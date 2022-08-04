"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 AĞUSTOS 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Ağustos sayısı çıktı: Genç Yorum mutluluğun peşinde

04 Ağustos 2022, Perşembe 02:28
Genç Yorum dergisi 2022 Ağustos sayısında “Gerçek mutluluk nerede? Onu doğru yerde mi arıyoruz?” gibi sorulara cevap arıyor.

HABER: MEHMET CELAL ÇAKIR

Genç Yorum dergisi 2022 Ağustos sayısında insanlığın en büyük ihtiyaçlarının başında gelen mutluluğun nerede ve nasıl aranması gerektiği konusuna değiniyor. “Gerçek mutluluk nerede? Onu doğru yerde mi arıyoruz? Fânî ve bâkî mutluluk arasında ne gibi farklar vardır?” gibi sorulara cevap aranan bu sayıda; Haber Yorum sayfasında dünya genelinden ilham verici ve düşündürücü haberler yer alıyor. Said Balpetek, alışveriş sepetinin hikayesi yer alıyor. Cenk Çalık, imanın iki dünyayı da nasıl cennete çevirdiğini özetliyor. Beyza Nur Altınbaş, yazısında evlilik kurumundan ve aile yapısından bahsediyor. M. Said Zeki, mutluluğun genelde dışarıda aranmasına rağmen insanın içinde olduğundan söz ediyor. Mim Sedef, hayatı korkular üzerine bina etme konusu hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor. Said Yüksekdağ ise maişet derdinin insan mutluluğu üzerinde olan etkisine dair analizler yapıyor. Mustafa Gönüllü, Asr-ı Saadet döneminde Peygamberimizin (sav) yaşantısını inceleyerek mutluluğa dair kazanımlar elde edilebileceğini ifade ediyor. Armağan Bahtiyar, insanın mutluluk arayışı hakkında deneme tadında bir yazıyla okuyucunun karşısına çıkıyor. Sena Doğruer, gerçek ve tam saadetin ancak iman ve ibadetle yaşanabileceğinden söz ediyor.

Mutlu olmak için sizce gerekli olan nedir?

“Bir mutluluk sorgusu” başlığı altında hazırlanan röportajda da okurlarımıza “Sizce mutluluk nedir? Mutlu musunuz? Mutlu olmak için sizce gerekli olan nedir?” soruları soruluyor ve cevaplar yer alıyor. Emine Sultan Çakır, başına gelen bir musibet hakkında yaptığı tefekkürleri okuyucularla paylaşıyor. Bilge Öğrenir, Tabiin döneminden sonraki âlimlerin zamanlarını nasıl etkili kullandıklarını tarif eden Abdulfettah Ebu Gudde’nin “Zamanın Kıymeti” kitabının tanıtımını yapıyor. Ezgi Kantar ve Emine Sultan Çakır, Öğrenci İşi sayfasında asgari malzemeyle yapılabilecek orta sınıf bir kurabiye tarifi veriyor. Editörlüğünü Erhan Akkaya’nın yaptığı Foto Yorum sayfasında ise her zamanki gibi okurlarımızın göndermiş olduğu fotoğraflar yer alıyor. Lütfiye Kef Özdemir, yazısında gafletin imanın kalbe girişini engelleyen kapkalın bir perde olduğunu ifade ediyor. Kısa Yorum sayfasında ise okurlarımızın kaleme almış olduğu yazılar yer alıyor. Ali Hakkoymaz yazısında, okuyuculara tefekkür etme fırsatı veriyor. Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, düşünceye düşünce eklemek, çıkışı bulma ümidiyle sürekli düşünüp durmak ve bu kavramın zararlarını minimuma indirmenin yollarından bahsediyor. Caner Kut, yazısında edebin hem medeniyet meselesi, aynı zamanda da bir iman meselesi olduğunu anlatıyor.

Okunma Sayısı: 78
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    KPSS skandalına tepki yağıyor

    Hollanda: Su sıkıntısı yaşıyoruz

    KPSS iddialarına ilişkin Yediiklim Yayınları'ndaki aramalar tamamlandı

    KHK’lıların itibar ve hakkını iade edeceğiz

    Sebze fiyatında rekor artış

    “Üzümümüz dalda kaldı”

    Eğitim göçü “tersten” başladı

    TÜİK: 79,6 ENAG: 176,04

    Yunanistan’ın yeni müftülük yasasına tepki

    Hekimlerin yurtdışına gidişinde yeni rekor

    Çin savaş uçakları Tayvan'ın 'hava savunma sahasına' girdi

    İşverenler vakaları gizliyor mu?

    Vergi, harç ve cezalara tarihî zam geliyor

    Dolar 18'i aştı

    Çevik Bir dışarıda, onlar niye içeride?

    AYM: Barış akademisyenlerine ceza hak ihlali

    DDK’dan KPSS açıklaması: Problemli bir durum var

    Ethem Sancak Vatan Partisi’nde

    Rusya, İran'a ait uyduyu uzaya fırlatacak

    2022-KPSS'yle ilgili incelemeler başladı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    OHAL zulmünde yeni ihraçlar
    Genel

    Eğitim göçü “tersten” başladı
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Mikail YAPRAK

    “Senin ne kıymetin var ki...”
    Genel

    “Üzümümüz dalda kaldı”
    Ahmet BATTAL

    Din hürriyeti ve kılpayı barış -2
    Genel

    Sebze fiyatında rekor artış
    Faruk ÇAKIR

    Güzel haberler gelsin
    Ali FERŞADOĞLU

    Şerirlere karşı derhal tedbir
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2022, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.