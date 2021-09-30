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2 EKİM 2021 CUMARTESİ - YIL: 52

Antalya’da gençler, Yeni Asya Vakfında; Risale-i Nur ve Bediüzzamanla tanışıyorlar

30 Eylül 2021, Perşembe
Antalya Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde gençler yeni eğitim öğretim sezonuna heyecanla başladılar. Gençlerin Risale-i Nur dersleri her cumartesi Antalya Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

YENİ ASYA - HABER

Antalya Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde gençler yeni eğitim öğretim sezonuna heyecanla başladılar. Gençlerin Risale-i Nur dersleri her Cumartesi Antalya Yeni Asya Hizmet Merkezi’nde gerçekleştiriliyor.

Eğitimcilerin koordinatörlüğünde yürütülen Risale-i Nur hizmetleri içerisinde okumalar, müzakereler, neşriyat tanıtımları, kitap özetleri ve spor aktiviteleri gibi pek çok faaliyet alanları buluyor.

Batman, Kocaeli, Van, Mardin, Hatay ve Kütahya gibi pek çok illerinden Antalya’ya gelen üniversiteli gençler, Antalya Yeni Asya Vakfı’nın sunduğu hizmetler çerçevesinde barınma, modern imkânlar içerisinde çalışma ortamları, sosyal ve kültürel faaliyetlerini yapabiliyorlar. Ayrıca vakıfların kuruluş amaçları doğrultusunda, gençlerin manevî ihtiyaçlarına dönük, dinî atmosferde namazlarını, tesbihatlarını, Risale-i Nur derslerini yapabiliyorlar.

Bediüzzaman Said Nursî Hazretleri’nin dikkat çektiği üzere; okullarda fen ilimlerini, Nur medreselerinde ise din ilimlerini imkânlar ölçüsünde almaya çalışıyorlar. Risale-i Nur Medreseleri’nde yetişen gençler, kuşun çift kanatla uçması gibi din ilimleri ile fen ilimlerini almış kişiler olarak, milletlerine faydalı birer vatandaşlar olma imkânı buluyorlar.

Antalya’da Yeni Asya Vakfı çerçevesinde gençlerle ilgilenen vakıf sorumluluarı ve eğitimciler gençlerin spor ve sanat gibi aktivitelerine de imkânlar sağladıklarını bu çerçevede, halı saha maçları, masa tenisi ve langırt gibi sportif aktivitelere yer verdiklerini belirttiler.

Gençlerle piknik programlarının, gezi ve okuma programı gibi faaliyetlerinin olacağını ifade eden eğitimciler, ‘İlk kez böyle ortamlara katılan gençlerimiz var. Onları da dikkate alarak, ‘Bediüzzaman Kimdir, Risale-i Nurlar nasıl birer tefsirdir? Risale-i Nur hizmetleri ne demektir?’ gibi gençlerin zihinlerindeki bilgi eksikliğini gidermeye çalışıyoruz. Bir taraftan da iman ve Kur’ân’a doğru hizmet nasıl yapılır?’ın müsbet örnekliğini yerine getirmeye çalışıyoruz. Gençlerimizde vakıfımızın çalışmaları konusundaki kanaatler olumlu’ dediler.

Vakıf yetkilileri, vafkın genel amaçlarını ise şöyle özetlediler: ‘Yeni Asya Vakfı on yıllardır ülkemize başarılı gençler yetiştiriyor. Bu çalışmalar gençlerimizi inançsızlık girdabından muhafaza eden; ailesine ve milletine faydalı insanlar yetiştirmeye gayret gösteren bir idealdir. Her alandaki işlerimizi ortak akılla, istişare ederek çözüyoruz. Sosyal, siyasî alanlardaki görüş isabetliliğimizin altında da Risale-i Nurlar’dan beslenmemiz vardır. Bu ideali hep korumaya çalışıyoruz. Nitekim bu görüş ve düşüncelerimizi de günlük Yeni Asya Gazetemizde ve Genç Yorum, Bizim Aile, Can Kardeş ve akademik Köprü dergimizde paylaşıyoruz.”

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