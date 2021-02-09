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9 ŞUBAT 2021 SALI - YIL: 51

Kolajeni tanıyalım

09 Şubat 2021, Salı
Kolajen, son zamanlarda sağlık adına en çok konuşulan konular arasında.

Haber: Nurbahar Salihoğlu

Cilt, eklem ve kemik sağlığını iyileştirmek isteyen, sporla ilgilenen birçok kişinin odak noktası. Bu yazıda kolajeni daha yakından tanıyarak, hayatımıza olan etkilerini göreceğiz. 

Kolajen nedir?

Vücudumuz için gerekli olan en önemli yapısal proteinlerden biridir. Vücutta tabiî olarak bulunmakla birlikte ilerleyen yaşlarda üretimi azalır.  Kolajenin temel işlevi bağ dokusunu güçlendirirken, eklemleri, tendonları, organları ve vücut bütünlüğünü korumaktır. Bu sebeple kemik sağlığımız için oldukça önemlidir. Birçok farklı tipte kolajen vardır. En bilinen ve karşımıza çıkan tipleri: Tip I kollajen: cilt sağlığı için; Tip II kollajen eklem sağlığı için; Tip III kollajen ise kan damarları ve dokusu için öneriliyor. 

Kolajen sentezi nasıl olur?

Kolajen düzenli olarak vücudumuzda sentezlenmektedir. Fakat ilerleyen yaş, sigara kullanımı, sağlıksız beslenme, güneşin dik ışınlarına maruz kalma gibi sebepler üretimini yavaşlatmaktadır. Kolajen üretimi glisin ve prolin adlı iki aminoasidin bir araya gelmesi ve kolajenin öncüsü olan prokolajenin sentezlenmesiyle gerçekleşir. Bu sentezin gerçekleşmesinde C vitamini görev yapar. Dolayısıyla yeterli kolajen üretimi için C vitamininin en önemli kaynakları olan taze meyve ve sebzeler bolca tüketilmelidir. 

Kolajenin faydaları nelerdir? 

• Kolajen cildin elastikiyetini arttırarak parlak, sağlıklı ve sıkı olmasını sağlar. Ciltte görülen kırışıklık, kuruluk ve lekelenme en sık rastlanan kolajen eksikliği belirtileri arasındadır.

• Kan damarları ve kan dokusunu iyileştirir. 

• Selülitlerin azaltılması için kullanılır.

• Bağırsak sağlığı ve çalışma sistemi için oldukça gereklidir.

• Saç, tırnak ve dişlerin güçlenmesini sağlar. 

• Diş eti kanamalarını önler.

• Kornea sağlığı üzerinde olumlu etkileri vardır. 

• Eklem, kıkırdak ve kemiklerde oluşan zayıflamaları destekler.

Hangi besinlerden kolajen alabilirim?

Et, kemik suyu, balık, tavuk, yumurta, yeşil yapraklı sebzeler, sarımsak, narenciye, kırmızı sebze ve meyveler, kereviz, zeytin çeşitleri, soğan, pırasa, salatalık, muz, fındık, fıstık, ceviz, havuç, ıspanak, şalgam, peynir çeşitleri gibi besinler kolajen açısından zengindir.

Tüketmeden önce nelere dikkat etmeli?

Kolajenin tipini, neye ihtiyacımız varsa ona göre tercih etmeliyiz. Kolajen nedir kısmında da detaylı açıkladığımız gibi cilt, eklem ve damar sağlığı gibi konular için farklı tipte kolajenler mevcuttur.

Kolajen takviyeleri tablet, kapsül, toz, sıvı şekilleriyle bulunmaktadır. Biyo yararlılığını arttırmak adına ideal olan hidrolize, peptidkolajen ve likit formlardır. 

Takviyede kolajen balık, tavuk veya sığır kaynaklı olabilir. Bu besinlere alerjimizin olmadığına emin olduktan sonra, doktor ve diyetisyeninizin gözetiminde kullanabilirsiniz.

Not: Bizim Aile Dergisi Şubat sayısından alınmıştır.

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