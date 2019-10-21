4 HDP'li belediye başkanı gözaltına alındı

Diyarbakır'da HDP'li görevden alınan Büyükşehir Belediye Başkanı ile Kayapınar, Bismil ve Kocaköy belediye başkanları gözaltına alındı.

Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen terör soruşturması kapsamında "terör örgütüne üye olmak" ve "terör örgütü propagandası yapmak" suçlarından biri görevden alınan 4 HDP'li belediye başkanına yönelik yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonlarda eski Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Adnan Selçuk Mızraklı, Kayapınar Belediye Başkanı Kezban Yılmaz, Bismil Belediye Başkanı Orhan Ayaz ve Kocaköy Belediye Başkanı Rojda Nazlier gözaltına alındı. Mızraklı ve Nazlier'in jandarmada, Yılmaz ve Ayaz'ın emniyetteki işlemleri sürüyor. AA

Okunma Sayısı: 119

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.