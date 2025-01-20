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20 OCAK 2025 PAZARTESİ - YIL: 55

Risale-i Nur: Çağımızın manevî ihtiyaçlarına bir rehber

Yeni Asya'dan Size
20 Ocak 2025, Pazartesi
Bediüzzaman Said Nursî, çağımızın özelliklerini dikkatle tahlil eden ve insanlığın karşı karşıya olduğu manevî hastalıkları teşhis eden büyük bir mütefekkirdir.

Onun “Zaman imân kurtarmak zamanıdır” düsturuyla kaleme aldığı Risale-i Nur, çağımız insanının ruh ve kalp dünyasını tatmin eden, zihnini meşgul eden sorulara anlamlı ve ikna edici cevaplar sunan eşsiz bir iman hazinesidir.

Bu kıymetli eserlerde, insanın varoluşuna dair şu temel sorular, akıl, kalp ve ruh boyutlarıyla ele alınır:

• Ben kimim?

• Nereden geldim?

• Nereye gidiyorum?

• Bu dünyadaki vazifem nedir?

Bediüzzaman, bu sorulara verdiği izahlarla modern insanın aklını ikna eder, ruhunu okşar, kalbini tatmin eder. Başta Allah’a iman olmak üzere, iman esaslarını detaylı şekilde izah ve ispat eder. Ayrıca dinle bilimin çatıştığını iddia eden yanlış düşünceleri çürütür ve ilimle tevhid okumalarının yolunu gösterir. Bu yönüyle Risale-i Nur, modern ilmin  gelişmelerini İslâmî hakikatlerin bir tefsiri ve teyidi olarak görür. Risale-i Nur, sadece bir Kur’an tefsiri olarak ayetleri izah etmez aynı zamanda O’ndan aldığı ilhamla insanın ferdî hayatından toplum hayatına kadar geniş bir perspektifte prensipler ortaya koyar.  

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Risale-i Nur Külliyatı Alanlara Özel Hediye!

Pazarlama ve Satış birimimiz tarafından geliştirilen planlama ve proje çerçevesinde Yeni Asya Neşriyat, okurlarına yönelik anlamlı bir kampanya başlatıyor. Kampanya kapsamında Büyük Boy Lügatçeli Yeni Tanzim Risale-i Nur Külliyatı veya Orta Boy Lügatçeli Yeni Tanzim Risale-i Nur Külliyatı satın alan herkese kıymetli bir hediye sunuluyor. Bu çerçevede, 20 Ocak 2025 tarihinden (bugün) itibaren, Eski Said Dönemi Eserleri adlı özel bir eser ücretsiz olarak verilecek.

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Eski Said Dönemi Eserleri: Bediüzzaman’ın Fikrî Derinliklerine Bir Yolculuk

Bu değerli hediye kitap, Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin, Risale-i Nur Külliyatını kaleme almadan önceki dönemde yazdığı eserlerden meydana geliyor.

Said Nursî’nin hayatında “Üç Said” dönemini daha iyi anlamamıza yardımcı olan bu eser, okuyuculara Bediüzzaman’ın fikrî ve ilmî derinliklerini keşfetme imkânı sunuyor. Kitapta şu önemli eserler yer alıyor: Makâlât, Nutuk, Divan-ı Harb-i Örfî, Münazarat, Hutbe-i Şamiye, Nokta, Hutuvat-ı Sitte, Sünuhat, Rumuzat, Şuâât, Tuluat, İşârât, Hakikat Çekirdekleri, Lemaat.

Bu eserler, bir yandan Bediüzzaman’ın hayat serüvenini anlamaya yardımcı olurken, diğer yandan o dönemin sosyolojik, siyasî ve ilmî meselelerine ışık tutmaktadır.

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Kampanyanın Amaçları: Daha Fazla Kişiye Risale-i Nur Ulaştırmak

Satış ve Pazarlama Birimimizin verdiği bilgiye göre, “Bu kampanya, Risale-i Nur Külliyatının daha fazla insana ulaşmasını sağlama ve okurlarımıza, Bediüzzaman’ın erken dönem eserlerinden oluşan bu kıymetli kitabı kazandırma amacı taşıyor. Kampanyamız bir süreyle sınırlı değil; inşallah uzun yıllar sürecek ve hayat boyu devam edecek bir uygulama olacak.”

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Kampanyadan Nasıl Faydalanabilirsiniz?

Okuyucularımız, kampanya kapsamındaki eserleri aşağıdaki satış kanallarından temin edebilirler:

• Yeni Asya Neşriyat Satış Mağazaları

• Yeni Asya Neşriyat Satış Temsilcilikleri

• Kitapçılar

www.yeniasyakitap.com

Ayrıca doğrudan sipariş vermek için aşağıdaki bağlantılardan faydalanabilirsiniz:

• Büyük Boy Lügatçeli Risale-i Nur Külliyatı Satın Al

https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/risale-i-nur-kulliyati-7525-yeni-tanzim-buyuk-boy-lugatceli

• Orta Boy Lügatçeli Risale-i Nur Külliyatı Satın Al

https://www.yeniasyakitap.com/bediuzzaman-said-nursi/risale-i-nur-kulliyati-7976-yeni-tanzim-orta-boy-lugatceli 

Hepinize “insanı ve kâinatı okuma” yolculuğunda bereketli ve feyizli bir hafta diliyoruz.

Okunma Sayısı: 178
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