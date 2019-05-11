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11 MAYIS 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

2 bin 397 gazetecinin basın kartı iptal edildi

11 Mayıs 2019, Cumartesi 22:58
Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 157’nci sırada bulunan Türkiye’de yaklaşık 10 bin gazeteci işsiz, 142 gazeteci cezaevinde ve son üç yılda 2 bin 397 gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi.

Sınır Tanımayan Gazeteciler Örgütü’nün Dünya Basın Özgürlüğü Endeksi’nde 157’nci sırada bulunan Türkiye’de yaklaşık 10 bin gazeteci işsiz, 142 gazeteci cezaevinde, yüzlerce gazeteci hakkındaki adlî dâvâlar ve tazminat dâvâları görülmeye devam ediyor. Gazeteciler, bu sorunların dışında bir başka büyük problem yaşıyor. Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay’ın CHP milletvekilleri Atilla Sertel ve Sezgin Tanrıkulu’nun ayrı ayrı verdiği soru önergelerine verdiği cevaplara göre son üç yılda 2 bin 397 gazetecinin sarı basın kartı iptal edildi. 29 Kasım 2018’de 15 bin 202 olan sarı basın kartı sahibi sayısı, Nisan 2019’da 14 bin 759’a geriledi.

Basın Kartı Komisyonu’nun yapısı değiştirildi 

Başbakanlık Basın Yayın Enformasyon Genel Müdürlüğü (BYEGM) Basın Kartı Komisyonu’nun 15 üyesinden biri iken anti demokratik uygulamalar dolayısıyla komisyondan çekilen Türkiye Gazeteciler Cemiyeti (TGC), BYEGM yerine kurulan Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı’nın –henüz kimlerden oluştuğu açıklanmayan- dokuz üyeli yapısını da antidemokratik buluyor. 1947’den günümüzde dek Basın Kartı Yönetmeliği 13 kez değiştirildi. VOA’nın haberine göre, Basın Kartı Komisyonu’nun üye sayısı 1973 yılından beri değişmiyordu. 13 kişilik üye sayısı 15’e çıkarılınca Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, bunun iptali için dâvâ açtı. Ancak dâvâyı kazanamadı.

Sibel Güneş: Düzenlemeler, gazeteciliğe yeni bir darbe vurdu

Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Genel Sekreteri Sibel Güneş, iptal edilen basın kartlarının yeniden çıkarılması için büyük uğraş verdiklerini ancak hukuksuzluğu aşamadıklarını belirtti. VOA Türkçe’ye konuşan Güneş, “Türkiye’de adil yargılanma hakkının ihlâl edildiği bir ortamda, her gazeteci kendini mahkeme karşısında bulabilmekte ve hüküm giyebilmektedir. Bu açıdan Basın Kartı Yönetmeliği ile getirilen yeni düzenlemeler, gazetecilik mesleğine yeni bir darbe vurmuştur. Basın Kartı Komisyonu oluşumu da demokratik değildir” dedi. ‘Suç işlemeye tahrik, suç ve suçluyu övme, halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama suçlarından hüküm giymemiş olmak, millî savunmaya karşı suçlar ile devlet sırlarına karşı suçlar ve casusluk suçlarından hüküm giymemiş olmak’ şartı getirildiğini dile getiren TGC Genel Sekreteri Güneş, anılan maddelerin yoruma açık olması dolayısıyla her gazetecinin kartının iptal edilmesi mümkün olduğunu vurguladı.

Etiketler: Türkiye, basın, özgürlük
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