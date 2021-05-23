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23 MAYIS 2021 PAZAR - YIL: 52

33 Şehit dualarla yad ediliyor...

23 Mayıs 2021, Pazar 15:03
Bingöl-Elazığ kara yolunda 24 Mayıs 1993'te usta birliklerine giderken PKK'lı teröristlerin saldırısında şehit olan sivil ve silahsız 33 asker, hain saldırının 28. yılında anılıyor.

Değişik şehirlerde 28 yıl önce acemi birliklerindeki eğitimlerini tamamlayan askerler, usta birliklerine gitmek üzere Malatya'daki toplanma merkezine teslim oldu.

Burada hazırlıkların tamamlanmasının ardından otobüse bindirilen çoğu acemi ve aralarında öğretmenlerin de bulunduğu silahsız askerleri taşıyan otobüsler, 24 Mayıs 1993'te Bingöl'e doğru yola çıktı.

Otobüsler, aynı gün saat 18.00 sıralarında Bingöl-Elazığ kara yolu Bilaloğlu köyü mevkisinde pusuya düşürüldü.

PKK'lı teröristler, otobüsten indirip kırsala götürdükleri sivil kıyafetli askerleri, sıraya dizerek şehit etti. Hain saldırıdan 3 asker yaralı kurtuldu.

Şehitler için temsili 33 mezardan oluşan anıt duygulandırıyor

Şehit 33 asker anısına, saldırının yaşandığı Bingöl-Elazığ kara yolunun 13. kilometresindeki Anıttepe mevkisinde 9 yıl önce temsili mezarlardan oluşan anıt yapıldı.

"33 Er Şehitler Anıtı", 33 askerin temsili mezarı, her şehit için bir bayrak ve bir anıttan oluşuyor.

Şehitlerin temsili mezarlarında Şehitlerin kabirlerinden getirilen toprak da bulunuyor.

33 askerin temsili mezarları ve 33 metre yüksekliğinde Türk bayrağı şeklindeki anıt, vatandaşların daha rahat ziyaret edebilmesi için aynı bölgede yolun hemen kenarına taşındı.

Söz konusu bölgeden geçenler "33 Er Şehitler Anıtı"nı gördüklerinde duygusal anlar yaşıyor.

Şehitlerin isimleri ve memleketleri

Yaşları 21-26 arasındaki şehitlerin isimleri ve memleketleri şöyle:

"Abdullah Kara-Antalya, Adem Zongur-Kırıkkale, Ahmet Apak-Denizli, Ahmet Aran-Manisa, Ali Arar-Konya, Aydın Kuzey-Çanakkale, Baki Umutlu-Denizli, Birol İrfan Askar-Afyonkarahisar, Cavit Yaman-Samsun, Ercan Çobanoğlu-Denizli, Erkan Kaçan-Konya, Hasan Gültutan-Hatay, Haydar Aslan-Trabzon, Hikmet Özdemir-Malatya, Hilmi Şahin-Konya, Hüseyin Çelik-Denizli, İbrahim Erten-Konya, İlyas Uyar-Konya, Mehmet Öztürk-Denizli, Mehmet Tura-Adana, Mevlüt Özkan-Konya, Murat Elibol-Çanakkale, Murat Menteş-Bolu, Musa Sarıgöz-Osmaniye, Mustafa Koçanoğlu-Denizli, Mustafa Yılmaz-Konya, Nihat Odabaşı-Kastamonu, Ramazan Akkaya-Kastamonu, Selahattin Aysan-Isparta, Şenol Cansız-Samsun, Şeref Tay-Denizli, Uğur Bozacı-İstanbul, Ünal Kalafat-İstanbul."

"Hiçbir zaman onları unutmadık"

Bingöl Şehit Aileleri, Gazileri ve İnsan Hakları Derneği Başkan Naim Tan, 33 askerin şehit edildiği saldırının, o dönem tüm Türkiye'nin yüreğine kor ateş gibi düştüğünü söyledi.

Bingöl halkının bu olayı hiç unutmadığını dile getiren Tan, bunu göstermek için de 33 asker için anıt inşa ettiklerini belirtti.

Tan, anıtın yoğun ziyaret aldığını, gelenlerin şehitler için dua ettiğini aktardı.

Şehitleri hiçbir zaman unutmadıklarını, unutmayacaklarını anlatan Tan, Bingöl halkının hiçbir zaman teröre destek vermediğini belirterek, "PKK terör örgütü bunun intikamını almak için o olayı bilinçli olarak Bingöl sınırları içerisinde yaptı. Bingöl halkı terör örgütlerine destek vermemiştir, vermeyecektir." dedi.

Askerlerin ve ailelerinin yaşadığı acıyı her zaman yüreklerinde taşıdığını ifade eden Tan, "Şehitlerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. Bu alçakça saldırıyı yapan PKK terör örgütünü lanetliyor, şiddetle kınıyorum. Kederleri ailelerine bir kez daha başsağlığı biliyorum." diye konuştu.

"Artık mağaradan çıkacak cesareti bulamıyorlar"

Tan, devletin kararlılıkla yürüttüğü mücadele sonucu bölgede huzurun sağlandığını belirterek, "Bölge terörden arındırıldı. Artık teröristler mağaradan çıkacak cesareti bulamıyor. Terörle mücadelede güçlü bir konumdayız." ifadelerini kullandı.

AA

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