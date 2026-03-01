Bağışıklık sisteminin baskılanması

İnsan organizmasının savunma sistemini sağlıklı fonksiyonlarla gerçekleştiren bağışıklık sisteminin (otoimmün sistem), hücrelerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli ve uygun gıda maddelerine ihtiyacı bulunmaktadır.

Sağlıklı bir savunma sisteminin gerçekleştirilmesini, şifa ve afiyet kaynağı olan Cenab-ı Hakk (cc), gıda hazinelerine depoladığı cevherlerle insanın irade, bilgi ve tercihine bırakmıştır. İnsan organizmasını hızla yıpratan hastalıkların, kontrol edilemeyecek derecede artmasının temel sebebi, yanıltılarak baskılanmış olan bağışıklık sistemidir. Besin değeri bulunmayan, uydurma ultra-işlenmiş, sanayi ürünü maddelerle gerçekleştirilen beslenme şekli, hücre ihtiyaçlarını karşılayamadığından, fonksiyon bozuklukları sonucu, saldırgan hücrelere yenilmektedir. Bu yenilgide, insanların bilgi eksikliği başta gelen faktördür. Dengesiz ve sağlıksız beslenme sonucu, bağışıklık sisteminin çöküşü hızlanmaktadır.

“Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, yalnız C vitamini (portakal, limon ve diğer meyveler) ile, çeşitli aşılarla sağlanan savunma metoduyla gerçekleştirilemeyeceği ilmî araştırmalarla ortaya konmuştur. New Scientist dergisinde Helen Thomson’un yayınladığı yazının bazı satırbaşlarında: “Son bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, uzun vadeli bağışıklık gücü için mikrobiyomumuza bakmamız gerekiyor. Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakteri, bağışıklık sistemimizdeki tüm ana hücre türlerinin işleyişini etkiliyor. Hayatî öneme sahip bu bakteriler, bağırsak zarının bütünlüğünü koruyor ve kısa zincirli yağ asitleri gibi faydalı kimyasallar üretiyor. Bu kimyasallar da bağışıklığı virüslere karşı önemli ölçüde güçlendiriyor.

İmperial College London’dan İmmünolog Daniel Davis, bağışıklığın sadece bir düğmeyi çevirerek arttırabileceğimiz bir şey olmadığını söylüyor. Bağışıklık sistemimiz, istilâcılara saldırmak için yeterince güçlü, ancak sağlıklı hücreleri veya zararsız molekülleri hedef almayacak kadar kısıtlı olması gereken çeşitli hücreler, protein ve organların birlikteliğindeki bir ağdan oluşuyor. Peki sistemi güçlendirmek için ne yapacağız? Öncelikle bağışıklık için sağlıklı bir mikrobiyom oluşturmanın en basit yolu, bol miktarda tam gıdalar ve günde en az 30 gram lif tüketerek, mikrobiyal çeşitliliği sağlamak. Bir başka kolay yöntem ise, toprakla haşir neşir olmak. Ayrıca probiyotikler (canlı mikroorganizmalar) içebilir veya doğal yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar da tüketebilirsiniz.” 1

Bağışıklık sisteminin zayıflatılması, sağlıksız, yetersiz ve dengesiz beslenme ile yanıltılması temelinden kaynaklanmaktadır. Bilinçsiz yanlış beslenme uygulamalarıyla başta kanser, diyabet ve birçok kronik hastalığın kaynağı olan obezitenin kontrolden çıkmasına yol açan, plânlanmış ve tuzaklarla doldurulmuş, insanların reklamlar aracılığıyla da uyutulduğu bir hayat macerasına hızla yol almalarına dönüştürülmüştür. Hollanda’daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi’nde doçent olan, Dr. Quirijn de Mast, Euronews Health’e yaptığı açıklamada: “İnsanların yediklerinin bağışıklık ve metabolik sistem üzerinde büyük etkisi var” (Yeni Asya) gerçeğini açıklaması ve buna benzer bilgilerin çokluğu, hızlı metabolizma ve bağışıklık sisteminin çöküşüne engel olamamaktadır.

Bağışıklık sisteminin baskıdan kurtarılarak güçlendirilmesi, sadra şifa olacak hiçbir destek maddeyi bulundurmayan, zararlı kimyasallar deposu ultra-işlenmiş sunî maddelerle gerçekleşemeyeceği bilinmelidir. Asıl unutulmaması gereken, eşref-i mahlûkat olarak yarattığı insanları, sonsuz rahmetiyle şifa hazinelerinden besleyip güçlendiren Rezzak-ı Kerîm’in sağlıklı nimetleri, bağışıklık sisteminin güçlü kaynaklarıdır. Bağışıklık sistemindeki hücrelerin ihtiyacını bilip, faaliyetlerini tanzim eden “Hakîm-i Mutlak’ın Şâfî ismine dayanıp, eczahane-i kübrası [en büyük eczahane] olan ru-yi zeminde Rahimane cilvelerini, edviyelerde [ilaçlarda] görmekle...” (20. Söz) ve bunlardan tıbbın kuralları dahilinde faydalanmakla, tefekkür ve şükür dairesinde sağlığımız önemli problemlerle karşılaşmadan, huzurla hayat yolculuğu sürdürülebilecektir, inşallah.

Sağlıcakla kalın.

Dipnot:

1- 26 Aralık 2025 Oksijen