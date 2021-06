Kur’ân bize bir rehberdir

Kur’ân’ın bir mu’cizesi de camiiyeti, yani kapsayıcılığıdır.

HAZIRLAYAN: FETHİYE AKAY - YILMAZ TOKDEMİR

Her bir muhatabına ayrı ayrı bir kapıdan hisse verir, herkesin ondan alacağı bir nur vardır. Biz de bu hakikat ışığında gençlerimizin dünyasında Kur’ân’ın nasıl bir yer tuttuğunu merak ettik ve Türkiye’nin çeşitli illerinden farklı yaş aralıklarında gençlerimize sorduk:

“Sence Kur’ân nedir, senin için ne ifade ediyor? Hayatını nasıl etkiliyor ve sana ne katıyor?”

Büşra KILINÇ

Psikolog (Yüksek Lisans Öğrencisi) / İSTANBUL

“Kur’ân, kendimi hayatta karşılaştığım sorunlar karşısında çaresiz ve çıkmazda hissettiğim zamanlarda, bu hislerle başa çıkabilmek için bir yol rehberine ihtiyaç duyduğumda bana yardımcı olan ve iç huzurumu sağlayan bir eşlikçi olarak hayatımda yer alıyor. Karar vermemi kolaylaştıran, aldığım kararların arkasında durabilme gücü veren bir kılavuz niteliğinde görüyorum. Bu yönüyle Kur’ân bana dünyevî olay ve sorunlardan sıyrılıp, manevî boyutta kendimle ve inançlarımla baş başa kalabildiğim ve aynı zamanda doğru olanı bulabildiğim bir ortam sunuyor.”

Mustafa GÖNÜLLÜ

Tıp Fakültesi Öğrencisi / ŞANLIURFA

“Kur’ân benim için kâinatı doğru okumamı ve yaşadığım olayları doğru analiz edebilmemi sağlayan, herkes için âdeta bir yaşama tarzı olması gereken İlâhî bir kitap. Kur’ân ile ve onun tefsiri olan Risale-i Nur ile münasebet kurduğum her günümün dünya ve ahiretim için faydalı geçtiğini hissediyorum. Gaflet haliyle onlardan uzaklaştığım günlerimin ise boşa geçtiğini pişmanlıkla söyleyebilirim.

İnsan, vücuduyla ve çevresiyle olan ilişkilerinde gün içerisinde her an farklı olaylarla karşılaşabilecek vaziyettedir ve her vaziyete hazırlıklı olması iktiza eder. Bu hazırlık ise olayları yaratan Allah’ın her şeyi kontrolü altında tuttuğunu her an hissedebilmesiyle, yani imanının her an taze tutulması ile mümkün. Bu ise Kur’ân’ı yaşamakla olacaktır. Kur’ân’ı yaşamak ise tefsiri olan Risale-i Nur vesilesiyle mümkün olacaktır. Rabbim bize her anımızı Kur’ân’a göre dizayn edebilmemizi nasip etsin.”

Şeyma Ceren SANLI

İÜ Astronomi ve Uzay Bilimleri Yüksek Lisans Öğrencisi / İSTANBUL

“Kur’ân-ı Kerîm her varlığın ve her anın yaratıcısı olan Yüce Rabb’in bizzat kullarını muhatap alıp konuşması bakımından insanlara gönderilmiş büyük bir lütuftur bence. Benim için Kur’ân hem inandığım ve yaşantımı ona göre şekillendirmeye çalıştığım yüce İslâm dininin itikad, ibadet, ahlâk ve siyer ile ilgili esaslarını öğrendiğim ve öğretmeye can attığım İlâhî bir kitap, hem de günlük yaşantımda her an bir şeylere karar verirken temel aksiyonlarına ters düşmemeye çalıştığım temel rehberimdir.

Günlük yaşantım sırasında herkes gibi zihnimde karmaşalar, çatışmalar ve sorgulamalar yaşadığımda etrafımda her zaman birçok bilgi, düşünce ve ahkâma maruz kalabiliyorum. Fakat insan müdahaleleri ihtiva eden bu önermeler, insan mutlak rasyonel bir varlık olmadığından çoğunlukla birbirleriyle çelişiyor ve bu gibi durumlar beni umutsuzluğa sürükleyebiliyor. Bazen de başıma gelen talihsiz olaylar yaşama coşkumu söndürebiliyor. Bu gibi durumlarda içinde hiçbir şüphenin yer almadığı ve bu dünyaya gelme gayemin içinde hatırlatıldığı bir Kitab’a başvurabilme hürriyetimin olduğunu bilmek benim için sonsuz bir mutluluk kaynağı.”

Ümmügülsüm TURGAY

Gıda Mühendisi / MARDİN

“Kur’ân benim için huzur ve umut demek. Ne zaman umutsuz hissetsem okuduğum bir âyet bana yalnız olmadığımı, bütün hücrelerime hükmeden bir Yaratıcının var olduğunu düşündürüyor ve sonrasında daha umutlu, daha huzurlu ve daha güçlü hissediyorum.”

Ubeyd ÖNBAŞ

Üniversite Öğrencisi DÜZCE

“Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan benim için bir rehber, kılavuz, neden ve ne niçin yaratıldığımı ve vazifemin ne olduğunu, beni yaratan Rabbimin benden neler istediğini, dünya ve ahiret mutluluğumu nelerin sağlayacağını; isteklerimi, duygularımı, arzularımı nasıl yönlendirmem gerektiğini bana bildiren yüce kitaptır. Kalbimi ve aklımı nasıl mezc edeceğimi en güzel bir şekilde izah eden, hayatı hayatlandıran mutluluk ve huzur kaynağımdır. Ebedî hayat yolunda Cennete gitmede kılavuzumdur. Dünya boğucu bir deniz gibi; oradan kurtaran bir urvetü’l-vuskamdır. Kur’ân benim için hayat kaynağı. Hava, su, güneş ve temel gıdalar maddî hayatımın devamı için ne kadar zarurî ise benim manevî hayatım için de Kur’ân-ı Mu’cizü’l-Beyan gıdam, havam ve suyumdur. Kur’ân-ı Kerîm kâinatın tefsircisi, izahçısıdır. İnsanın yaratılış gayesi ve hikmeti nedir? İnsandan ne bekleniyor? Allah’ın rızası neye bağlıdır? Bunları hepsini ondan öğreniriz. Kur’ân akıllara gıda olan ilim, kalplere huzur veren zikirdir. Hayata istikamet verir. Okuması ibadettir. O yüzden Üstadımız “Dost istersen Allah yeter, yâran istersen Kur’ân yeter” der.

Kısacası; Kur’ân Cenab-ı Hak tarafından iki cihan saadeti için gönderilmiş mukaddes bir kitaptır.”

Meryem BALPETEK

Öğrenci / DİYARBAKIR

“Kur’ân’ın tanımı benim için; Allah’ın kelâmıdır, bir dâvettir, bir ubudiyet kitabıdır, bir duâ kitabıdır, bir zikir kitabıdır. Daha önce indirilmiş kitapları içinde bulunduran son İlâhî tek kitaptır. Kur’ân’ın benim için anlamına gelirsek; bir mu’cizedir. Çünkü öyle bir kitap olacak ki; hem geçmişten hem gelecekten bahsedecek, hem fennî ilimlerden hem daha keşfedilmemiş teknolojik gelişmelerden behsedecek. Kur’ân’da her şeyin bir yeri var ona nasıl bakarsan O’nu görüyorsun âdeta…

Kur’ân benim hayatımın her yönünü etkiliyor kısacası hayatıma yol veriyor. Meselâ nasıl giyineceğim, neleri yemem uygun, akrabalarımla nasıl bir ilişki kuracağım, ne şekilde nerede ve ne zaman nasıl konuşacağıma, büyüklerime ve küçüklerime ne şekilde muamele edeceğime kısacası atacağım her adımı Kur’ân’a göre şekil vermem gerekiyor. Bu şekilde alacağım kararlarda da büyük rol oynuyor. Ayrıca haşr günü olduğunu bildiğimden ve her amelin kayıt altına alınacağından vereceğim kararlarda daha seçici olmam gerekiyor.

Kur’ân okuyunca bir rahatlama, o bütün dertlerimden bir hafifleme gibi yumuşak rahat duygular hissediyorum. Sanki beni duyan benim ruhumu rahatlatacak sıkıntılardan çıkaracak biri var.”

Not: Genç Yorum Dergisi Nisan sayısından alınmıştır.