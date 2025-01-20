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20 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Yeni Asya Neşriyat’tan hayat boyu sürecek kampanya

20 Ocak 2025, Pazartesi 01:00
Büyük Boy Lügatçeli ve Orta Boy Lügatçeli Külliyat alan her okuyucuya, Bediüzzaman Said Nursî’nin Risale-i Nur’un telifinden önce kaleme aldığı Eski Said Dönemi Eserleri hediye edilecek.

Risale-i Nur: Çağımızın manevî ihtiyaçlarına bir rehber
Çağımızın Kur'an Tefsiri Risale-i Nur Külliyatını daha yakından tanıyalım?

Yeni Asya Neşriyat okuyucularına özel büyük bir kampanya başlatıyor. Büyük Boy Lügatçeli Yeni Tanzim Risale-i Nur Külliyatı veya Orta Boy Lügatçeli Yeni Tanzim Risale-i Nur Külliyatı satın alan herkese, 20 Ocak 2025 tarihinden (bugün) itibaren “Eski Said Dönemi Eserleri” adlı önemli bir eseri hediye ediyor.

Eski Said Dönemi Eserleri, Bediüzzaman Said Nursi Hazretleri’nin Risale-i Nur Külliyatı’nı telif etmeden önce kaleme aldığı önemli eserlerden meydana geliyor. Bediüzzaman Hazretlerinin hayatındaki “Üç Said” dönemini anlamaya yardımcı olan bu kitapta Makâlât, Nutuk, Divan-ı Harb-i Örfî, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Nokta, Hutuvat-ı Sitte, Sünuhat, Rumuz, Şuâât, Tuluat, İşârât, Hakikat Çekirdekleri, Lemaat eserleri bulunuyor.

KÜLLİYATA ULAŞMAK DAHA KOLAY OLACAK

Yeni Asya Medya Grup  Pazarlama ve Satış birimi tarafından planlama ve projesi yapılan kampanya hakkında bilgi veren Pazarlama ve Satış Müdürü Cesim Aydın, “Bu anlamlı kampanya ile daha fazla kişinin Risale-i Nur Külliyatına ulaşmasını sağlamak ve okurlarımıza ‘Eski Said Dönemi Eserleri’ gibi kıymetli bir eseri kazandırmayı amaçlıyoruz. Bu kampanyamız bir süreyle sınırlı değil; inşallah uzun yıllar devam edecek ve hayat boyu sürecek bir uygulama olacak” dedi.

ESKİ SAİD DÖNEMİ ESERLERİ

Bu değerli hediye kitap, Bediüzzaman Said Nursî’nin, Risale-i Nur Külliyatını telif etmeden önceki dönemde yazdığı eserlerden meydana geliyor. Said Nursî’nin hayatında “Üç Said” dönemini daha iyi anlamamıza yardımcı olan bu eser, okuyuculara Bediüzzaman’ın fikrî ve ilmî derinliklerini keşfetme imkânı sunuyor.

Kitapta şu önemli eserler yer alıyor: Makâlât, Nutuk, Divan-ı Harb-i Örfî, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Nokta, Hutuvat-ı Sitte, Sünuhat, Rumuzat, Şuâât, Tuluat, İşârât, Hakikat Çekirdekleri, Lemaat. Bu eserler, bir yandan Bediüzzaman’ın hayat safhalarını anlamaya yardımcı olurken, diğer yandan o dönemin sosyolojik, siyasî ve ilmî meselelerine ışık tutar.

Kampanyadan nasıl faydalanılır?

Eserlere şu kanallardan ulaşabilir:

- Yeni Asya Neşriyat Satış Mağazaları

- Yeni Asya Neşriyat Satış Temsilcilikleri

- Kitapçılar

- www.yeniasyakitap.com

Ayrıca aşağıdaki bağlantılardan doğrudan sipariş verilebilir:

- https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/risale-i-nur-kulliyati-7976-yeni-tanzim-orta-boy-lugatceli

- https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/risale-i-nur-kulliyati-7525-yeni-tanzim-buyuk-boy-lugatceli 

NURSEZA PARLAKOĞLU - YENİ ASYA

Etiketler: bediüzzaman, risale-i nur, said nursi, külliyat, yeni asya, neşriyat, kampanya
Okunma Sayısı: 317
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