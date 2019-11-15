"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 KASIM 2019 CUMA - YIL: 50

Sular altında kalan tarih: Halfeti

15 Kasım 2019, Cuma 16:30

Şanlıurfa Gezi Notları - 1: Taşıyla, toprağıyla mübarek şehir: Şanlıurfa

Şanlıurfa Gezi Notları - 2: Samimiyet Urfa sokaklarına yansımış

 

***

Şanlıurfa Gezi Notları - 3

HABER- FOTO: KÜBRA ÜNÜVAR
kubra_unuvar@outlook.com

Bu kez de rotamızı Şanlıurfa’ya 120 km olan Halfeti’ye çeviriyoruz. Şanlıurfa’nın bir ilçesi olan Halfeti tabiî güzellikleriyle ilçeye ilk girildiği an da dikkat çekiyor. Edindiğimiz bilgilere göre, Halfeti Romalılar tarafından Ekamia adı ile kuruluyor. Bizanslılar döneminde ise Romaion Koyla adı ile anılıyor. Yöre M.S. 640 yılında Arap istilâsına uğramış, 661 yılında Emevilerin, 750’de Abbasilerin hâkimiyeti altına girmiştir. Malazgirt Savaşı’ndan (1071) sonra Selçuklular buraya kadar uzanmıştır (1087). Daha sonra Eyyubiler ve Selçuklular arasında zaman zaman el değiştirmiştir. Moğol istilâsına uğrayan yöre, 1280 yılında Beysari komutasındaki Memluk ordusu Halfeti’yi kuşatmış, ele geçirememiş, ancak yağmalamıştır. 1290 yılında Eşref komutasındaki Mısır ordusu Halfeti’yi yeniden ele geçirmiş ve Kal’at-ül Müslimin adını verilmiştir. Daha sonra Yavuz Sultan Selim’in Mısır Seferi (1517) sırasında Osmanlı topraklarına katılmıştır.

Hıristiyanlığın merkezi: Rumkale

Gezimize ilk olarak tekne turu başlıyoruz. Teknede ilerlerken iki yanınızda yükselen kayalıklardan fışkıran yeşillik ile birleşen Fırat Nehri karşısında büyüleniyorsunuz. Yaklaşık 15 dakika sonra, yüksek kayaların tepesine oyulmuş eski bir uygarlık kalıntılarını görüyoruz. Bunun Rumkale, olduğunu fark ediyoruz. Geç Roma ve Ortaçağ dönemine ait antik bir kale ve erken Hıristiyanlık Dönemi’nin önemli teoloji merkeziymiş. 1113’te III. Grigoris kaleyi satın alarak Başpiskoposluk makamını buraya yerleştirmiş. 1279’da Memluklular kaleyi kuşatmış ancak düşürememiş, 1292’de sultan Melik el Eşref tekrar kuşatıp, ele geçirmeyi başarmış. Sultanın emri ile Suriye Naibi Sancar Suca tarafından tamir ettirilen kale, Kale’at el Müslimin adını almış. Kalenin hemen yanı başında yer alan büyük bir bölümün oyularak eğimli bir yer haline getirilmiş. Romalıların yönetimi döneminde hem akınların kaleye ulaşamaması için hem de nehirden yukarı su çekebilmek için yapılan bu yer, bizi tarihlerin derinliklerine götürüyor. Ayrıca kalenin içinde gezilecek tarihî kilise ve manastırlar da mevcut. Hz. İsa’nın havarilerinden Yohannes’in Rumkale’ye gelip yerleşmesi ve burada Hıristiyanlık dinini yayması dolayısıyla Hıristiyanlık tarihinde önemli bir rol oynamış.

Batık şehir ve Karagül

Yavaş yavaş ilerlerken sudan çıkan minare hemen gözümüze çarpıyor. Büyük bir caminin kendisinin tamamı ve minaresinin 2/3’ü sular altında kalmış. Yamaçlarda birkaç tarihî evler olsa da kasabanın çoğu sular altında. Minarenin tam karşısında ufak bir çay içme yeri var. Bir yandan çayı yudumlarken bir yandan da batık şehrin efsanesine kendinizi kaptırıyorsunuz. Karagülü ile ünlü olan Halfeti, güllerin siyah renkte açması ile bu ismi almış. Bölgenin coğrafi şartlarından etkilenerek yetişen Karagül Halfeti’nin bazı bölgelerinde yetiştiriliyor. 

Başka bölgelere ekilse bile açmayan siyah gül Fırat Nehri suyundan ve bölgenin farklı ikliminden olduğu söyleniyor. Şanlıurfa gerek merkezinde gerek ilçelerinde çok önemli bir tarih barındırıyor. Bu tarihi görmemde bana yardımcı olan bütün kardeşlerime selâm ve duâ ediyorum…

-SON-

Okunma Sayısı: 148
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Şaka yapmış, özür diledi

    Almanya cami ve cemevlerine 7 milyon euro'luk harcama yapacak

    İngiltere'de muhalefetten bedava internet vaadi

    'Babacan'ın partisi 2020'ye kalmadan kurulacak'

    Faik Öztrak: Hükümet işsizlikle mücadele etmek zorunda

    Kardemir fabrikasında patlama: 1 işçi öldü

    İstanbul trafiği bildiğiniz gibi

    'S-400 ve F-35 için ortak mekanizma çalışmalara başladı'

    İntihar vakalarıyla ilgili komisyon kuruldu

    Amsterdam'da bir ilk: Hoparlörden ezan okundu

    Trump ile Zelenskiy arasındaki görüşmenin tutanakları yayınlandı

    İlber Ortaylı'dan 'Osmanlı Arşivi Bab-ı Ali'ye geri dönsün' çağrısı

    Filistin'in Ankara Büyükelçisi: Türkiye'nin yanındayız
    📷

    Sular altında kalan tarih: Halfeti

    Bıçaklı saldırıları önlemek için tek başına harekete geçti

    İsrail ordusundan katliamın itirafı

    286 bin hükümlü ve tutuklu var

    Yemen'de 2 milyon kadın göç etmek zorunda kaldı

    İlk 'ara' tatil bugün başlıyor

    Milyar dolarlık yeni rekabet alanı: Yapay zeka

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “Kararlı duruş,” öyle mi?
    Genel

    Bu skandallarla yargı nereye?
    Ali FERŞADOĞLU

    Evliya ve şeyhlerden binlerce kat vird, tesbih ve zikir mümkün
    Genel

    Dernek üyeliği terör suçuna delil sayılmaz
    Ahmet BATTAL

    Ne verdiysek geri mi alıyoruz?
    Genel

    217 bin KYK borçlusuna e-haciz
    Süleyman KÖSMENE

    Akrabalar arası hassas çizgiler
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Faruk ÇAKIR

    Ekran yarası
    Cevher İLHAN

    Eğitim ve öğretimde “Atatürkçülük”

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.