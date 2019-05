Gençler Barla’da

Ahiretimiz için büyük bir kazanç olan, amellerin bire bin yazıldığı Ramazan ayında, Nur gençliği istifadeli bir şekilde geçirmek için Risale-i Nur’un telif edildiği, taşıyla toprağıyla mübarek belde olan Barla’ya geldiler.

Gençlere, Ramazan ayının Barla’da nasıl geçtiğini sorduk:

Rümeysa Alyuçtarhan: Ömür teyyaresi şimşek gibi geçerken insan ahirette kendisini kurtaracak bir eser arıyor. Bir üzümünden sonra on tokatını esirgemeyen dünyanın gayrı meşrû lezzetleri hakikî saadete, safi lezzete iştihayı arttırırken, mağfiret ayı Ramazan, değil on bir ayın sultanı ahir zamanda Nuh’un gemisi oluyor. Peki bu ayı Barla da geçirmek nasıl oluyor. Üstada, dâvâya, dâvânın meftunlarına, Cennet bahçesine ve inşaallah Cennete yakın oluyor. Elhamdülillah..

Ayşenur Özer: Ramazan’ın bir kısmını diğerinden farklı olarak, Barla’da kamp yaparak geçirmek nasip oldu. Üstad’ın 11. Söz’ü yazdığı tepeye çıkmak, yaşadığı evlerde ve Cennet Bahçesi’nde okumalar yapmak, talebelerinin kabirlerini ziyaret etmek, akşam hep birlikte ders okumak, bol muhabbetli iftarlar, sahurlar ve çay saatleri.. Hepsi birbirinden güzel vakitlerdi. İnşaallah Ramazan’ın kalan kısmını da bol istifadeli geçirmek cümlemize nasip olur. Amin.

Ece İrem Toros: Bu yıl da Ramazan ayına kavuşmak nasip oldu elhamdülillah. Kavuşmak diyorum, çünkü 11 ay boyunca dört gözle beklediğimiz, gelmesi için gün saydığımız bir ay Ramazan. Ramazan elbetteki her şehirde, her ülkede, her yerde ayrı güzeldir. Ama bana soracak olursanız Barla’da Ramazan bir başka güzel. Barla’da bizlere ev sahipliği yapan Yeni Asya Sosyal Tesisleri’nin eşsiz manzarası eşliğinde derslerimizi yaptığımız, iftarın ve sahurun lezzetini hep beraber tattığımız uhuvvet dolu bir program oldu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun.

Elif Kübra Sertbakan: Ehl-i imanın manevî imdadına gönderilen Risale-i Nur Külliyatı’nın telif edilmeye başlandığı ilk merkez olan Barla’da okuma programı yapmak, Ramazan’da farklı atmosfere götürdü bizleri. Tefekkürümüzü derinleştiren üç güzellik bir aradaydı. Ramazan, Barla ve bahar... Tefekkür vazifemizi kâinat okumaları ile, marifet vazifemizi ise Risale-i Nur dersleri ile yerine getirmeye çalıştık. Ticaret mevsimi olan Ramazan’da kazançlı ticaret yapmış olabilmek ve şahs-ı manevinin kazançlarına hissedar olabilmek duâsı ile...

Haber: Kübra Ünüvar

kubra_unuvar@outlook.com

Fotoğraflar: ERHAN AKKAYA - Yeni Asya