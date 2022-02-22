Aladağ paylaşımında, “Yeni Asya Gazetemizin 53. yıldönümü nedeniyle Risale-i Nur talebeleri olan Çamdibi dağıtım ekibimizle 1000 adet gazetemizi dağıttık elhamdülillah. Zübeyir Gündüzalp ve Mehmet Kutlular ağabeyin emanetine inşallah kıyamete kadar sahip çıkacağız” ifadelerini kullandı.
***
Gazetemizde yer alan içerikleri okumak için tıklayınız:
53. yıla girerken
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -1- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -2- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
53. Yılında Yeni Asya’yı tebrik ettiler -3- Medyanın cesur, kararlı ve hür sesi...
21 Şubat 2022 tarihli e-gazetemizi bu linki tıklayarak indirebilirsiniz:
YENİ ASYA'NIN 16 SAYFALIK 53. YIL ÖZEL SAYISINI ÜCRETSİZ İNDİRMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Adınız
(*)
E-posta Adresiniz
(*)
Yorumunuz
(*)