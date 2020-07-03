3 Temmuz verilerini paylaşan Koca: Vakaların azalması zaman alıyor

Türkiye'de son 24 saatte 1172 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 19 kişi vefat etti. Toplam vaka sayısı 203 bin 456, can kaybı 5 bin 186 oldu.

Son 24 saatte 1313 kişinin daha iyileşmesiyle Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 178 bin 278 oldu. 'Vakaların azalması zaman alıyor' Türkiye'nin Günlük Koronavirüs Tablosu'nu paylaşan Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "24 Haziran'da 1492 olan yeni vaka sayısı 1172'ye indi. Virüsün yayılması hızlı; vakaların azalması zaman alıyor. Son 1 haftada tanı konanların yüzde 11,13'ü 65 yaş üstü. Vefat edenlerin yüzde 70'ten fazlası bu yaş grubundan." ifadelerini kullandı. AA

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