YSK'nın İstanbul için nihai kararında son hafta

İstanbul'un seçim sonuçlarına itirazlar sonrası gözler araştırma başlatan YSK'ya kilitlendi. Merakla beklenen karar için son haftaya girildi.

Yüksek Seçim Kurulu'nun (YSK) AK Parti ile MHP'nin İstanbul seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili son kararını, bu hafta içinde vermesi bekleniyor.

İL İL, İLÇE İLÇE SEÇİM SONUÇLARI

YSK'nin gündeminde, 31 Mart Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nin ardından özellikle İstanbul seçim sonuçlarıyla ilgili yapılan itirazlar bulunuyor.

AK Parti'nin İstanbul Büyükşehir Belediyesi ve Büyükçekmece seçim sonuçlarına yaptığı olağanüstü itirazlar ile MHP'nin Maltepe ilçesi ve İstanbul'un tümü için yaptığı olağanüstü itirazlarla ilgili bazı ara kararlar verildi.

NELER ARAŞTIRILIYOR?

YSK, 23 Nisan'da verdiği ara kararla AK Parti'nin itirazlarında geçen 41 bin 132 seçmen ile memur olmayan sandık kurulu başkan ve üyelerinin araştırılmasına karar vererek, ilçe seçim kurullarına bu araştırmayı yapması için beş gün süre tanımıştı.

Kurul, AK Parti'nin verdiği ek dilekçe gereği, 26 Nisan'da da İstanbul seçimlerine ilişkin 5 bin 315 kısıtlı seçmenin daha araştırılmasına karar verdi. Böylelikle, AK Parti'nin iddiaları doğrultusunda şu anda İstanbul'daki ilçe seçim kurullarınca toplam 46 bin 447 seçmenin durumu araştırılıyor.

MHP'nin İstanbul geneli ve Maltepe seçim sonuçlarına ilişkin olağanüstü itirazlarıyla ilgili de 24 Nisan'da ara karar kuran YSK, Maltepe 1. ve 2. İlçe Seçim Kurullarından, MHP'nin sandık kurulu başkan ve üyeleriyle ilgili olağanüstü itirazındaki iddiaları araştırmasını istemişti.

İstanbul'daki 39 ilçe seçim kurulu, YSK'nin araştırmasını istediği konuları derhal araştırmaya başladı. Kurullara verilen beşer günlük süre gereği araştırma sonuçlarının bu hafta başından itibaren YSK'ya ulaştırılması öngörülüyor.

YSK, AK Parti'nin Büyükçekmece itirazını ise ilçe seçim kurullarından gelecek araştırma sonuçlarına göre inceleyecek.

İstanbul'daki bazı ilçe seçim kurullarına araştırma yapmaları için verilen beşer günlük sürenin tamamlanmasının ardından YSK üyeleri toplanarak, ilçe seçim kurullarından gelen sonuçlara göre değerlendirme yapacak. Kurulun en geç 3 Mayıs Cuma günü son kararını vermesi bekleniyor.