Yayınlarımız Mersin’de de ilgi gördü - Mersin 9. Ktap Fuarı’nda yazarlarımız kitaplarını imzaladı

YAZARLARIMIZ SAMİ CEBECİ VE İSLAM YAŞAR YENİ ASYA NEŞRİYAT STANDINDA OKUYUCULARI İLE BULUŞTU.

Fuarlar ve ilham verici hikayeler MUSTAFA YALÇIN - MERSİN Mersin 9. Kitap Fuarda Yeni Asya Neşriyat olarak yazarlarımızda Sami Cebeci ve İslam Yaşar ağabeyler Kitaplarını imzalamaya devam ediyorlar. Akşam umumu derste de seminer tarzında yapılan derslerinde ittifak, tesanüd, şahs-i manevi ve Risale-i Nur’un ilmi kerameti husunda okuyucularımızı kaynaştırıcı, birliği muhafaza noktasında tahşidat yapıldı. Hanım kardeşlerimiz de ses bağlantısı ile iştiyakla takip edip istifade ettiler. Kitapseverlerden yoğun ilgi gören Mersin 9. Kitap Fuarı dün (Pazar günü) sona erdi.

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