'Son bir ayda 226 terörist etkisiz hale getirildi'

Milli Savunma Bakanlığı, son bir ayda 8'i büyük, 35'i orta çaplı 43 operasyon icra edildiğini, yurt içi ve sınır ötesinde 226 teröristin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Milli Savunma Bakanlığından (MSB), yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetlerinin, ülkesinin ve milletinin güvenliğini sağlamak için yurt içinde ve sınır ötesinde terör örgütlerine karşı mücadelesini kararlılıkla sürdürdüğü ifade edildi. Açıklamada operasyonların gece-gündüz, dağ-bayır demeden büyük bir kararlılıkla devam ettiği belirtilerek, terörle mücadelenin "en son terörist etkisiz hale getirilinceye kadar" süreceği vurgulandı. Bu kapsamda son bir ayda yurt içi ve dışında 8'i büyük, 35'i orta çaplı olmak üzere 43 operasyon icra edildiği, operasyonlar sonucu 226 teröristin etkisiz hale getirildiği kaydedildi. AA

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