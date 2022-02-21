53. yıla girerken

Yeni Asya’nın 53. yılını da idrak ettik.

Öncelikle, “tavizsiz istikrar çizgisi”nde bugünlere erişmeyi nasip ve müyesser kılan Rabbimize sonsuz şükürler olsun derken, bu zorlu ve çetin yolculukta bizi hiçbir zaman yalnız bırakmayan vefakâr ve fedakâr okuyucularımıza da teşekkürlerimizi sunuyoruz.

Ve, “medyadaki dili” olmaya çalıştığımız Risale-i Nur’un müellifi Üstad Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri başta olmak üzere, bu hizmete ömürlerini vakfetmiş Nur kahramanlarından ve Yeni Asya gönüllülerinden berzah âlemine intikal edenleri rahmetle yâd ediyor, 52 yıllık yolculuğa ilk gününden itibaren refakat edenlerden hâlen hayatta olanları ve kervana sonradan dâhil olan yeni kuşakları saygı ve sevgiyle selâmlıyoruz.

Hassaten, Yeni Asya misyonunun manevî mimarı Zübeyir Gündüzalp ile geçen yıl berzaha uğurladığımız Mehmet Kutlular Ağabeyleri ve Yeni Asya’ya hizmeti geçmiş bütün kahramanları rahmetle anıyoruz.

Çıktığı günden beri Nurun bayrağını şanla, şerefle, iftiharla dalgalandırmaya devam eden Yeni Asya misyonunun aynı çizgide sebat ve istikamet üzere devamını ve hizmetlerinin dâr-ı bekada, o âleme lâyık tarzda tanzim edileceğine inandığımız şeref levhalarına kaydedilmesini niyaz ediyoruz.

Bu çizgide, aynı şevk, heyecan ve coşku ile daha nice yıllara erişmek duasıyla...

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Okurlarımızdan gelen tebrik mesajlarından bir kısmını da paylaşalım:

Şeref Çetintaş: 3 yılı İttihad, 52 yılı Yeni Asya olmak üzere 55 senedir bu kervanın mensubu olmakla iftihar ediyor; gazetemizi tebrik ve daha nice yıllar aynı istikamet çizgisinde tavizsiz yürüyüşüne devamı dileğiyle 53. yılımızın hayırlara vesile olmasını diliyorum.

Bülent Bektaş: Yeni Asya ve tüm yazar ve çalışanları için 53. yılınızın hayırlara vesile olmasını dilerim. Allah yolunuzu açık etsin. Onurlu duruştan hiçbir zaman ayrılmayın.

Mesut Kösebaşkan: Yeni Asya Gazetemizin 53. yılı hayırlara vesile olsun. Tüm gazete emektarlarını ve camiayı tebrik ediyorum.

Oğuz Yiğiter: Hakta sebat kervanının bütün kahraman mensuplarını ve Yeni Asya Gazetemizin 53. yaşını en kalbî duygularımla tebrik ediyor ve saygıyla selamlıyorum.

Av. Ramazan Mızrak: Demokrasiden ve insan haklarından yana çizginizden dolayı tebrik eder, çalışmalarınızda başarılar dilerim. Nice 53 yıllara.

Şerife Tez: Yeni Asya susturulsun diye çalışılırken, Mecliste alkış alan gazete oldu, çünkü başyazarı Bediüzzaman ve diğer yazarları da Bediüzzaman’ı takip edenler elhamdülillah. Dualarımız sizinle. İnşaallah bizden sonraki nesil de davaya aynı şevkle sahip çıkar, bayrak kıyamete kadar dalgalanır.

Necati Ceylan: Hakikatin gür sesi; demokrasi, hukuk, barış ve kardeşliğin yılmaz savunucusu; Risale-i Nur’un medyadaki tek sesi Yeni Asya’mızın 53. yılını tebrik ediyor; milletimize, İslam âlemine ve tüm insanlığın barış ve huzuruna vesile olmasını Cenab-ı Allah’tan niyaz ediyoruz.