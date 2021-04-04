103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatıldı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, 103 emekli amiralin açıklamasına ilişkin soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "4 Nisan 2021 tarihinde bazı internet siteleri ve sosyal medya mecralarında paylaşılan ve '103 amiralden Montrö bildirisi' başlığı altında yayınlandığı belirtilen açıklamayı hazırlayanlar ile varsa irtibatlı oldukları kişilerin tespiti ve yasal gereğinin takdir ve ifası amacıyla resen soruşturma başlatılmıştır." AA

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