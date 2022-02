Her yerde Yeni Asya coşkusu

Gazetemizin kuruluş yıldönümü vesilesiyle yayınlandığı 53. yıl özel sayımız Türkiye’nin dört bir yanında beğenildi. On binlerce gazete il ve ilçelerdeki esnaf ve vatandaşlara dağıtıldı. Gazete dağıtıcısı arkadaşlar, “Hiç kimseden olumsuz bir geri dönüş olmadı, aksine çok olumlu dönüşler oldu” dediler.

Kıyamete kadar sahip çıkacağız

Türkiye’de Yeni Asya heyecanı

HABER: LÜTFİYE KEF ÖZDEMİR

Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi manşetiyle 53. yılına giren gazetemiz Türkiye’nin her yerinde Yeni Asya heyecanı yaşatmaya devam ediyor.

Takvim günlerden 21 Şubat 2022’yi gösterirken Türkiye’nin dört bir yanında 53.yıl heyecanı yaşandı. Kalpler 53. yıl coşkusuyla attı.

Her yerde Yeni Asya rüzgârı esti ve esmeye devam ediyor. Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi manşetiyle 53.yılına giren gazetemizin matbaadan çıkışı heyecanla beklendi. Kalpleri Nur dâvâsıyla dolan okuyucularımız bütün şehirlerde 53.yıl heyecanımızı paylaşarak, gazeteleri dağıttı.

Her mahalle, her sokak, her köşe Nur dâvâsıyla aydınlandı. Eczaneler, hastaneler, pastaneler, dükkânlar, evler, okullar hakikatin gür sesi Yeni Asya ile buluştu. Gazetemiz incelendi, gözlerden okunan memnuniyetler sözlerle ifade edildi.

Gazetemizin dağıtımını gerçekleştiren okuyucularımızın yaşadıkları güzel tecrübelerden bazıları şöyle:

Susuz kalmış da suya kavuşmuş gibi..

İZMİR’DEN gelen mesaj: Millet susuz kalmış da suya kavuşmuş gibi, Yeni Asya’yı eline alınca sıradan bir tanıtım gazetesi olmadığını, milletin bugün içinde bulunduğu çıkmazdan, selâmete çıkaracak çözümler olduğunu birinci sahife ile anlıyor.

Gazeteyi takdir ediyor. Hatta bazı kimselerle sohbet biraz daha sıcak geçiyor. Bir iş yerine girince “hayırlı günler hayırlı işler bu gazetenin yaş günü olduğu için tanıtım olarak dağıtıyoruz” deyince, orada çalışan bir görevli kızımız “benim de bu gün yaş günüm” dedi.

Kendisine yaş günü hediyesi Münacat Risalesi hediye ettik. Çok memnun oldu. İstanbul Fatih’ten Cenk Zamir kardeşimiz gazeteyi dağıtırken karşılaştıklarını şöyle anlattı: Yeni Asya ise alırım. Mehmet Kutlular’ın gazetesi. Sizleri diğer cemaatlerden ayrı tutuyorum, sizi sosyal medyadan takip ediyorum. Yine İstanbul’dan Adem Başkaya, “Yeni Asya’nın Millet İttifakı’nı desteklemesinden dolayı gazetemiz büyük ilgi görüyor. Pekçok kişi bu sebeple gazeteyi suduğumuzda memnuniyetle kabul etti ve başkalarına da götürmemi tavsiye etti. Yorulduk, ama değdi” dedi.

Gazetemizin özel sayısına Ankara’da yoğun ilgi

Gazetemizin kuruluş yıl dönümü vesilesiyle yayınlandığı 53. Yıl Özel sayımız Ankara’da da çok beğenildi. 10 binin üzerinde gazetemiz esnaf ve vatandaşların yoğun olduğu semtlerde tek tek dağıtıldı. Cebeci ve Ulus semtinde gazetemizi esnaf ve vatandaşlara dağıtan Abdullah Bayram ve Erdinç Adıbelli, gazetemizin yoğun ilgi gördüğünü söylediler.

Adıbelli, “Her sene Yeni Asya Gazetesi için iki önemli tarih vardır. 21 Şubat ve 23 Mart günleri. Biz semt olarak gazeteleri teker teker esnafa vatandaşlara dağıttık. Hiçbir esnaftan olumsuz bir geri dönüşüm olmadı aksine çok olumlu dönüşler oldu. Bazı vatandaşlar ‘Bize de verin dağıtalım’ dediler. Geçen yıllarda gazete verdiğimiz esnaflar ‘Bu sene arkadaşlar yine geldiler. Geçen yıl gazeteyi gördükten sonra gazeteyi takip ettiklerini söyleyenler oldu” diyerek memnuniyetini dile getirdi.

Ankara - Recep Gören

“GEL VATANDAŞ GEL HAKİKATLERE GEL”

Risale-i Nur’un medyadaki dili olma özelliğini taşıyan Yeni Asya Gazetesi’nin yayın hayatına başlamasının 53. yıl dönümü ülkemizin dört bir yanında çeşitli etkinliklerle kutlandı. Nevşehirde de pazar yerinde açılan standda 53. yıla özel çıkarılan sayı Nevşehir halkına dağıtıldı. Dağıtılan özel sayının kısa sürede bittiği ve okuyucular tarafından büyük bir ilgiyle karşılandığı görüldü.

Stand görevlisi Eren Okur dağıtılan 53. yıl özel sayısı ile ilgili şunları söyledi: Nevşehir Halk Pazar Yeri’nde açtığımız standda 53 yıldır hakikatleri yazan gazetemizin özel sayısını her kesimden vatandaşlarımıza hediye ettik. Vatandaşlarımız gazetemize büyük bir ilgi gösterdi. Onlara gazetemizi mutlaka okumalarını tavsiye ettik. Tanıdıklarına, arkadaşlarına ve komşularına vermeleri için de ricada bulunduk.

Yeni Asya Gazetesi mazlumların her daim hakkını savunan ve gerçekleri hiç çekinmeden yazan bir gazete Elhamdülillah. Bunun mutlaka halkımızda bir karşılığının bir yansımasının olduğunu, olacağını düşünüyorum. Cenab-ı Hak hayırlara vesile eylesin inşallah, emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Nevşehir - Yılmaz Tokdemir

Kılıçdaroğlu’nun bahsettiği gazete

Çorlu’dan Murat Cansız, “Yorulduk, ama değdi Elhamdülillah. Hele birkaç dükkan almak istemedi. Baktım birinin yakasında CHP rozeti var. Dedim ‘Kılıçdaroğlu’nun grup konuşmasında bahsettiği gazete.’ Hemen istedi. İsmini duyduklarında çok merak ettiklerini söyledi. Ben de gazetemizi anlattım. Okuyup düşüncelerini söyleyecekler” dedi. Adapazarı’ndan da 1000 adet gazetenin sabah namazı sonrası 4 öğrenci ile azami şevk ve neşe ile dağıtıldığı bilgisi ulaştırıldı.

