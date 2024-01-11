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11 OCAK 2024 PERŞEMBE - YIL: 54

Okuyucularımızla buluştuk

11 Ocak 2024, Perşembe 14:33
İSTANBUL YENİ ASYA OKUYUCULARI TARAFINDAN TERTİPLENEN KAHVALTILI “UHUVVET BULUŞMA”SI GEÇTİĞİMİZ PAZAR GÜNÜ YENİ ASYA GAZETESİ GÜNEŞLİ TESİSLERİNDE GERÇEKLEŞTİRİLDİ.

Kardeşlik, dayanışma, kaynaşma gayesi taşıyan buluşmaya İstanbul’un dört bir yanından gelen okuyucularımız büyük ilgi gösterdi. İstanbul okuyucularımızın “uhuvvet buluşması” kahvaltı ile başladı.

Kahvaltı sonrası okunan aşr-ı şerif ve Risale-i Nur dersinin ardından, çizer Turhan Celkan’ın ud resitali eşliğinde, İstanbul İlâhî Grubunca “İlahî ziyafeti” icra edildi. Neyzen M. Emin Altıntop da Risale-i Nur'dan bestelemiş olduğu kasideleri seslendirdi. 

HİZMET FAALİYETLERİ SUNUMU YAPILDI

İstanbul Sosyal Komisyon Sekreteri Selman Konyalıoğlu yaptığı sunumda, İstanbul'da yıl boyu gerçekleşen çalışmalar ve hizmet faaliyetlerihakkında bilgiler verdi. Yeni açılan dershaneler ve yeni başlatılan Risale-i Nur dersleri hakkında bilgilendirmeler yaptı. 

İlköğretim, lise ve üniversite talebe dersleri ve okuma programlarından bahsederek, bunların önemini vurguladı. Yeniden hizmete açılan Tekirdağ Tesisleri'nde yapılan programlar hakkında bilgi verdi.

Ayrıca Barla Aile Okuma programı, Çamlıca Pikniği ve İstanbul'un çeşitli semtlerinde yapılan Yetişkinler Okuma Programlarının da verimli geçtiğini ifade etti.

NEŞRİYATIMIZA DAHA ÇOK SAHİP ÇIKALIM

Yapılan sunumun ardından kürsüye gelen Yönetim Kurulu üyesi ve il sekreteri Hasan Güneş “İstanbul'un derlenip toparlandığını, ancak özellikle gençliğin manevî hayatının ciddi bir tehdit ve tehlike altında olduğuna dikkat çekerek Risale-i Nur derslerine ve neşriyatımıza daha çok sahip çıkmamız, gayretlerimizi arttırmamız gerektiğini” ifade etti.

Daha sonra söz alan gazetemizin yazıişleri eski müdürü Sabahattin Aksakal da “Zübeyir AğabeyinBediüzzaman Hazretlerinden öğrendiği ve hayatı boyunca harfi harfine tatbik ettiği en mühim prensibin ‘sadakat ve istikamet’ olduğunu ve bu zamanda en çok bu iki prensibe ihtiyacımızın bulunduğunu” ifade etti.

UHUVVET BULUŞMALARI DEVAM ETMELİ

Kıdemli okurlarımızdan Emin Oran ise “Bizim dâvâmız kökleri derinlerde olan ve her türlü fırtınaya ve olumsuz şartlara karşı sarsılmayan dev bir ağaç gibidir.Köklerinin sağlam olmasıyla kıyamete kadar devam edecek bu dâvânın şahs-ı manevîsi olan sizleri tebrik ediyorum” diye konuştu.

Gazetemiz Genel Yayın Yönetmeni Kâzım Güleçyüz ile okurlarımız Prof. Dr. İlyas Üzüm ve Mesut Kösebaşkan da yapılan faaliyet ve gayretleri tebrik ederek, hizmetlerin istikrarlı bir şekilde devamı temennilerinde bulundular. Bu tür buluşmaların daha sık yapılmasını istediler. Program, cemaatle kılınan öğle namazıyla birlikte son buldu.

Selman KONYALIOĞLU - İSTANBUL

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