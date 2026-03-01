"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
1 MART 2026 PAZAR - YIL: 57

Bağışıklık sisteminin baskılanması

Feyzullah ERGÜN
01 Mart 2026, Pazar
İnsan organizmasının savunma sistemini sağlıklı fonksiyonlarla gerçekleştiren bağışıklık sisteminin (otoimmün sistem), hücrelerin gerçek ihtiyaçlarını karşılayabilmek için gerekli ve uygun gıda maddelerine ihtiyacı bulunmaktadır.

Sağlıklı bir savunma sisteminin gerçekleştirilmesini, şifa ve afiyet kaynağı olan Cenab-ı Hakk (cc), gıda hazinelerine depoladığı cevherlerle insanın irade, bilgi ve tercihine bırakmıştır. İnsan organizmasını hızla yıpratan hastalıkların, kontrol edilemeyecek derecede artmasının temel sebebi, yanıltılarak baskılanmış olan bağışıklık sistemidir. Besin değeri bulunmayan, uydurma ultra-işlenmiş, sanayi ürünü maddelerle gerçekleştirilen beslenme şekli, hücre ihtiyaçlarını karşılayamadığından, fonksiyon bozuklukları sonucu, saldırgan hücrelere yenilmektedir. Bu yenilgide, insanların bilgi eksikliği başta gelen faktördür. Dengesiz ve sağlıksız beslenme sonucu, bağışıklık sisteminin çöküşü hızlanmaktadır. 

“Bağışıklık sisteminin güçlendirilmesi, yalnız C vitamini (portakal, limon ve diğer meyveler) ile, çeşitli aşılarla sağlanan savunma metoduyla gerçekleştirilemeyeceği ilmî araştırmalarla ortaya konmuştur. New Scientist dergisinde Helen Thomson’un yayınladığı yazının bazı satırbaşlarında: “Son bilimsel araştırmalar gösteriyor ki, uzun vadeli bağışıklık gücü için mikrobiyomumuza bakmamız gerekiyor. Bağırsaklarımızda yaşayan trilyonlarca bakteri, bağışıklık sistemimizdeki tüm ana hücre türlerinin işleyişini etkiliyor. Hayatî öneme sahip bu bakteriler, bağırsak zarının bütünlüğünü koruyor ve kısa zincirli yağ asitleri gibi faydalı kimyasallar üretiyor. Bu kimyasallar da bağışıklığı virüslere karşı önemli ölçüde güçlendiriyor. 

İmperial College London’dan İmmünolog Daniel Davis, bağışıklığın sadece bir düğmeyi çevirerek arttırabileceğimiz bir şey olmadığını söylüyor. Bağışıklık sistemimiz, istilâcılara saldırmak için yeterince güçlü, ancak sağlıklı hücreleri veya zararsız molekülleri hedef almayacak kadar kısıtlı olması gereken çeşitli hücreler, protein ve organların birlikteliğindeki bir ağdan oluşuyor. Peki sistemi güçlendirmek için ne yapacağız? Öncelikle bağışıklık için sağlıklı bir mikrobiyom oluşturmanın en basit yolu, bol miktarda tam gıdalar ve günde en az 30 gram lif tüketerek, mikrobiyal çeşitliliği sağlamak. Bir başka kolay yöntem ise, toprakla haşir neşir olmak. Ayrıca probiyotikler (canlı mikroorganizmalar) içebilir veya doğal yoğurt ve kefir gibi fermente gıdalar da tüketebilirsiniz.” 1

Bağışıklık sisteminin zayıflatılması, sağlıksız, yetersiz ve dengesiz beslenme ile yanıltılması temelinden kaynaklanmaktadır. Bilinçsiz yanlış beslenme uygulamalarıyla başta kanser, diyabet ve birçok kronik hastalığın kaynağı olan obezitenin kontrolden çıkmasına yol açan, plânlanmış ve tuzaklarla doldurulmuş, insanların reklamlar aracılığıyla da uyutulduğu bir hayat macerasına hızla yol almalarına dönüştürülmüştür. Hollanda’daki Radboud Üniversitesi Tıp Merkezi’nde doçent olan, Dr. Quirijn de Mast, Euronews Health’e yaptığı açıklamada: “İnsanların yediklerinin bağışıklık ve metabolik sistem üzerinde büyük etkisi var” (Yeni Asya) gerçeğini açıklaması ve buna benzer bilgilerin çokluğu, hızlı metabolizma ve bağışıklık sisteminin çöküşüne engel olamamaktadır. 

Bağışıklık sisteminin baskıdan kurtarılarak güçlendirilmesi, sadra şifa olacak hiçbir destek maddeyi bulundurmayan, zararlı kimyasallar deposu ultra-işlenmiş sunî maddelerle gerçekleşemeyeceği bilinmelidir. Asıl unutulmaması gereken, eşref-i mahlûkat olarak yarattığı insanları, sonsuz rahmetiyle şifa hazinelerinden besleyip güçlendiren Rezzak-ı Kerîm’in sağlıklı nimetleri, bağışıklık sisteminin güçlü kaynaklarıdır. Bağışıklık sistemindeki hücrelerin ihtiyacını bilip, faaliyetlerini tanzim eden “Hakîm-i Mutlak’ın Şâfî ismine dayanıp, eczahane-i kübrası [en büyük eczahane] olan ru-yi zeminde Rahimane cilvelerini, edviyelerde [ilaçlarda] görmekle...” (20. Söz) ve bunlardan tıbbın kuralları dahilinde faydalanmakla, tefekkür ve şükür dairesinde sağlığımız önemli problemlerle karşılaşmadan, huzurla hayat yolculuğu sürdürülebilecektir, inşallah. 

Sağlıcakla kalın. 

Dipnot:

1- 26 Aralık 2025 Oksijen 

Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

    İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürüyor

    ABD’lilerin çoğunluğu Filistin devletini destekliyor

    THY’den 10 Orta Doğu ülkesine uçuş iptali

    Bolivya'da kargo uçağı düştü: En az 15 kişi öldü

    Ordu Ünye'de heyelan

    Bolu Belediyesine "irtikap" operasyonu: Tanju Özcan'ın da aralarında bulunduğu 13 kişi gözaltına alındı - Başsavcılıktan açıklama

    Trump: İran'a büyük bir operasyon başlattık - IRNA: Bir ilkokula saldırıda 40 çocuk öldü - Pezeşkiyan suikast girişiminden kurtuldu

    ABD ile İsrail'in İran'a gerçekleştirdiği saldırılara dünya nasıl tepki verdi?

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar devam ediyor

    İran'a saldırılarıyla eş zamanlı Mescid-i Aksa'yı kapattı

    İran saldırılara karşılık olarak onlarca balistik füze ateşledi

    Babacan’dan iktidara ‘ikramiye’ çağrısı: Emekli ikramiyesi kurban parası kadar olsun

    İran’a karşı “önleyici saldırı” başlattıklarını duyurdu

    Hukuk işlerse 28 Şubatlar olmaz - Post-modern darbenin 29. yılı

    Müslümanlığı seçti, Hafız oldu

    Japonya’da yeni akım: Ölüm meditasyonu

    Trump: İran'la görüşmelerin gidişatından memnun değilim

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Genel

    Nurdan Katreler
    Genel

    İran'dan İsrail'e yeni füze saldırısı
    Genel

    Can Kardeş Bayramı! - Mart Sayısı Çıktı!
    Genel

    Camide Ramazan sevinci
    Genel

    Pakistan ile Afganistan arasındaki çatışmalar sürüyor
    Genel

    İran Kızılayı: ABD-İsrail saldırılarında şu ana kadar 201 kişi öldü, 747 kişi yaralandı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2026, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.