Müslümanlar fethettikleri yerleri harab etmediler

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Müslümanlar, diğer dinlere mensup din muhariplerinin yaptıklarını kat’iyyen yapmadılar ve işgal ettikleri memleketleri harab etmediler. Müslümanlar nereden geçtilerse, orada, eskisinden çok daha güzel ve mükemmel şeyler meydana geldi. Hem de sür’atle bir sağnak gibi. Harab ettikleri yerleri de kısa bir zaman içinde yeşillendiriverdiler.

Rönesansın vücut bulması, tamamiyle Avrupa orta çağlarının zulmeti içinde korkunç bir irtica devri yaşarken, Hz. Muhammed’in (asm) asil sâliklerinin, haleflerinin kültürü, capcanlı bir şekilde ayakta tutmalarının, yaşatmalarının eseridir. Şam’ın, Fas’ın, Seville’in, Granata’nın, Kurtuba’nın mimârî zaferleri, Hz. Muhammed’in (asm) Hicret’ten bir sene sonra (Milâdî 623) senesinde başlamış olduğu şeylerin vasıtalı neticeleridir.

(The Messenger, The life of Mohammed: Washington 1945, terc S. Yazıcıoğlu, Hz. Muhammed s.164-165).