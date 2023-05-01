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1 MAYIS 2023 PAZARTESİ - YIL: 54

Bediüzzaman Hazretleri için Bursa’da mevlid okutuldu - Nur Talebeleri hasret giderdi

01 Mayıs 2023, Pazartesi
Risale-i Nur müellifi Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri için Bursa Ulucami’de mevlid okutuldu. Çevre il ve ilçelerden Bursa Ulucami’ye gelenler, uhuvvet, kardeşlik ve kucaklaşma örnekleri vererek muhteşem tablolar ortaya koydular.

YASİN AYDIN - CEMİL SAİD - BURSA - YENİ ASYA

Bursa Yeni Asya Eğitim Kültür ve Yardımlaşma Derneği’nin organize ettiği, “Bediüzzaman Mevlidi” Ulucami’de çok yoğun bir katılım ile gerçekleşti.


Ulu Cami doldu taştı

Öğle namazının eda edilmesinden sonra Bursa’nın güzide hocaefendileri tarafından Kur’ân tilâveti yapıldı, Mevlid-i Şerif ve İlâhiler okundu.

Mevlid organizasyonu ile ilgili Bursa Yeni Asya Derneği Başkanı Dr. Orhan Kaşlıoğlu, “Bediüzzaman Hazretlerinin vefat yıldönümü münasebetiyle bugün Ulucamide okuttuğumuz “Bursa Bediüzzaman Mevlidi” yoğun bir ilgi ve katılıma sahne oldu.

Türkiye’nin dört bir yanından davetliler geldiler” dedi. Mevlid sonrasında Risale-i Nur eseslerinden cep kitapçıkları katılımcılara hediye edildi.

Bunun yanında gelenlere özel hazırlatılmış paketli şeker de ikram edildi. Mevlid-i şerif büyük bir şevk ve ümide, gayrete ve aşka vesile olurken, katılımcıların memnuniyetleri yüzlerinden okunuyordu.

MÜSBET HAREKETE DUYULAN İHTİYAÇ


Yeni Asya Kitap standı

Dr. Kaşlıoğlu, “Bu ilgi ve katılımcı yoğunluğu bizi fevkalâde memnun etti. Bediüzzaman’ın müsbet hareketine ne kadar ihtiyacımız olduğu aşikârdır. Kardeşliğe, uhuvvete ve muhabbete Türkiye’nin ihtiyacı, her zamankinden daha fazla olduğu ortadadır. Ülkemizin ve insanımızın kardeşliğe ihtiyacı var. ‘Bursa Bediüzzaman Mevlidi’ ise; Doğu’dan Batı’ya insanlarımızı buluşturan, kucaklaştıran ve manevî duyguları zirveye taşıyan bir toplumsal faaliyettir” şeklinde konuştu.

AA

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