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27 NİSAN 2021 SALI - YIL: 52

Pandemiden en çok gençlerin psikolojisi etkilendi

27 Nisan 2021, Salı
California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma, salgından psikolojik olarak en çok etkilenen kesimin gençler olduğuna dikkat çekti.

Koronavirüsü pandemisiyle mücadele, bütün dünyada hız kesmeden sürüyor. Fizikî ve ekonomik etkilerinin yanında psikolojik olarak da milyonlarca kişiyi etkileyen salgının tam olarak ne zaman sona ereceği hâlâ bilinmiyor. Yapılan araştırmalara göre hastalanmak kadar belirsizlik de psikolojileri olumsuz etkiliyor. Özellikle 18-30 yaş arası gençler arasında, salgının etkisiyle majör depresyon, anksiyete bozukluğu, uyum bozukluğu, kendine zarar verme ve madde kullanımı gibi etkilerde ciddî bir artış yaşanıyor. VAO Türkçe’deki habere göre California Üniversitesi’nde yapılan bir araştırma gençlerin pandemiden sanıldığından çok daha fazla etkilendiği sonucunu gözler önüne serdi. Pandemi öncesinde ve sırasında üniversite öğrencileriyle yapılan bu araştırmanın kısa süre önce yayınlanan sonuçlarına göre, genç nüfusta görülen depresyon oranı son 1 yılda % 32’den % 61’e yükseldi.

Uzaktan eğitim, sosyal iletişimin kesilmesi..

Los Angeles’ta hizmet veren psikoterapist Gözde Gökozan, nüfusun büyük bir kesiminin kaygı bozukluğu yaşadığına, araştırma sonuçlarıyla paralel olarak, salgından en çok etkilenen kesimin gençler olduğuna dikkat çekti: “Bizler psikologlar olarak yaklaşık 1 seneden beri danışan sayılarımızda ciddî bir artış gözlemliyoruz. Fakat 1 senenin dolması ile beraber, araştırma hastaneleri ve üniversiteler, popülasyonu, anksiyete ve depresyonun nerede olduğunu belirlemek için yaptığı açıklamalar yayınlandı. Bu makalelere göre, popülasyonda gençlerin, anksiyete ve depresyon oranları, yüzde 20’lerden yüzde 60’lara, yüzde 14’lerden yüzde 44’lere çıkışı yaklaşık 2 katı. Bir endişe ve depresyon eğilimi olduğunu gösteriyor gençler arasında” Uzmanlar, hastalık kaygısı ve belirsizlik kadar, okulların uzaktan devam etmesi, arkadaşlarla sosyal iletişimin kesilmesi, doğum günü partileri, mezuniyetler gibi kutlamaların yapılamamasının da ağır duygusal ve gelişimsel sıkıntılar doğurduğunu söylüyor.

Ekran başında geçen süre arttı

Uzaktan eğitim ve daha az hareket etme sebebiyle bozulan uyku düzeni de bu sürecin daha zor geçmesine sebep olabiliyor. Gözde Gökozan, “Depresyon ve anksiyetenin yanısıra son dönemde en çok duyduğum konulardan bir tanesi gençlerden, uykusuzluk. Gençler çok fazla televizyonun ekranın başında vakit geçirmeye başladılar. Ve beyinleri çok ciddî stone olmaya başladı. Özellikle anksiyete ve depresyona eğilimleri de varsa, uykusuzluk çok ciddî bir problem olmaya basladı. Uykusuzluktan kastım, uyumamak değil de, gece uykularının tam olarak alınamaması, uykunun sabaha sarkması, yeteri kadar uyku alınamadığı için ertesi gün yapılan sorumlukların geride kalması, derslerin aksaması gibi bir sürü sorundan bahsetmekteyiz” diyor.

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