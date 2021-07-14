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14 TEMMUZ 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 52

15 Temmuz raporu TBMM’de kayboldu

14 Temmuz 2021, Çarşamba 18:37
CHP Manisa Milletvekili Özgür Özel, ‘darbe girişimini araştırması amacıyla kurulan meclis araştırması komisyonu raporuna ve meclis araştırması komisyonları raporlarının genel kurulda görüşülmesine ilişkin’ verdiği soru önergesinde 15 Temmuz raporunun kaybolduğu cevabını aldı.

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, “15 Temmuz Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu”nun 12 Temmuz 2017 tarihinde eski Meclis Başkanı İsmail Kahraman’a sunulan darbe raporuyla ilgili “Başkanlığımıza sunulan bir rapor bulunmamaktır” görüşünü bildirdi.

Özdağ: Kulis bilginiz doğru

Cumhuriyet Gazetesi yazarı Barış Pehlivan programda konuya ilişkin, Komisyon’un raporunun tam yayınlanma sürecinde Meclis Başkanlığı dahil olmak üzere önemli hukukçuların AKP yöneticilerini ziyaret edip “Bakın bu darbe raporundaki gerçekler, iddialar, olgular yarın sizlerin başına belâ açar. Uluslar arası arenada Meclis’te yayınlanmış bir resmî rapor, Fethullahçıların da işini kolaylaştırır. Türkiye’nin uluslar arası arenada zor durumda kalmasına, tazminatlar ödemesine yol açabilir. Gelin bu raporu Meclis’te resmî olarak basmayalım” diyerek telkinde bulunduğunu ve bu sebeple raporun basılmadığına dair bir kulis bilgisi olduğunu dile getirdi. Pehlivan bu sözlerinin ardından programın konukları arasında bulunan, dönemin Darbe Girişimini Araştırma Komisyonu Başkanvekili ve AKP Manisa Milletvekili olan, Gelecek Partisi Genel Başkan Yardımcısı Selçuk Özdağ, Pehlivan’ın kulis bilgisinin doğru olduğunu söyledi.

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