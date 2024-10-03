Kolay kazanma hevesi eğitimden uzaklaştırıyor

Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kıdemli Eğitmen Prof. Dr. Neşe Buket Aksu, yeni nesil öğrencilerin öğrenme süreçleri ve üniversitelerden beklentileri üzerine yaptığı değerlendirmede “Her şeyi hızlı bir şekilde elde etmek istiyorlar. Buna cevap alamayınca eğitimden uzaklaşıyorlar” dedi.

Prof. Dr. Aksu “Sosyal medya gibi platformlarda, hızlı ve kolay yoldan para kazanma yollarını görmek, gençlerin üniversite eğitiminin önemini sorgulamalarına neden oluyor. Ancak, üniversiteler olarak gençlere hayatlarına gerçekten dokunduğumuzu hissettirebilirsek ve onların fikirlerine değer verip karşılıklı bir paylaşım ortamı oluşturabilirsek, gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmak mümkün olur” dedi. Türkiye gazetesinden Cüneyt Akçatepe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Aksu, “Artık iş yerleri de ‘Bize ilk üçü, ilk beşi yollayın’ demiyorlar. ‘Bize, sosyal yüksel becerileri gelişmiş çocukları yollayın’ diyorlar,” dedi. Haber Merkezi

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