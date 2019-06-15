"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
15 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

“Sorumluluk almayan gençler, evlilikten korkuyor”

15 Haziran 2019, Cumartesi 00:20
Klinik Psk. Merve Tunay Dünya, “Sorumluluk almayı bilmeyen veya sorumluluk verilmemiş bireyler, evlilik içerisinde sorumluluk alacağını biliyor ve bundan kaygı duyuyor. Evliliğe girmekten kaçınıyorlar” diyor.

Klinik Psk. Merve Tunay Dünya ile evlilik ve evlilikten uzaklaştıran sebepler üzerine konuştuk. Keyifli okumalar.

FATMA NUR KAYAPINAR

***

Evlilik nedir?

İnsanın bazı temel ihtiyaçları var. Bunlardan birisi de bağ kurmak ihtiyacı. Bunları tıpkı yemek yemek, su içmek gibi günlük ihtiyaçlar içerisinde hissediyoruz. Zamanı geldiğinde hem gelişimsel, hem zihinsel, hem bedensel olarak, evliliğe hazır olduğumuzda, bu bağa ihtiyaç duyuyoruz. Bunun toplum içinde en saygın kabulü de evlilik kurumuyla oluyor. Evlilik her dinde, kültürde, millette kabul edilen bir kurum. Beraber olmanın en kabul ve saygın olma hali. Aynı zamanda sosyal bir kurum. İnsan da en temelinde sosyal bir varlık. O yüzden birlikteliğini evlilikle gerçekleştirmeyi tercih ediyor. Tabi bir de çocuk devreye girdiği zaman, onun da evlilik içerisinde olması, sosyal olarak kabulünü sağlıyor. Bu yüzden de evliliği tercih ediyoruz. Evliliğin sosyal tarafı olduğu gibi, bireysel tarafı da var. Kişi evlilikle, başka bir kişiyle tamamlanmış oluyor, bunu gerçekleştirmek istiyor. Bir eşle beraber birçok rol de devreye giriyor. Kendi ailesi, eşin ailesiyle beraber yeni roller ediniyor. Bir hocamız söyler “birlikteliğin, tek başınalık karşısında ki zaferidir evlilik.” 

Gençlerin evlilik konusunda biraz ağırdan almasını neye bağlıyorsunuz?

Son dönemde evlilik yaşının ilerlemesini, bu konularda gençlerin biraz daha bilinçlenmesine bağlıyorum. Bu bilinçlilik bireylerin kendilerinin ne kadar tanıyıp tanımamaları değil. Süreç  içerisine girdiklerinde neler olabileceklerine dair örnekleri gözlemlemeleriyle de alâkalı. Bir diğer sebep de çok ciddî bir kaygı var bu konuda. Çünkü bu bir bilinmez, bizi ne bekliyor bilemiyoruz. Bir diğer etmen de sorumluluk. Günümüz neslinde sorumluluk, çok da alınan ya da ebeveynler tarafından çocuklara verilen bir şey değil. Sorumluluk almayı bilmeyen veya sorumluluk verilmemiş kişiler, evlilik içerisinde sorumluluk alacağını biliyor ve bundan kaygı duyuyor. Evliliğe girmekten kaçınıyorlar. 

Bazen kariyer planlamaları da evliliğin gerçekleşmesini etkiliyor. Şunu da gerçekleştireyim, bunu da yapayım diyerek, tam olmaya, tam olup da evliliğe girmeye çalışıyorlar. Aslında tam olmayı eşiyle de yapabileceğini, çünkü evlilikle kişilerin, birlikte de evrilebildiğini bilmiyorlar. 

Çevrelerindeki evliliklerde, ebeveynlerinde, akrabalarında ya da sosyal çevrelerinde gördüklerini aile ortamını bilmek olduğunu düşünüyorlar. Ama günümüz nesliyle bir önceki nesil arasında çok büyük farklılıklar var. Günümüzde insanlar ilişkilerinde daha tabiî olarak varlar. Kendi gibi olma, bir samimiyet var. Aslında bu samimiyet, bilgiyle tamamlanırsa, ilişki evliliğe gittiğinde daha sağlıklı bir iletişimle kurulmuş olur. Çünkü samimiyet içtenliktir ve içtenlik olduğunda kendiniz olursunuz. Evlilik içerisinde de böyle. 

Daha iyi olmayacak bir ilişki yoktur

Evlilik söz konusu olduğunda şöyle bir gerçek de var ki; daha iyi olamayacak bir ilişki yok. Mutlaka daha iyi olabilir. Sadece doğru zamanda, doğru yerden, doğru tutabilmek lâzım. Hata da varsa bunu görebilmek gerekiyor. Yapılmış olan bir şeyi yıkmak çok kolay, ama onu devam ettirebilmek çok zor. İşte o devam ettirebilme noktasında, ferdin sağlıklı olması çok önemli. Evlilik kurumu söz konusu olduğunda, o kurumun içerisine doğacak olan çocukları düşünüyoruz değil mi? Sağlıklı nesillerin devamı için, evliliğin içerisinde sorumluluk alarak var olmak lâzım. 

Sağlıklı yetişkinler demek, sağlıklı çocuklar, sağlıklı gelecekler demek. Sağlıklı olan fertlerden, tercihlerinden korkmayız. O yüzden de burada yine en çok rol bugünün anne babalarında. 

Bir uzman olarak size gelen gençlerden elde ettiğiniz izlenimler nelerdir? 

Evlilik öncesinde gelip danışmak isteyen, aklına takılanları sormak isteyen gruplarla çalıştım. Ama bence bu toplumsal bir durum. Ferdin bunu tek başına bilmesi bu konuda aydınlanabilmesi zor. O yüzden evlilik danışmanlığı hizmetlerinin, devlet politikası şeklinde yapılması gerektiğini ve bunun sosyal bir projeye dönüştürülmesi gerektiğini düşünüyorum. Bu bir aile politikası haline gelirse, gençler evlilik kurumu içerisine bilinçli olarak girerler ve sürecin içerisinde yetişirler. Tabi burada ailelere de rol düşüyor. Ebeveynler de bu konuda gençleri bilgilendirebilir. Ebeveynler veya yaşça büyük yetişkinler bu konuda gençlerin gözünü açabilirler. Evlilik 3 kişiden oluşur. Sen ben ve ilişki. Ben de varım, sen de varsın, ama bir de ilişkimiz var. Biz ilişkimizi kollayacağız onu iyi koruyacağız. Sen ve bene iyi bakmış olursak ilişkimiz de güzel olacaktır.

Kaynak: Bizim Aile Dergisi Haziran sayısından alınmıştır.

Okunma Sayısı: 172
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Eğitim de bir kayıp yıl daha

    Vekiller soruyor: Kayıplar nerede?

    Neden reddediliyor?

    Ahlen’de “Demokrasi” paneli yapılacak

    “Sorumluluk almayan gençler, evlilikten korkuyor”

    Yaz tatili bilgisayar başında geçmesin

    Türkiye ile gizlice görüşüyoruz

    Akşener: İstanbul'da 6 bin araç kayıp

    Rusya ve rejim uçaklarının saldırısında Hama ve İdlib'de 28 kişi öldü

    BDDK'dan suç duyurusu haberlerine yalanlama

    Suudi bakandan terör örgütü YPG'ye destek talebi

    MEB'den 12.sınıf öğrencilerine devamsızlık affı

    Gazeteci Yavuz Selim Demirağ serbest bırakıldı

    Yeni Akit yazarı Murat Alan'a saldırı

    Erdoğan: İBB Başkan adaylarının canlı yayın tartışması kırılma noktası olacak

    'Suriye'de istikrar için yapılanlar Rusya, İran ve Türkiye'nin başarısıdır'

    İsrailli bakan: NATO ve ABD Türkiye'ye güvenmemeli

    270 bin 548 kişi TOKİ’ye borçlu

    Kırmızı ette ithalat patlaması

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    AKP: Nereden nereye?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Süleyman KÖSMENE

    Abdulmuttalib’in gözyaşları
    M. Latif SALİHOĞLU

    Yarım ağız stratejiler
    Genel

    Eğitim de bir kayıp yıl daha
    Genel

    Vekiller soruyor: Kayıplar nerede?
    Genel

    Adalet düşmüşse, hakkı tutup kaldırmak bir emirdir
    Genel

    Yaz tatili bilgisayar başında geçmesin
    Mehmet KARA

    “Dönüşler”e millet ne cevap verir?
    Genel

    Neden reddediliyor?

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.