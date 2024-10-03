"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
4 EKİM 2024 CUMA - YIL: 55

Kolay kazanma hevesi eğitimden uzaklaştırıyor

03 Ekim 2024, Perşembe 22:40
Altınbaş Üniversitesi Öğretim Üyesi ve Kıdemli Eğitmen Prof. Dr. Neşe Buket Aksu, yeni nesil öğrencilerin öğrenme süreçleri ve üniversitelerden beklentileri üzerine yaptığı değerlendirmede “Her şeyi hızlı bir şekilde elde etmek istiyorlar. Buna cevap alamayınca eğitimden uzaklaşıyorlar” dedi.

Prof. Dr. Aksu “Sosyal medya gibi platformlarda, hızlı ve kolay yoldan para kazanma yollarını görmek, gençlerin üniversite eğitiminin önemini sorgulamalarına neden oluyor. Ancak, üniversiteler olarak gençlere hayatlarına gerçekten dokunduğumuzu hissettirebilirsek ve onların fikirlerine değer verip karşılıklı bir paylaşım ortamı oluşturabilirsek, gençlerin potansiyellerini açığa çıkarmak mümkün olur” dedi. Türkiye gazetesinden Cüneyt Akçatepe’nin sorularını yanıtlayan Prof. Dr. Aksu, “Artık iş yerleri de ‘Bize ilk üçü, ilk beşi yollayın’ demiyorlar. ‘Bize, sosyal yüksel becerileri gelişmiş çocukları yollayın’ diyorlar,” dedi.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 404
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    İsrail Gazze’de 902 aileyi yok etti

    Kolay kazanma hevesi eğitimden uzaklaştırıyor

    Lübnan’da sağlık sistemi alarm veriyor

    Yemen’de 489 binden fazla kişi yerinden edildi

    Ev almak hayal oldu

    Okulda olmayan çocuklar, 77 ilin nüfusundan fazla

    Mescid-i Aksa'ya tahrik dolu baskınlar sürüyor!

    Tayvan'da Krathon Tayfunu: 2 kişi öldü, 102 kişi yaralandı

    Husiler de Tel Aviv'i hedef aldı

    AB'den, İsrail'e karşı Guterres'e destek

    Sıcaklıklar yurt genelinde artacak

    İsrail, Guterres’i “istenmeyen adam” ilan etti - BMGK üyelerinden İsrail'e tepki, Guterres'e destek yağdı

    'İsrail eğer karşılık verirse cevabımız daha sert olur'

    Piyade Uzman Çavuş Burak Geniş araç kazasında şehit oldu

    ''Orta Doğu'da çatışmanın genişletilmesini kınıyorum''

    Nepal'de ölü sayısı artmaya devam ediyor

    3 yılda 79 bin 485 şirket kapandı

    Pezeşkiyan: İran'la çatışmaya girmeyin

    Biden giderayak İsrail'e biadını tazeledi: ''Şüphesiz ki ABD, İsrail'i tam olarak desteklemektedir''

    En Çok Okunanlar

    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    “İsrail’e gireriz”den “İsrail bizi vuracak”a
    Risale-i Nur'dan

    Mahlûkat, zaman nehrinde akıyor
    Osman ZENGİN

    Barla’da bir kilise...
    Ahmet BATTAL

    Ayağa kalk Adapazarı
    Şükrü BULUT

    Diyanet’imiz Risale-i Nur tefsirini yayınlamakta epeyce gecikti
    Süleyman KÖSMENE

    Kaderin şifrelerini çözen risale
    Orhan Ali YILMAZ

    Dünya, Beş’ten (5) büyük değilmiş…
    Ali FERŞADOĞLU

    Aman, mihenge vuralım!
    M. Latif SALİHOĞLU

    Risâleler ve başka eserler

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.