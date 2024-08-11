Risale-i Nurlar hayatımızı nurlandırsın - İstanbul’daki okuma programının ardından değerlendirmeler

Üç hafta boyunca istifade etmeye çalıştığımız Nurların; hayat-ı içtimâiyemizi ve şahsiyemizi ilelebet münevver kılmasını, bir çekirdek hükmüne geçip ahirette bâki sümbüller vermesini Allah’tan niyaz ediyoruz.

Hazırlayan: Gülbahar Kışlakcı

Risale-i Nur Eğitim Merkezi’nin 8-29 Temmuz tarihlerinde düzenlemiş olduğu hızlandırılmış Risale-i Nur Eğitim Programı geçtiğimiz hafta sona erdi. Yapılan programın ardından ülkemizin ondan fazla şehrine ruhumuzda, kalbimizde, aklımızda müspet değişiklikler ve alınan yeni kararlar ile geri döndük. Yapılan dersler, güncel konular hakkında verilen seminerler ve kavram çalışmaları ile verimli geçirdiğimiz bu üç haftayı, hakikî istikbal için teşkil olunan bir sandukça-i uhreviyeye attığımız ihtiyat akçesi gibi görüyoruz.

Yapılan derslerin yanı sıra İstanbul’un farklı muhitlerine geziler düzenleyip bir saati bir sene ibadetten hayırlı olan tefekkürle Rabbimizin sanat eserlerini mana-yı harfî penceresinden temaşa ettik. Gördüğümüz tarihi eserler, bilhassa Eyüp Sultan Kabristanlığı bu dünyanın bir misafirhane, nisyan ile müsemma olan bizlerin ise birer yolcu olduğunu hatırlattı.

Üç hafta boyunca istifade etmeye çalıştığımız Nurların; hayat-ı içtimâiyemizi ve şahsiyemizi ilelebet münevver kılmasını, bir çekirdek hükmüne geçip ahirette bâki sümbüller vermesini Allah’tan niyaz ediyoruz.

Programın sorunsuz bir şekilde işleyebilmesi için çabalayan, günlük meşgalelerinin arasında bize zaman ayıran, hal ve tavırlarıyla bizlere örnek olan Ablalarımıza teşekkür ediyor ve Nurların müdakkik ve şevkli birer müşterisi olmak için gayret gösteren kardeşlerime sözü bırakıyorum:

Ayşenur SÖZERİ-İstanbul

“Biz muhabbet fedaileriyiz, husumete vaktimiz yok.” Geçirdiğimiz bu üç haftada muhabbet, uhuvvet, adavet konseptlerini bol bol irdeledik, muhabbet kanallarımızı açtık, uhuvvet kaslarımızı geliştirdik. Bu fırsatla Türkiye’nin dört bir yanındaki kardeşlerimizle bir araya geldik, sevgi çeperlerimiz şehrimizin sınırlarını aştı. Kalplerimiz gibi dua listelerimiz de genişledi. En ince ayrıntısına kadar bu programı organize eden, tüm işlerini ayarlayıp bizlere ders yapmaya gelen ablalarımız ve sevgili müdebbirlerimiz bizlere lisan-ı halleriyle bile hizmet nasıl yapılır gösterdiler. Allah onlardan razı olsun. Bizi burada tanıştırıp kalplerimizi kaynaştıran, bizleri “ahretlik” dostlar eden Allah’ım bizleri Cennetinde de buluştur.

Müşerref ÜNAL-Adana

Okuma programı başladığında çeşit çeşit ilden gelmiş, farklı ve güzel insanlarla tanışmaya başladık. Meşhur tanışma konuşmaları yapıldı; sen kimsin? Nerden geliyorsun? Ne iş yapıyorsun vs... Bu soruları defalarca sorduk birbirimize... Birbirimizi tanımaya çalıştık... Ama bir yandan da hep birbirimizi tanıyor, birbirimizle birlikte gibiydik. Bununla da kalmıyorduk, sanki birbirimizi severek bu birliktelik devam ediyor gibiydi. Program başladı, Risale-i Nur, nurunu yansıtmaya başladı kalplerimize. Risale-i Nur’un nuruyla tanıdık, Risale-i Nur’un muhabbetiyle kucakladık birbirimizi. Programın devam eden sürecinde ilk başta sorduğumuz sorulara cevap bulduk... Maddi - manevi emek ve duasıyla kuvvet veren civanmert ablalarımızı, kardeşlerimizi ve şahs-ı maneviyi takdir ve tebrik ediyorum.

Azra KÖSEOĞLU- Şanlıurfa

Ben ilk geldiğimde zorlanırım diye korktum, aksine çok güzel geçti. Kendisini bu davaya adayan kardeşlerim ve bizim için işini gücünü bırakıp gelen kıymetli ablalarım ve bu ablalarımın bana kattığı değerli yeni bilgiler oldu. Bilmediğim ve öğrendiğim pek çok şey oldu elhamdülillah. Kısmetimde varmış ki gelmişim oldukça güzel bir programdı. Ayrıca çok özel çok iyi birbirinden güzel kardeşlerle tanıştım programın en hoş yanı bu oldu. Programdan sonra hayatımda pek çok şey değişti. İnşallah başka kardeşlerimize de vesile olur burayı tatmak buradan faydalanmak. Çok teşekkür ederim.

Emine RÜZGÂR-Şanlıurfa

Öncelikle bu programda emeği geçen herkese, özellikle sırf bize ders anlatmak için gelen ablalarıma ve orada yeni tanıştığım kardeşlerime çok teşekkür ederim. Çok istifadeli bir programdı. İnsan bazen dünyevi hayat akışına kapılıp sürüklenebiliyor, program bana ve eminim ki diğer katılan kardeşlerime de güzel bir hatırlatma olmuştur. Yeni bilgiler öğrendim ve hepsi birbirinden değerli. Allah razı olsun.

Fatma KIRMIZIGÜL-Nevşehir

Öncelikle bize ders yapmak için bütün işlerini bırakıp uzak mesafelerden gelen ablalarıma ve bize müdebbirlik yapan ablalarıma çok teşekkür ediyorum. Zamanın su gibi akıp gittiği programımız gerçekten çok istifadeli ve istifazeli bol bilgili bir program oldu. Ablalarımızın vesilesiyle Risale-i Nur’a gerçek bir müşteri olmayı öğrendik.

Rumeysa ÇELEBİ-İstanbul

Üç senedir bizzat tanıklık ettiğim REM programları oldukça istifadeli geçiyor. Her yıl farklı illerden insanlar bu program için İstanbul’a geliyor. Elhamdülillah pek güzel kardeşlerle tanıştım. Bu yazıları okuyan kardeşlerin de katılmasını tavsiye ederim. Derslerde sorularıyla ufkumuzu açan, ilmin nuruyla yolumuzu aydınlatan, feyizleriyle feyizlendiğimiz ve emekleriyle programı idame ettiren ablalarımızdan ve kardeşlerimizden Allah razı olsun.

Suedanur RÜZGÂR-Şanlıurfa

Öncelikle bu programda emeği geçen ve vesile olan herkesten Allah razı olsun. İkinci defa katılmama rağmen çok fazla yeni şeyler öğrendim. Şahsen eksiklerimin ne olduğunu ve nasıl tamamlayacağımı da öğrendim çok faydalı dolu dolu bir üç hafta geçirdim yeni bilgiler yeni kararların yanı sıra yeni kardeşler de edindim orada. Uhuvvet çatısı altında çok güzel ve istifadeli bir ortamda böyle güzel deneyimler yaşadığım için çok mutluyum umarım bizim gibi diğer kardeşlerimiz de bu programdan faydalanıp hayatlarına yön verecek bilgileri öğrenirler.

Zeynep DEMİREL-Afyonkarahisar

REM programına ilk defa katıldım ama son olmamasını Cenab-ı Hak’tan temenni ediyorum. Arkadaşlarla tanıştığımız ilk andan itibaren sanki yıllardır tanışıyormuşuz gibi kaynaştık. Sorulan her soruda belirtilen her fikirde yeni bir kapı açıldı zihnimize. Ve sonunda bir yandan sevinç bir yandan hüzünle birbirimizi Allah için severek bitirdik programımızı. En büyük kazancımız Risale-i Nur okuma, anlama, yorumlama, tefekkür etme yöntemlerini öğrendik. Bu eğitim esnasında yeni ahiret kardeşleri kazanmamız oldu. Program dâhilinde Zübeyir Ağabey, Tahiri Mutlu. Bekir Berk, Abdullah Yeğin ve Mehmet Kutlular Ağabeyler olmak üzere Eyüp Sultan Mezarlığındaki diğer nur talebelerinin mezarlarını ziyaret ettik. Bu programda emeği geçen tüm konuşmacılara ve bizimle ilgilenen ablalara teşekkür ederim…