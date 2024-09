İzmit’te rahmetli buluşma

Gazetemiz İzmit Temsilciliği ile Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı tarafından düzenlenen “Kocaeli Geleneksel Yeni Asya Okuyucuları Aile Pikniği” Sapanca Gölü kıyısındaki Seka Kamp Yeri Tesisleri’nde yapıldı.

ALİ DÖNMEZ - İZMİT

Piknik İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Mardin, Bursa, Düzce, Antalya, Konya, Yalova çevre il ve ilçelerden gelen dost ve kardeşlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Piknik sonuna doğru Cenab-ı Allah'ın rahmeti Kocaeli semalarında bereketi ile bizleri mutlu etti.



Katılımcılara sabah ve öğle vakitlerinde ikramlarda bulunuldu.

Birkaç gündür devam eden sağnak yağışlarda Cenab-ı Allah’ın müsaadesi ile pikniğin başladığı saatten bitiş saatine kadar çok güzel güneşli ve serin bir havada pikniğimiz gerçekleşmesi Allah’ın ikramıydı. Piknik sonuna doğru Cenab-ı Allah’ın rahmeti Kocaeli semalarında bereketi ile bizleri mutlu etti.

YÖNETİM KURULU ÜYELERİ DE KATILDI

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Üyeleri Şükrü Bulut, Ali Demir, Mehmet Pekel ve Hasan Güneş’in yanı sıra Yönetim Kurulu eski üyelerinden Ali Yılmazcan, İsmail Özdemir ve Nejat Eren, gazetemiz yazarlarından Osman Zengin, Bediüzzaman Said Nursi’yi gören ve ondan dua alan Son Şahitlerden Rıdvan Utangaç, İstanbul, Ankara, Eskişehir, Sakarya, Zonguldak, Mardin, Bursa, Düzce, Antalya, Konya, Yalova çevre il ve ilçelerden gelen dost ve kardeşlerin yoğun katılımı ile gerçekleşti.

Sabah kahvaltısı ile başlayan programda katılımcılar birbirleri ile sohbet ederek hasret giderdiler. Serbest zamanda çocuklar ve gençler ile yapılan halat çekme, çuval yarış, sandalye kapma ve ağızda kaşık ile yumurta taşıma yarışmaları yapıldı. Pikniğe katılan çocukların eğlendiği etkinlikte tüm katılımcılara kitap hediyesi verildi.



Yalçın Günday, Kasım Cesur, Abdurrahim Peker ve Mustafa Bilaloğlu Kur’an okudu.

Çocukların ve ailelerinin neşeli vakit geçirdiği piknikte öğlen namazından önce başta Peygamber Efendimiz (S.A.V) , bütün Peygamberler, sahabeler, evliyalar, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri, 17 Ağustos ve 06 Şubat’da meydana gelen depremlerde ve pandemide vefat eden başta Nur Talebeleri olmak üzere bütün vefat edenler için, Yalçın Günday, Kasım Cesur, Abdurrahim Peker ve Mustafa Bilaloğlu tarafından Kur’ân-ı Kerîm okundu, ardından duâ ile vefat edenler anıldı.

NURETTİN ABUT DERS YAPTI

Programa cemaatle kılınan öğle namazı ile devam edildi, namazdan sonra Nurettin Abut’un yapmış olduğu Otuz Üçüncü Söz’ün, On Yedince Penceresinden okuduğu ders ile devam eden programda, Pekel, Çamlık Eğitim Kültür ve Çevre Vakfı ile gazetemiz İzmit temsilciliğinin organize etmiş olduğu “Kocaeli Geleneksel Yeni Asya Okuyucuları Aile Pikniğine” katılımlarından ötürü tüm dost ve kardeşlere teşekkür ederek başladı.



Nurettin Abut Otuz Üçüncü Söz’ün, On Yedince Penceresinden ders yaptı.

Abut, “Bahar ve yaz mevsiminde, yeryüzünü dolduran bu sayısız bitkilerin meydana gelmelerinde, cömertçe bir yaratılış ve bollukta birçok karışıklığın olması beklenirken her bitki, özelliklerinden, şeklinden, çoğalma oranlarına kadar her şeyiyle hassas bir ölçü ile yaratıldığı gözlenebilir. Oysa, bu hızlı yaratılışta ölçü ve denge zorluğuna rağmen, yeryüzünü süsleyen tüm meyveler gözlemlendiğinde, hızlı yaratılış ile birlikte ölçülü ve özel üretim görülür. Çok ve bol olan bir şeyler, değer ve sanat incelikleri bakımından düşük ve bayağı, az ve nadir olanlar ise, kıymetli ve sanatlı olur. Bu ölçüler, insanlar için geçerlidir. Ama kâinatta çokça icat edilen şeyler, gayet mükemmel ve çok harika yapılıyorlar.



ÇOCUK YARIŞMALARI BÜYÜK BİR İLGİ ÇEKTİ

Birbirinden çok uzak olan şeylerin normalde birbirinden farklı ve ayrı olması gerekirken, yeryüzündeki her şey birbirine çok benzer görünmektedir. Birbirine zıt kavramlardı bir arada bulundurulması ancak sonsuz bir irade ve kudretle mümkündür. Yeryüzüne ekilen hububat, sebze ve faydalı gıdalar, ihtiyaçlarımız için sofralarımıza uzaklardan aynı kanuna göre koşuyorlar. Yani dünyanın bir ucundaki bir buğday tanesi ile diğer ucundaki bir buğday tanesinin aynı kanun ve aynı özellikle yaratılıyor olması; sonsuz bir irade ve kudretle yapıldığının delilidir.



Serbest zamanda çocuklar ve gençler ile yapılan halat çekme, çuval yarış, sandalye kapma ve ağızda kaşık ile yumurta taşıma yarışmaları yapıldı.

ALLAH HER ŞEYİ KUSURSUZ YARATIYOR

Yakın olanlar benzerlik gösterebilir. Uzak olanlar benzerlik göstermeyebilir. Halbuki yaratılışta varlıklar arasında uyumluluk olması, mucizedir. Alınan her gıda, yenen her meyve kâinat fabrikasında yapılıyor. Baharın gelmesi için dünyanın aylarca dönmesinin masrafını, Güneş’in her gün doğup o meyveyi gözetmesinin masrafını, denizlerin buharlaşıp bulutların rüzgârlarla taşınarak söz konusu meyvenin bahçesine taşınmasının masrafını, kısacası kâinatın bir fabrika olarak çalışmasının masrafı dikkate alındığında, o meyvenin çok pahalı olduğunu ve onu satıcısına ödenenler ile yemek mümkün olmaz.

Allah her şeyi sayısız, çok sanatlı, gayet güzel ve kusursuz olarak yaratıyor. Allah kâinatı bir fabrika gibi çalıştırıyor. Kıymet ve ehemmiyet noktasında bir ile bin arasında hiçbir fark yoktur. Bu da ancak sonsuz bir kudret ve her şeyi kuşatan bir ilimle mümkündür.

İşte bütün nimetlerin ucuz ve masrafsız olmasının yegâne sebebi; Allah’ın sonsuz kudreti ve nihayetsiz zenginliğidir. Allah lütuf ve ikramı ile bize o kıymettar nimetleri ikram ediyor, karşılığında ise şükür istiyor. Bu ve benzeri açılımlar birer pencere olarak sunuluyor. Bahar ve yaz ayları bu ve benzeri tefekkürler için uygun pencereler sunmaktadır.” dedi.



Son Şahitlerden Rıdvan Utangaç da (sağda) piknik programına katıldı.

Okunan dersten sonra katılımcılara ikramlarda bulunuldu. Çok verimli ve muhabbete vesile olan piknik seneye tekrar buluşmak dileği ile ayrıldı ve pikniğin bitişinden itibaren Cenab-ı Allah’ın muhteşem bir rahmeti ile katılımcılar evlerine doğru yola çıktı.