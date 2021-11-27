Bosnalı Aldina, Kur’ân’ı hıfzetti

Aldina Husrep-Tucaković (33), BH’de Riyaset İZ’in hıfzı komisyonu önünde Kur’ân-ı KerÎm’in son dört cüzünü okudu ve böylece Kur ‘Ân-ı KerÎm ‘in hafızı unvanını kazandı.

HABER: MUSA AYDIN

Hafızlık komisyonu üyeleri Dr. Dr. Djevad Šošić, Dr. Dr. Djevad Hrvačić, Dr. Dr. Muhamed Čajlakovic ve Abdulaziz Drkić, Saraybosna İslâmî İlimler Fakültesinde ve Kur’ân ve Sünnet Merkezi’nde Aldina Husrep-Tucaković dinledi. Rejhane (15), Tejme (11) ve Muhammed (4) adıl üç çocuk annesi Aldina, hamileliğinin dokuzuncu ayına girdiği sınav günlerinde zorluk çekmeden hafızlığını tamamladı. Hamilelik, aile yükümlülükleri ve iş görevleri onu bu asil düşünceden alıkoyamadı.

Yaptığımız her iş mümkün olan en iyi ve en eksiksiz şekilde yapılmalıdır” diyor bu genç hafıze. Fik- ret ve Ševala’nın kızı Aldina Husrep-Tucaković 1988 yıl Konjic’te dünyaya geldi. Hıfza yolculuğu lise günlerinde başladı. Uzun bir süre büyüdüğü Jablanica’daki ilk mualima Nisveta Hindić’de öğrendi. Evlendikten hemen sonra, kocacı Adis Tucakoviç’in desteğiyle hıfza başlıyor. Nerminu Cuprija, derneğin ilk gelişmiş hıfz grubuna liderlik eden bir muallim.

En büyük ilhamı Resûlullah’ın (asm) sözlerinde buldum

Kur’ân-ı Kerîm’in hıfzına ek olarak, kurucusundan beri aktif üyesi olan Eğitim ve Öğretim Derneği tarafından düzenlenen seminer, kurs ve çeşitli derslere düzenli katılımcı bulunmakta. Kızlarla hıfzı sektörüne başlarken, müdür Zehrom Pobrić başkanlığını yaptığı Dernek Yönetim Kurulu, onu bu bölümün başına getirdi. “Başlangıçta sadece birkaç kız çocuğu Kur’ân’ın hıfzıyla ilgileniyordu” diyor Husrep-Tucakovic. Ancak yönetiminin azim, fedakârlık ve desteğiyle bugün bu sektör, Kur’ân hıfzının her seviyesinde gelişti” diyor. Saraybosna’daki derneğin sitesinde yer alan habere göre 2021 yılı için bu vesileyle mezuniyet töreni gerçekleştirildi.

Kur’ân’ı hıfzeden Aldina, diğer şeylerin yanı sıra, en büyük ilhamı Resûlullah’ın (asm) sözlerinde bulduğunu söylüyor: “Kim Kur’ân’ı okur, hatırlar ve okutursa, ebeveynine güneş gibi parlayacak bir taç giydirilir. Sorarlar: “Neden bize bu verildi? “Onlar: “Çünkü çocuğunuz Kur ‘ân’ ı öğrendi” denilecek.” Bu cesur girişimde eşi, kızları, ailesi ve arkadaşları, Bejan kolektifi, hıfz grubundaki meslektaşları ve tabiî ki kişisel örneklerle göstermeye çalışan hıfz öğrencileri ile büyük destek buldu.

