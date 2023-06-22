Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla Resmi Gazete’de yayımlanan karara göre, 17 bakanlığa 68 bakan yardımcısı atandı.

Eski AKP Grup Başkanvekili Bülent Turan, Emniyet Genel Müdürü Mehmet Aktaş, Eski Diyarbakır Valisi ve belediye kayyumu müfettiş Münir Karaloğlu İçişleri Bakan Yardımcılığına atandı. Eski TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcılığı görevine getirildi. Eski milli güreşçi ve eski Vakıfbank Yönetim Kurulu Üyesi Hamza Yerlikaya, Gençlik ve Spor Bakan Yardımcısı oldu. Eski hakim Akın Gürlek, Adalet Bakan Yardımcısı; Cumhurbaşkanı Başdanışmanı olarak görevlendirilen Fatma Betül Sayan Kaya’nın kardeşi Ömer Fatih Sayan da Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı olarak yeniden atandı. Eski AKP milletvekilleri Ramazan Can, Ahmet Aydın, Ahmet Berat Çonkar, Abdullah Erdem Cantimur, Alpaslan Kavaklıoğlu, Şuay Alpay, Ebubekir Gizligider ve Osman Boyraz da bakan yardımcısı olarak atanan isimler arasında yer aldı. Ankara - Anka

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