"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
5 EKİM 2022 ÇARŞAMBA - YIL: 53

Dünyanın en tehlikeli "harikası"

04 Ekim 2022, Salı 23:45
Yapımı yaklaşık 20 yıl süren Karakurum Geçidi'nin inşaatında çalışan 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kaymasında ya da uçurumdan düşerek öldü.

Pakistan ve Çin'i birbirine bağlayan Karakurum Geçidi, dünyanın en tehlikeli yolları arasında gösteriliyor.

Pakistan’ın Pencap eyaletindeki Hasan Abdal bölgesinden başlayan yol, sırasıyla Hayber Pahtunhva, Azad Cammu Keşmir ve Gilgit-Baltistan’ı geçerek Çin’in Sincan Uygur Özerk Bölgesi’ne bağlı Kaşgar’a uzanıyor.

Uzunluğu 1300 kilometreyi bulan Karakurum Geçidi'nin 887 kilometresi Pakistan, 413 kilometresi ise Çin’de yer alıyor.

Her yıl çok sayıda ölümlü kazanın gerçekleştiği Karakurum kara yolunun yüksek dağlık noktalardan geçtiği Gilgit-Baltistan'a ulaşmak başkent İslamabad'dan yaklaşık 14 saat sürüyor.

Yolun yapımında 1000'den fazla işçi öldü

Yapımına 1959’da başlanan Karakurum kara yolu, yıllar süren çalışmaların ardından 1978’de halka açıldı.

Yolun inşasında 810 Pakistanlı ve 200 Çinli toprak kayması ve uçurumdan düşme sebebiyle öldü. Yolun yapımında ölen Çinliler için Gilgit'te Çin mezarlığı yaptırıldı.

Mühendislik açısından yapımı sırasındaki zor şartlar ve yüksek rakımı sebebiyle Karakurum Geçidi'nin "dünyanın 8’inci harikası" olduğu söyleniyor.

Rakım 4 bin 714 metre

Geçit, tehlikeli olmasının yanı sıra dünyanın en yüksek rakımlı yolları arasında yer alıyor.

Çin ve Pakistan’ın birbirine bağlandığı Khunjerab sınırı, 4 bin 714 metre yükseklikte bulunuyor. Söz konusu sınır, 1 Ocak-30 Nisan döneminde kar sebebiyle genelde kapalı oluyor.

Toprak kayması ve sel

Hayber Pahtunhva eyaletine bağlı Kohistan bölgesinden başlayarak iki yönlü kara yolu şeklinde uzanan geçitte, taş ve kayaların yola düşmesi, toprak kayması, sel ve depremler sıkça görülüyor. Bu yönüyle fazlasıyla tehlikeli olan geçidin bazı noktaları "dünyanın en korkutucu yolları" arasında sayılıyor.

Bazı bölümleri son derece dar olan yolun bir tarafını yüksek dağlar, diğer tarafını ise metrelerce yükseklikteki uçurumlar ve İndus Nehri oluşturuyor.

Maceraperestlerin ilgi odağında

Seyahat edenler için seyrine doyulmaz manzaralar sunan Karakurum Geçidi, bu yönüyle her yıl binlerce turisti ağırlıyor.

Himalaya, Karakurum, Pamir ve Hindukuş dağları arasında yolculuk yapmak isteyen maceraperestler, tarihi İpek Yolu'nun bazı bölümlerini de görme fırsatı buluyor.

Yolun yüksek dağlık bölgelerini yürüyerek, bisiklet sürerek veya motosikletle seyahat ederek geçmek isteyen çok sayıda turist, bundan dolayı Pakistan'a geliyor.

Gilgit-Baltistan, dünyada 8 bin metreyi aşan 14 dağın 5'ine ev sahipliği yapıyor. Bu bakımdan dünyanın en yüksek dağlarına ulaşım imkanı sunan yolda, çok sayıda buzulu da görmek mümkün.

Tabii afetler sebebiyle sık sık hasar gören Karakurum Geçidi'nde tünel ve yol yapım çalışmaları devam ediyor.

AA

Okunma Sayısı: 260
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Rusya, seferberlikle 200 bini aşkın kişiyi silah altına aldı

    İngiltere Başbakanı: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim

    Ukrayna, Putin ile savaşı müzakere etmeyecek

    Bir istismar kapısı daha kapanıyor

    Daha sık buluşacak ve hızlanacağız
    📷

    Dünyanın en tehlikeli "harikası"

    Hastalar veresiye ilaç alıyor

    AB: İsrail'in eylemlerinden endişeliyiz

    Dış ticaret açığı üçe katlandı

    İsrail, bu köyü 207. kez yıktı

    Camide siyonist tahrik

    Pazarın enflasyonu çok yüksek

    Eğitime yatırımda son sıralardayız

    6’lı masadan Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarına destek geldi

    Nobel Fizik Ödülü'nü kazananlar açıklandı

    Şimdiden iyilik ve merhameti öğreniyorlar: Öğrencilerden ‘kuş evi’

    Göldü, otlak oldu

    Köln'de hoparlörden okunacak ezan heyecanı

    On binlerce Rus vatandaşı seferberlikten sonra Kazakistan’a giriş yaptı

    'Ian Kasırgası'nın maliyeti 100 milyar doların üzerinde'

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Bir istismar kapısı daha kapanıyor
    Ahmet BATTAL

    Eyvah eyvah, gitti güzelim kozlar
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    6’lı masada ikinci tur
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Osman ZENGİN

    İhlâsla kılınan cenaze namazı...
    Genel

    Daha sık buluşacak ve hızlanacağız
    M. Latif SALİHOĞLU

    Ekonomik krizlerin mühim bir sebebi
    Ali FERŞADOĞLU

    Siz yetkili misiniz ki, ahkâm kesiyorsunuz?
    Süleyman KÖSMENE

    İmanımızı koruyalım
    Genel

    İngiltere Başbakanı: Büyük bir siyonistim ve İsrail'in büyük bir destekçisiyim

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.