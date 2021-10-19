"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
19 EKİM 2021 SALI - YIL: 52

10 ülkenin diplomatik misyon şefi Osman Kavala'ya ilişkin Bakanlığa çağrıldı

19 Ekim 2021, Salı 11:18
Dışişleri Bakanlığı, Osman Kavala'nın yargılama sürecine ilişkin açıklamaları nedeniyle bakanlığa çağırdığı 10 ülkenin diplomatik misyon temsilcilerine, bu açıklamanın hadsiz ve kabul edilemez olduğunu iletti.

Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada Amerika Birleşik Devletleri, Almanya, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda'nın Ankara Büyükelçileri, bu sabah Bakanlığa çağırıldı.

Açıklamada, "Bu ülkelerin Büyükelçileri/Maslahatgüzarlarına, sosyal medya üzerinden yapılan ve bağımsız yargı tarafından yürütülen hukuki bir süreçle ilgili bu hadsiz açıklamanın kabul edilemez olduğu, hukuki süreçlerin siyasallaştırılmasına ve Türk yargısına baskı yapmaya yeltenen bu açıklamanın reddedildiği, söz konusu açıklamanın büyükelçilerin savunduğunu iddia ettikleri hukukun üstünlüğü, demokrasi ve yargı bağımsızlığına da aykırı olduğu iletilmiştir." ifadesine yer verildi.

Açıklamada, "Anayasamızda da kayıtlı olduğu üzere, Türkiye'nin insan haklarına saygılı, demokratik bir hukuk devleti olduğu vurgulanmış ve Türk yargısının bu tür sorumsuz açıklamalardan etkilenmeyeceği hatırlatılmıştır." denildi.

Kavala davasının sürekli ve ısrarla gündemde tutulmasının, "çifte standartlı bir yaklaşım" olarak nitelendirildiği açıklamada şunlar kaydedildi:

"Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin, bazı ülkelere yönelik verdiği ve yıllardır uygulanmayan kararlarını görmezden gelenlerin, sadece Türkiye ile ilgili davalara odaklanmalarının ve özellikle Kavala davasını sürekli ve ısrarla gündemde tutmaya çalışmalarının samimiyetsiz ve çifte standartlı bir yaklaşım olduğuna dikkat çekilmiş, Büyükelçiler/Maslahatgüzarlar Viyana Sözleşmesi kapsamında görevlerinin sorumlulukları içerisinde kalma konusunda uyarılmışlardır."

AA

Okunma Sayısı: 310
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Salgın, Bulgaristan ve Romanya'da kontrolden çıkmaya başladı

    Rize'de iki gündür süren zorlu saatler

    Myanmar’daki darbeciler yüzlerce mahkumu serbest bıraktı

    Türkiye'nin aşılama sürecinde son durum?

    10 ülkenin diplomatik misyon şefi Osman Kavala'ya ilişkin Bakanlığa çağrıldı

    Kaş açıklarında 6 büyüklüğünde deprem

    AKP STK’ları da çürüttü

    Türkiye'de salgın gündemiyle son 24 saat

    Siyasete tövbe çağrısı

    Öldürülen vekil Müslüman dostuydu

    Otomobile kur zammı geliyor

    Özelleştirme adı altında talan

    30 günde 1956 binayı yakıp geçti

    Taksi şoförlerine '12 kural' hatırlatması

    Erdoğan da 2001’de bürokratları uyarmış

    Kâbe’de mesafesiz saf tutuldu

    İstifayı MHP duyurdu

    Adalet sarayda sağlanamaz

    Yine seçilir: yüzde 44.1 - Seçilemez: yüzde 49.8

    'Nasıl olsa ölmüş olacağız' diye düşünmeyin!'

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    İstifa eden HSK üyesinden itiraf: Hukuk, adalet kalmadı
    Faruk ÇAKIR

    Böyle hukuksuzluk da görülmedi
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Almanya’nın koalisyonunu biz de istiyoruz
    Risale-i Nur'dan

    “İnsanlar kendi idarecilerinin yolundadır”
    Süleyman KÖSMENE

    Ahirzamanda ehl-i kitap
    Muzaffer KARAHİSAR

    Sessiz çığlıklar
    Cevher İLHAN

    Suriye’ye yeni operasyon
    Ali FERŞADOĞLU

    Nazarın bağlantıları
    Genel

    AKP STK’ları da çürüttü

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.