3 Bakandan ortak 'koronavirüs' açıklaması

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısının ardından Sağlık Bakanı Koca, Turizim Bakanı Ersoy, Ticaret Bakanı Pekcan ortak basın açıklaması yaptı

Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu toplantısı Sağlık Bakanlığı'nda yapıldı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın da katıldığı toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılacağı da açıklanmıştı ama Bakan katılmadı.

Koronavirüs Bilim Kurulu, dün Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’nın Türkiye'de ilk koronavirüs vakasının tespit edildiğini açıklamasının ardından bugün ilk kez toplandı.

Toplantı, Sağlık Bakanlığı'nda saat 13.30'da başladı. Toplamda 26 kişiden oluşan Bilim Kurulu'nda bakanlık bürokratlarının yanı sıra çeşitli üniversitelerden akademisyenler de yer aldı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, heyetleriyle birlikte önce ayrı bir toplantı yaptı sonra da Bilim Kurulu toplantısına katıldı.

Toplantıya Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un da katılması bekleniyordu ancak Bakan Selçuk katılmadı.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, koronavirüs salgınıyla ilgili olarak açıklama yaptı.

Bakan Koca'nın açıklamaları şu şekilde:

- Bugün de Bilim Kurulu toplantımızı yaptık. Bu toplantımızın ve aldığımız kararların sürecin yönetimine katkısı iyi bilinmektedir. Biz sorunu siyasal bir içerikle ele almadık. Bilimsel bir yöntemle ilerledik. Bilimsel veriler doğrultusunda karar verdik. Etik olarak tek kriterimiz insan sağlığı oldu. Ülkemizde pozitif vaka çıkmasından sonra bu tutum daha üst düzeye çıkacaktır. Avrupa ile ilgili kaygılarımız doğrulandı. Tanı ve izolasyon sürecini zaman kaybetmeden yaptık. Risk ciddidir, bugünkü toplantımızın iki ana gündeminden biri bu oldu. Ne dünya, ne Avrupa’nın geri kalanıyla gelişmeleri tümden kesmek imkan dahilinde değil. İlişkilerin en bariz olduğu konular ise bellidir. Biri turizm, diğeri ticarettir. Turizm ve ticaretten sorumlu saygıdeğer bakanlarımız bugünkü toplantımızda bizlerle birliktelerdi.

- Ticaret Bakanlığımız özellikle bu süreçte maske ve tulum gibi ekipmanların giderek fiyatlarının yükselişi ve bu süreçte Sağlık Bakanlığı'na, Ticaret Bakanlığı'nın bir ön iznine tabii olması kararı alınmıştı. Sayın Bakanım birazdan bu konuyu detaylı anlatmış olacak. Özellikle vatandaşımızın ihtiyacının son derece önemli olduğunu ve üreticilerimizin piyasada vatandaşımızın kolay alabilir olduğu doygunluğa ulaşmadan ihracat izninin verilmeyeceğini hatırlatmak istiyoruz.

- Bunun dışında fuar, toplantı ve organizasyonlarla ilgili bir takım yaklaşımlar oldu. Sayın Bakanım detaylı bilgi vermiş olur.

Turizm Bakanı Ersoy'un açıklaması şu şekide:

- Bakanlığımıza bağlı genel müdürlüklerin etkinlik ve organizasyonlarını nisan sonrasına ertelemek gündemde.

- 15 Nisan virüs açısından hassas bir tarih. Mümkünse yurt dışından Türkiye'ye turizm talebinin Nisan sonuna ertelenmesi mantıklı geliyor

Ticaret Bakanı Pekcan'ın açıklaması şu şekilde:

- Önceliğimiz halk sağlığı. Gerekli tüm tedbirleri alarak ticaretin devam etmesini istiyoruz. Maske ve sıhhi malzemelerde aşırı fiyat artışları oldu. Piyasada maske bulunmadığı için önceliğimiz vatandaşlarımızın ulaşılabilirliğini artırmak. Firmalardan talebimiz önceliklerinin vatandaşlarımız ihtiyaçlarını karşılamaları. Maskelerde fiyat artışları takip ediliyor.

-Gıda ürünlerinde fiyat artışlarına gerekeni yapacağız. Fırsatçılara da göz açtırmayacağız. 2 bin 193 firmanın 2 bin 641 ürününü denetledik, 2 bin 180'ini soruşturma kapsamına aldık. 16 Mart'tan itibaren nisan sonuna kadar yurt içindeki fuarları ertelemeyi kararlaştırdık, resmi duyuruları yapacağız.

SORU-CEVAP

Bakanlar basın açıklamasının ardından gazeticilerin sorularını yanıtladı.

Bakan Koca: Bilim kurulumuz kolonyayı öneriyor. Biz şu durumda vatandaşımıza en doğru bilgiyi vermekte sorumluyuz. Hassasiyet gösteriyoruz. Alınması gereken tedbirlerin alındığından emin olun.

Karantina dediğiniz bir odaya alınır ve odadan çıkmadan tedbirler alınır.

İfadelerimde verilmesi gereken bilgilerin çoğu var. Yurt dışı temaslı dedim. Kişisel mahremiyet önemli.

Bütün sorularınız kişiye odaklı. Uçakla ilgili alınması gereken tedbirler de alındı. Durumu iyi. Temaslı ettiği kişilerle de alınması gereken tedbirler alındı.

MEB ve okulların tatil konusu bugün gündemimiz olmadı. Önümüzdeki günlerde gündeme gelebilir. Salgının seyri de durumu belirleyecek.

Hasta olan kişinin maskeli olması, sağlıklı olanın maskeli olmasına gerekli olmadığını söylüyoruz. 14 gün kuralı önemli. Yurt dışından geldikten sonra 14 gün evde kalmalı maske kullanabilir. Onun dışında sağlıklı bireylerin kullanmasına gerek yok.

Bu bir virüs, bu virüse yönelik somut kullanılabilir bir ilaç yok. Bu yönde hazırlıklarımız var. Yaşlı insanlara anti-viral ilaç veya hibrit tarzı kombine ilaç verilmesi söz konusu.

Algoritmamız var, Bilim Kurulu kimin temaslı kabul edilip edilmediği algoritması çok net ve hemen devreye giriyor. Bu konuda sorun yok.

Yarın, Cumhurbaşkanı başkanlığında konuyla ilgili bir toplantı olacak.

Bu virüs yurt dışı kaynaklı. Bu virüsün ülkeye girişini önlemek istiyoruz ve yaygınlaşmasını önlemek istiyoruz. Kurulun da önerisiyle vatandaşımızın hassasiyet göstermesini bekliyoruz. Bu yüzden sorun küresel, mücadele ulusal diyorum. Çözüm basit. Hiçbir vatandaşımız zorunlu olmadıkça yurt dışına gitmesin. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da dışarı çıkmamaya çalışsın.

14 kuralını hatırlatmak istiyorum. Tokalaşma, sarılma gibi yakın temaslardan lütfen kaçınalım. Kişisel eşyalarımızı ortak kullanmayalım.

Stokta ilaçlarımız var, bu anlamda bir sorun yok. İhtiyaç olan yere laboratuvar açmaya başladık. İstanbul ve Erzurum'da açtık. Samsun ve İzmir'de de devreye girecek