3 terörist Habur Sınır Kapısı'nda teslim oldu

Alınan bilgiye göre, terör örgütü PKK'nın Irak'ın kuzeyindeki kamplarından kaçıp geldikleri Silopi ilçesi yakınlarındaki Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan 3 terörist gözaltına alındı.

Teröristlerin emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

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