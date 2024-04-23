1 milyon işçiye tayin yasağı zulmü

696 Sayılı KHK ile taşerondan kadroya geçen yaklaşık 1 milyon işçi, 2018’den beri devam eden tayin yasağı yüzünden büyük sıkıntı yaşıyor.

ADNAN SOLMAZ - ANKARA HAK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı ve Öz Sağlık-İş Sendikası Genel Başkanı Devlet Sert, taşerondan kadroya geçen 1 milyon işçinin KHK’dan kaynaklanan tayin yasağının kaldırılmasını beklediğini söyledi. Sert, “Yerel seçimler sonrası çalışmalarına yeniden başlayan TBMM artık bu zulmü görmeli ve yapılacak kanuni düzenleme ile yasağı kaldırmalıdır” dedi. 696’lı işçiler üzerinde katı bir şekilde uygulanan ve kanun değişikliği gerektiren tayin yasağı hakkında yetkililere yaptığı çağrı da bulunan Sert, “Düzenleme yapılırken, taşerondan kadroya geçirilen işçiler için oluşturulan tayin yasağının halen kaldırılmamış olması işçiler ve aileleri üzerinde bir başka zulmü devam ettiriyor. 2018 yılından beri ailelerinden, çoluk çocuğundan ayrı yaşayan işçiler var. Karı koca başka illerde çalışıyor, çocuklar ya eşlerden birinin yanında ya da dede nine yanında kalıyor. Yani parçalanmış aileler var. Bir türlü çözülmeyen tayin yasağı yüzünden işçi ya işinden istifa ediyor ya da meydana gelen sorunlarla başa çıkamayıp çıkış yolunu boşanmakta buluyor” dedi.

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