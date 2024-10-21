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21 EKİM 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Fuarlar ve ilham verici hikayeler

Yeni Asya'dan Size
21 Ekim 2024, Pazartesi
Fuar sezonu devam ediyor.

Yeni Asya Medya Grubu olarak, gazetemiz, kitap ve dergilerimizle geniş bir okuyucu kitlesine ulaşmaktayız. Bu kapsamda katıldığımız fuarlar hem kuruluşumuz, hem de okuyucularımız için büyük önem taşımaktadır. Fuarlar, sadece ürünlerimizi sergilediğimiz bir platform olmakla kalmayıp, aynı zamanda yayınlarımızı zenginleştirmek, okurlarımızla daha yakından iletişim kurmak ve sektördeki gelişmeleri yakından takip etmek için önemli fırsatlar sunmaktadır.

Fuarların faydaları

Haber Kaynağı: Fuarlar, gazetemizin haber ekibine geniş bir haber yelpazesi sunmaktadır. Yeni ürün lansmanları, sektördeki son gelişmeler, uzman görüşleri gibi konularda haberler yaparak okurlarımıza güncel bilgiler sunuyoruz.

Muhteva Zenginliği: Fuarlarda yapılan röportajlar, köşe yazıları ve özel dosyalar sayesinde yayınlarımız daha zenginleşmekte, okurlarımız farklı konularda daha derinlemesine bilgilere ulaşabilmektedir.

İlham Verici İçerikler: Fuarlarda yer alan başarı hikâyeleri, iyi uygulamalar ve uzman görüşleri okuyuculara ilham verir ve onları motive eder.

Sektör Bilgisi: Fuarlar, farklı sektörlerden iş insanları ve kurumlarla tanışmak için önemli bir zemindir. Fuarlara katılarak sektördeki son trendleri, diğer yayınevlerinin çalışmalarını ve yeni iş fırsatlarını yakından takip etmekte, sektörle ilgili daha doğru ve kapsamlı analizler yapabilmekteyiz. Bu sayede yayınevimiz, yeni iş birlikleri kurarak muhteva çeşitliliğini arttırabilir ve daha geniş bir kitleye ulaşabilir.

Marka Bilinirliği: Fuarlar, yayınlarımızın marka bilinirliğini arttırmak için önemli bir platformdur. Fuarlarda dağıtılan gazeteler, yayınlar, broşürler, posterler ve diğer tanıtım materyalleri sayesinde ilânatımızı yapmakta, daha geniş kitlelere ulaşmaktayız. Bu durum, yayınlarımıza olan güvenin artmasına ve okuyucu sadakatinin güçlenmesine katkı sağlar.

Pazar Araştırması: Fuarlarda yapılan gözlemler ve anketler sayesinde pazarın nabzı tutulabilir ve geleceğe yönelik stratejiler geliştirilebilir. Bu durum, yayınlarımızın rekabet gücünü arttırır.

İmza Günleri: Fuarlarda yapılan ve yazarlarımızın katıldığı imza günleri röportajlar ve köşe yazıları sayesinde okurlarımız, farklı yazar ve uzmanların görüşlerine ulaşabilmektedir. 

Okur İletişimi: Fuarlarda okurlarımızla doğrudan iletişim kurma fırsatı bulmaktayız. Okuyucularla yüz yüze görüşülerek onların beklentileri, ilgi alanları ve eleştirileri doğrudan öğrenilebilir. Bu sayede yayınlarımız, okuyucularının ihtiyaçlarına daha iyi cevap verecek şekilde şekillendirilebilir.

Bu konuda aşağıdaki faaliyetler yapılabilir:

• Fuarlarda yapılan röportajları ve özel dosyaları gazetemizde yayınlayarak daha geniş bir kitleye ulaşabiliriz.

• Fuarlarda düzenlenen etkinliklerin fotoğraf ve videolarını sosyal medya hesaplarınızda paylaşarak interaktif bir iletişim kurabiliriz.

• Fuarlara katılımınızla ilgili basın bültenleri hazırlayarak yayınlarımızın ve fuarın tanıtımına katkıda bulunabiliriz.

• Fuarlarda topladığınız verileri analiz ederek gelecekteki fuar katılımlarınız için daha etkili stratejiler geliştirebiliriz.

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YENİ ASYA VE FUARLAR

Hatırlarsak, Bediüzzaman “Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celb etmekle olur” demektedir. Yukarıda da belirtildiği gibi fuarlar hem Risalelerin, hem de sair yayınlarımızın geniş çevrelere duyurulması bakımından önemli bir mecra teşkil ediyor.

Biz de yayınevi olarak fuarlara katılıma özel önem veriyor, mahallerimizi teşvik ediyor, lojistik destek veriyoruz. 

Devam etmekte olan fuarlarımız:

• Kayseri 7. Kitap Fuarı, 11-20 Ekim 2024, (hafta sonu sona erdi)

• CNR Mersin Kitap Fuarı, 12-20 Ekim 2024, (hafta sonu sona erdi)

•  Konya Kitap Günleri, 19-27 Ekim

•  Denizli Kitap Fuarı, 18-27 Ekim

Hepinize istifadeli okumalar diliyoruz.

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