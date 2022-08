Ağustos sayısı çıktı: Genç Yorum mutluluğun peşinde

Genç Yorum dergisi 2022 Ağustos sayısında “Gerçek mutluluk nerede? Onu doğru yerde mi arıyoruz?” gibi sorulara cevap arıyor.

HABER: MEHMET CELAL ÇAKIR

Genç Yorum dergisi 2022 Ağustos sayısında insanlığın en büyük ihtiyaçlarının başında gelen mutluluğun nerede ve nasıl aranması gerektiği konusuna değiniyor. “Gerçek mutluluk nerede? Onu doğru yerde mi arıyoruz? Fânî ve bâkî mutluluk arasında ne gibi farklar vardır?” gibi sorulara cevap aranan bu sayıda; Haber Yorum sayfasında dünya genelinden ilham verici ve düşündürücü haberler yer alıyor. Said Balpetek, alışveriş sepetinin hikayesi yer alıyor. Cenk Çalık, imanın iki dünyayı da nasıl cennete çevirdiğini özetliyor. Beyza Nur Altınbaş, yazısında evlilik kurumundan ve aile yapısından bahsediyor. M. Said Zeki, mutluluğun genelde dışarıda aranmasına rağmen insanın içinde olduğundan söz ediyor. Mim Sedef, hayatı korkular üzerine bina etme konusu hakkındaki düşüncelerini paylaşıyor. Said Yüksekdağ ise maişet derdinin insan mutluluğu üzerinde olan etkisine dair analizler yapıyor. Mustafa Gönüllü, Asr-ı Saadet döneminde Peygamberimizin (sav) yaşantısını inceleyerek mutluluğa dair kazanımlar elde edilebileceğini ifade ediyor. Armağan Bahtiyar, insanın mutluluk arayışı hakkında deneme tadında bir yazıyla okuyucunun karşısına çıkıyor. Sena Doğruer, gerçek ve tam saadetin ancak iman ve ibadetle yaşanabileceğinden söz ediyor.

Mutlu olmak için sizce gerekli olan nedir?

“Bir mutluluk sorgusu” başlığı altında hazırlanan röportajda da okurlarımıza “Sizce mutluluk nedir? Mutlu musunuz? Mutlu olmak için sizce gerekli olan nedir?” soruları soruluyor ve cevaplar yer alıyor. Emine Sultan Çakır, başına gelen bir musibet hakkında yaptığı tefekkürleri okuyucularla paylaşıyor. Bilge Öğrenir, Tabiin döneminden sonraki âlimlerin zamanlarını nasıl etkili kullandıklarını tarif eden Abdulfettah Ebu Gudde’nin “Zamanın Kıymeti” kitabının tanıtımını yapıyor. Ezgi Kantar ve Emine Sultan Çakır, Öğrenci İşi sayfasında asgari malzemeyle yapılabilecek orta sınıf bir kurabiye tarifi veriyor. Editörlüğünü Erhan Akkaya’nın yaptığı Foto Yorum sayfasında ise her zamanki gibi okurlarımızın göndermiş olduğu fotoğraflar yer alıyor. Lütfiye Kef Özdemir, yazısında gafletin imanın kalbe girişini engelleyen kapkalın bir perde olduğunu ifade ediyor. Kısa Yorum sayfasında ise okurlarımızın kaleme almış olduğu yazılar yer alıyor. Ali Hakkoymaz yazısında, okuyuculara tefekkür etme fırsatı veriyor. Psk. Dan. Şeyda Sultan Zengin, düşünceye düşünce eklemek, çıkışı bulma ümidiyle sürekli düşünüp durmak ve bu kavramın zararlarını minimuma indirmenin yollarından bahsediyor. Caner Kut, yazısında edebin hem medeniyet meselesi, aynı zamanda da bir iman meselesi olduğunu anlatıyor.