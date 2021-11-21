14 milyon Afgan çocuk açlık tehlikesinde

BM, AFGANİSTAN’DA 14 MİLYON ÇOCUĞUN AÇLIK TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU VE BUNLARIN BİR MİLYONUNUN ÖLÜM TEHLİKESİYLE KARŞI KARŞIYA OLDUĞU UYARISINDA BULUNDU.

Afganistan’ı açlık tuzağından kurtarmalıyız

Afganistan'da insani kriz sürüyor: Evlerinden olan 4 ve 5 aile aynı çadırda ısınmaya çalışıyor

Bİrleşmİş Milletler Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Afganistan’da yaklaşık 14 milyon çocuğun yeterli gıdaya erişiminin bulunmadığını bildirdi. UNICEF, Dünya Çocuk Hakları Günü münasebetiyle yaptığı açıklamada, 14 milyon Afgan çocuğun açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu ve bunların bir milyonunun ölüm tehlikesiyle karşı karşıya olduğu uyarısında bulundu. Her sene çeşitli etkinliklerle kutlanan Dünya Çocuk Hakları Günü’nün bu sene Afganistan’da kutlanmayacağı ifade edilen açıklamada, ülkedeki mevcut insani krizin, özellikle akut yetersiz beslenmeden muzdarip olanlar olmak üzere, savunmasız binlerce çocuk için ciddî bir tehdit oluşturduğu kaydedildi. Açıklamada, ülkede yoksulluk ve işsizlik sebebiyle çok sayıda çocuğun farklı işlerde çalışmak zorunda kaldığı ve kızların ergenlik çağına gelmeden evlendirildiği bildirildi. Yarısı kız olan 4 milyondan fazla çocuğun bu sorunlar nedeniyle şu anda okula gidemediği kaydedilen açıklamada, ayrıca binlerce çocuğun da kızamık hastalığı riskiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı.

‘İnsani yardımı arttıralım’ çağrısı

Açıklamada, özellikle akut yetersiz beslenmeden muzdarip çocuklara bakmak için çabalarını hızlandırdıkları belirtildi. UNICEF, uluslar arası toplumu, binlerce çocuğun ölmesini önlemek için Afganistan’a insani yardımını arttırmaya çağırdı. Birleşmiş Milletler (BM) Gıda ve Tarım Örgütü de (FAO), 19 Kasım’da yaptığı açıklamada, Afganistan’da akut gıda güvensizliği ile yüzleşen insan sayısının en az 18,8 milyon olduğunu ve bu sayının yıl sonuna kadar 22,8 milyona yükselmesinin beklendiğini bildirmişti. BM’ye bağlı Gıda ve Tarım Örgütü ile Dünya Gıda Programı’nın verilerine göre, ülke nüfusunun yarısından fazlasına denk gelen 22,8 milyon kişi ciddî anlamda gıda sıkıntısı yaşayacak.