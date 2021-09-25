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26 EYLÜL 2021 PAZAR - YIL: 52

Hasta komşularının yardımına koştular

25 Eylül 2021, Cumartesi
Rize’nin Çayeli ilçesi Ormancık Köyü’nde yaşayan İsmail Bilge’nin ağır hasta olması sebebiyle olgunlaşan yaş çaylarını toplayamaması üzerine komşuları yardıma koştu.

Yaş çaylar olgunlaşınca toplanması gerektiğini ifade eden köylüler, “Komşumuz uzun süredir ağır hasta ve tedavi görüyor. Yaş çaylar tarladan toplanıp ÇAYKUR’a teslim edilmezse boşa gidecekti. Arkadaşlar bir araya gelerek hasta komşumuzun çaylarını tarladan toplamaya karar verdik. Yaklaşık 10 kişi bir araya gelerek yardıma gittik ve komşumuzun mağdur olmasına mani olduk. Zaten eskiden bu şekilde yardımlaşmalar olurdu. Son yıllarda bu adet unutuldu. İmece ya da mahallî anlatımla ‘eğratluk’ yaparak unutulan bir adeti hayata geçirmiş olduk. İnşallah komşumuz kısa sürede iyileşir” dediler. 

Ormancık Köyü’ndeki bu yardımlaşma sosyal medyada paylaşılınca komşu köylerden de takdir gördü. Senoz Vadisi köylerinde yaşayanlar imece usûlü yardımlaşmanın yeniden hayata geçirilmesi için çalışmalar yapılması gerektiğine dikkat çektiler.


Sedat Serdar - Çayeli

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  • Tahsin

    25.9.2021 16:09:54

    Şöyle haberler yapan kaç gazete/ci kaldı ki.. tebrik ediyorum.

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