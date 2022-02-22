Kıyamete kadar sahip çıkacağız

Gazetemiz İzmir Çamdibi Temsilcisi Nail Aladağ, Facebook hesabından 1000 adet gazete dağıtımı gerçekleştirdiklerini duyurdu.

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