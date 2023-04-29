Zübeyir Gündüzalp için mevlid okutuldu

Bu yıl 5. kez düzenlenen mevlid programı Ermenek'te yapıldı.

Başta Efendimiz Hz. Muhammed (ASM) olmak üzere Peygamberlerin, Ashab-ı Kiramının, Evliyaların, Şehitlerimizin bütün Ehl-i İmanın, Bediüzzaman Said Nursi'nin, hususan "kainata değişmem" dediği talebesi Zübeyir Gündüzalp 'in, vakıf yöneticilerimiz Hurşit Akpınar, Hakkı Polat, Haydar Açıkbaş ve Haydar Gündüzalp'in ruhlarına ithaf edilmek üzere Hatm-i Kur'an ve Mevlid-i Şerif okutuldu. Vakıf başkanı Hayrettin Yıldız, yaptığı açıklamada "Her yıl nisan ayında yaptığımız mevlüt programını bu sene ramazan münasebeti ile 29 Nisan'da yaptık. Çevre il ve ilçelerden yoğun katılımlar oldu. Gelen herkesten Allah razı olsun" dedi. Ermenek - Yeni Asya

Okunma Sayısı: 156

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.