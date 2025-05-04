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4 MAYIS 2025 PAZAR - YIL: 56

Temsilcilerimiz toplandı

04 Mayıs 2025, Pazar
2025 Bahar Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, dün İstanbul-Güneşli Tesislerimizde yapıldı. Toplantıda geride bıraktığımız altı aylık dönemin faaliyetleri değerlendirilip, bir sonraki döneme ait plan ve projelerimiz müzakere edildi.

2025 Bahar Dönemi Umumî Temsilciler Toplantısı, dün İstanbul-Güneşli Tesislerimizde yapıldı.

Kur’ân-ı Kerîm tilâveti ve Risale-i Nur dersiyle başlayan toplantıda gazetemiz, kitap neşriyatı ve dergilerimizin daha geniş kitlelere ulaştırılması için yapılacak çalışmalar gözden geçirildi.

Örnek projeler sunuldu

Temsilcilerimiz bölgelerindeki yayın tanıtım çalışmalarını anlatarak örnek projeler sundular.

Toplantıda ayrıca önümüzdeki dönemi şekillendirecek programlar tartışılıp karara bağlandı.

Faaliyetler değerlendirildi

Türkiye’nin dört bir yanından, Avrupa, Avustralya ve Kıbrıs’tan gelen yeni dönem temsilcilerimizle gerçekleştirilen toplantıda geride bıraktığımız altı aylık dönemin faaliyetleri değerlendirilip, bir sonraki döneme ait plan ve projelerimiz müzakere edildi.

Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik faaliyet raporunu okuyarak katılımcıları bilgilendirdi. Denetim Raporunun okunmasının ardından müzakerelere geçildi.


Yeni Asya Medya Grup Yönetim Kurulu Başkanı İzzet Atik faaliyet raporunu okuyarak katılımcıları bilgilendirdi.

Yönetim Kurulunun faaliyetleri ibra edildi.

YENİ ASYA İSTANBUL - YASİN AYDIN

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