harika bir cihaz ki; “kasıldığı zaman (sistol) karıncıklardaki kan, bir apartmanın beşinci katına su çıkarmaya yeterli basınca eş, çok yüksek bir basınçla dışarı itilir. Bu kan, akciğer atardamarına (sağ karıncıktan) ve aorta (sol karıncıktan) girer. Buna karşılık kalp gevşediği zaman veya dinlenme evresine girdiği an (diyastol), kan kulakçıklara ulaşır. Her kalp çarpışında 100 cm³ kan kulakçıktan çıkar. Sağ kulakçıktan çıkan kan, akciğer atardamarına girer ve akciğer kılcal damarlarının geçtiği akciğerlere ulaşarak, soluduğumuz havayla birleşir. İşte tam bu düzeyde kan dolaşımının en önemli olayı gerçekleşir: Kan oksijen alır. Çünkü sağ kulakçıktan gelen kan, karbondioksitle yüklüdür. Akciğer kılcal damarlarında, bir çeşit değişme olayı meydana gelir. Kalpten dakikada yaklaşık 5 litre kan geçmektedir. 24 saat içinde bu miktar 10.000 litrelik bir depoyu dolduracak miktara ulaşır.” (3)

SAĞLICAKLA KALIN.

Dipnotlar:

1) S.Y.A , 3/1102

2) Guyton-Hall, Age. s.103

3) S.Y.A., 1/19

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